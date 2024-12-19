🌒 Селигдар — арест акций, суды, заморозка активов. Когда твой бизнес уже совсем не твой.. Что это значит для инвесторов?

Миллионы акций под арестом, крупнейший акционер под запретом, руководство в растерянности. Кто победит в борьбе за золотодобытчика — государство или рыночные игроки?

Время от времени российский рынок подбрасывает истории, от которых веет не только сомнительными успехами, но и чем-то иногда сильно плохо пахнущим..

👀 В эпицентре, так сказать, "скандала", оказалась золотодобывающая компания Селигдар.

Дорогомиловский суд Москвы еще в ноябре 2024 года наложил арест на 58,2 млн акций компании (5,65% от общего объема) по запросу следователя ГУ МВД. Эти бумаги принадлежали акционерному обществу «АО Русские Фонды» — структуре, связанной с ключевыми бенефициарами Селигдара.

❗Если коротко: суд заморозил часть компании, а в перспективе (кто бы сомневался) эти акции могут уйти государству.

Основные моменты:

🚫 ООО "Максимум" (контролирующий акционер с 50,62%) получил запрет на распоряжение акциями.

🚫 Президент Селигдара Константин Бейрит также лишился права управлять своим пакетом (7,12%)

В общем и целом, контроль над компанией повис в воздухе. Сейчас только один главный вопрос: кто первым перехватит бразды правления? Может быть, государство, а может быть и другие игроки, которые уже присмотрелись к компании по отличной цене..

🚨 «Руки за голову»: что означает арест акций?

Ну, для начала нужно понимать, что это не «смерть» компании. Селигдар продолжает свою работу. Производственные мощности никто не отключает, добыча золота не остановлена, персонал на местах.

Но…

Крупный пакет акций может сменить владельца. И если арестованные акции передадут государству, это изменит баланс сил внутри компании. Контрольный пакет под запретом. Это значит, что ключевые владельцы Селигдара теперь не могут свободно управлять своими активами. Возможно, их попросят "поделиться", как это часто бывает в России, ну или они уйдут с рынка, оставив компанию новому руководству Риски для инвесторов растут. Любая смена собственника — это потенциальная перестройка дивидендной политики, стратегии, а возможно, и менеджмента. То есть никто не мешает новому акционеру пересмотреть приоритеты и, например, начать "оптимизировать" распределение прибыли.

Также не стоит забывать о нас инвесторах. Никто не любит неопределенность, а тут мы имеем как раз тот случай. Ожидаемо, что инвесторы начнут паниковать и сбрасывать бумаги. Только вот насколько сильно это повлияет — неизвестно.

Стоит ли вообще связываться с Селигдаром❓

Ситуация, прямо скажем, сомнительная. В основном, лично пытаюсь обходить такие "истории"

Когда против крупного акционера заводятся дела, а суд накладывает арест на акции — это уже полноценный корпоративный передел. И мы уже не так давно такое видели… Райффайзенбанк, сентябрь 2024, арбитражный суд.

Итак, почему оно того не стоит?

❌ Долг в золоте убивает потенциал роста акций, даже если котировки на металл идут вверх.

❌ Эффективность оставляет вопросы. У компании есть проблемы с рентабельностью, которые не делают ее привлекательной на долгосроке.

❌ Юридические риски и неопределенность. Сегодня арест акций, завтра что? В таких историях предсказать будущее невозможно.

🤔 По итогу имеем максимально спекулятивную идею под агрессивный "волшебный" рост. Лично мне — неинтересно. Держу из сектора исключительно фундаментально сильный Полюс и не думаю менять вектор

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