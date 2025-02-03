⚡ Инфляция — рекордное снижение за 2 месяца. Почему бизнес пугает людей потерей работы? И это вы называете «давление на государство»..?

Инфляция замедляется, но бизнесу от этого не легче. Долги душат, кредиты недоступны, а банкротств в 2025 году может быть вдвое больше. Кто выживет, а кого заменят новыми игроками?

Кажется, мы медленно, но верно приближаемся к долгожданному снижению инфляции.

Пока Центральный банк делает все, чтобы мы поверили в сохранение ключевой ставки. И, судя по реакции рынка, у них это неплохо получается. Рост индекса со среды = почти 3%

Что по новым данным ❓

🔹 Недельная инфляция – 0,22% (на прошлой неделе было 0,25%). Пока что это самый низкий показатель с начала декабря прошлого года. Выводы делать ещё рано, но тенденция перед заседанием мне нравится.

🔹 Годовая инфляция – 9,95% (9,92% неделей ранее). Динамика замедления очевидна, но не будем забывать, что это всё ещё сильно выше 9%, и мы до сих пор недалеко от психологической отметки в 10%. Возможно, такую цифру увидим в следующих данных перед заседанием.

🔹Продовольственные товары – рост на 0,36% (против 0,32% ранее). Плодоовощная продукция опять/снова в топе (+0,5%), молочка тоже дорожает (+0,4%), но также видим снижение цен на яйца (-0,8%) и мясо (баранина -0,2%, куры -0,4%). Теперь главное – найти, в каком именно магазине они снизились.

Судя по общей картине, вариант с повышением ключевой ставки остаётся самым маловероятным исходом ближайшего заседания. Радости сильно не испытываю, так как мы говорим о самых высоких показателях за несколько лет..

💣 Психоз бизнеса и угрозы массового банкротства в 2025. Что происходит?

Пока нам рассказывают о стабилизации инфляции, к российскому бизнесу приходит массовое осознание очевидного.

Малый и средний бизнес уже несколько месяцев бьется за право существования на российском рынке. Причины от месяца к месяцу особо не меняются: сверхжёсткая денежно-кредитная политика и растущие долги.

⚠️ По данным Центра макроэкономического анализа, более 20% предприятий обрабатывающей промышленности находятся на грани дефолта. Это вдвое больше, чем год назад.

Самая тяжёлая ситуация:

🩸 Транспортное машиностроение — долговая нагрузка выше критического уровня + закрытие импорта.

🩸 Строительство — резкий рост цен на сырьё и логистику. Также уменьшение кредитования.

🩸 Производственные предприятия — трудности с оплатой долгов и уменьшение рабочих мест за счёт новой миграционной политики.

Согласно последним данным, процентные платежи по кредитам превышают две трети прибыли (EBIT) у каждой пятой компании. Это означает, что у них почти не остаётся средств на развитие и выплату долгов.

❗Но главная проблема — это неплатежи. В третьем квартале 2024 года 37% компаний столкнулись с невыполнением обязательств контрагентами. Это почти в два раза больше, чем в 2021–2023 гг.

На этом фоне единственным правильным решением для предпринимателей стало давление на государство путём угроз массового закрытия, что повлечёт за собой уменьшение производственных мощностей страны и рост безработицы.

Честно не сильно верится, что это поможет. У государства с этим вопросом всё просто: «Одни уйдут — придут другие». Угрозы и шантаж, как по мне, не помогут смягчить кредитные условия и выделить больше льгот, по крайней мере сейчас.

🤔 Думаю, первая половина года частично покажет, насколько критична ситуация для бизнеса. Оптимизм вокруг ключевой ставки и инфляции в целом даёт хороший фундамент для составления хоть какой-то аналитической картины следующего решения ЦБ. Ждём новых данных перед заседанием и не перестаём надеяться на улучшение.

Как считаете, что будет с малым и средним бизнесом в 2025 году?

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