⚙️ ММК и худшие показатели за последние 5 лет... Как латание дыр убивает прибыль. Разбор отчета и перспектив

2,4 млн тонн стали — худший результат с пандемийного 2020 года. Бесконечный ремонт печей, госзаказы вместо экспорта, и рекордное падение продаж — как ММК превратился худшего металлурга страны? Смотрим..

Ну вот и первый среди металлургов, кто публикует свой отчёт по итогам 2024 года.

Операционные показатели оказались, ожидаемо — плохие. Производство падает, продажи снижаются, а надежды на скорейшее решение проблем на внешнем рынке быстро развеялись

❗Начнём с главного:

ММК выдал один из самых слабых результатов за последние 5 лет. Показатели четвёртого квартала не только разочаровали, но и закрепили негативные прогнозы всех инвесторов:

🔧 Производство стали : 2,4 млн тонн (-23% г/г, -4% к/к).

🔧 Производство чугуна: 2,1 млн тонн (-13% г/г, -10% к/к).

Такие результаты мы не видели даже в печальном 2020 году, когда была пандемия. По итогам года ММК зафиксировал сокращение производства на 13,8% г/г, а объёмы реализации снизились на 9,8% г/г.

⚠️ Единственный относительно положительный момент — премиальная продукция, которая "хоть как-то держится" со снижением всего на 6,4% г/г.

Ну тут скажем спасибо госзаказам.

💢 ММК и протекционизм: в поисках корней проблемы

В общем и целом почти все аналитики сейчас сходятся во мнении, что падение ММК связано с двумя ключевыми факторами

Масштабные ремонты доменных печей. Из-за ремонта доменных печей №6, №8 и текущих работ на №7 производство чугуна сильно сократилось. Ну а про ситуацию с новой печью №11, запуск которой обещали к концу 2024 года, я лучше промолчу.. Старт отложили, так как строители просто не покупают металл. Думаю, к следующему кризису ну вот прям 100% построят)) Высокая ключевая ставка. Тут тоже достаточно распространенная проблема для всех секторов. Застройщики замораживают проекты, спрос на сталь падает, а ММК просто существует и довольствуется тем, что даёт рынок.

Ситуация усугубляется тем, что ММК ориентирован преимущественно на внутренний рынок, который сейчас, мягко говоря, в сложной ситуации. Самое любопытное — это то, что Северсталь и НЛМК, которых клеймили за «излишний экспорт», сейчас "спасают" отрасль валютной выручкой. Сам ММК, зацикленный на «поддержке отечественного строителя» с доступом к бюджетным деньгам и господрядам, сливает остатки мощностей. Обидно, но что есть, то есть.

☀️ Позитивные факторы. Они же есть?

Несмотря на общий спад, у ММК всё же есть несколько факторов, которые можно назвать позитивными:

✔️ Доля премиальной продукции остаётся высокой . 45% — показатель не такой уж плохой, особенно если сравнивать с конкурентами. Но тут, правда, Северсталь немного выигрывает, у неё 50% . ММК всё же делает ставку на толстый прокат для трубной продукции, что может частично компенсировать слабость других сегментов.

✔️ Капитальные ремонты завершены . Печи №6 и №8 готовы к работе, и это может увеличить производство чугуна двузначными темпами. Опять таки, в основном это озвученная теория. На практике рынок должен "проглотить" эти объёмы, а с этим в России, как мы видим, большие проблемы.

✔️ Цены на сталь всё ещё выше уровней 2023 года. Это, пожалуй, единственная новость, которая пока хоть как-то помогает поддерживать доходы компании. Вопрос только в том, а сильно ли это поможет в дальнейшем? Сейчас работает, а через полгода...

🤔 Как и писал ещё летом прошлого года — для меня ММК не является фаворитом среди наших металлургов, а сейчас тем более. Повышенная ориентация на внутренний рынок, затянувшиеся ремонты, падающий FCF — всё это делает ММК слабее остальных металлургов.

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