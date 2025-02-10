🧊 ИНФЛЯЦИЯ — снижение темпов 3 неделю подряд. Почему банки начали резать проценты по вкладам, и чего ждать от заседания ЦБ?

Банки осторожно снижают ставки по вкладам, инфляция сбавляет темп… Но будет ли ЦБ следовать за рынком, или нас опять ждет сюрприз в виде гэпа? Смотрим

Ну вот и наступила неделя перед заседанием Центрального банка, а это всегда событие интересное

К заседанию подходим с довольно хорошим багажом "оптимизма". Как минимум, уже имеем довольно неплохое снижение темпов роста третью неделю подряд. По официальным данным, цены снижаются, а рынок и аналитики всё больше закладывают в котировки мягкость будущей политики ЦБ.

Что нового в данных❓

🔹 Недельная инфляция — 0,16%. Третья неделя подряд темпы снижаются (было 0,22% и 0,25% ранее). Снова обновляем рекорд снижения темпа с декабря прошлого года. Для февраля — однозначно позитив. Таким темпами в следующий раз могут и ноль нарисовать.

🔹 Годовая инфляция — 9,92% (было 9,95%). Немного не дотянули... Однако пока всё ещё находимся перед психологически важной отметкой в 10%, но рост "ОФИЦИАЛЬНО" остановился.

🔹 Продовольственные товары – выросли на 0,27% (неделей ранее 0,32%). Тут, как всегда, всё печально и страшно. Среди лидеров подорожания: гречка и рыба +0,6%, молочка +0,5%, ну и незаменимая водка +1%. Снижение снова коснулось яиц -0,5%. К сожалению, с прошлой недели лично в магазинах снижения не увидел. Возможно, где-то в другом месте...

В целом, данные уже больше похожи на нормальную инфляцию, а не на хаос конца 2024 года. Что примечательно, такие недельные темпы уже соответствуют уровню 2023 года, когда ставка была 16%. Значит ли это, что такая ДКП уже начинает давить на экономику, или ещё нужны эксперименты?

👥 Банки снижают ставки по вкладам: сигнал к изменению ДКП?

Если посмотреть на поведение некоторых банков, кажется, что на рынке заранее готовятся к будущему снижению ставки.

⚠️ Средняя ставка по вкладам (индекс FRG100) за месяц снизилась с 17,79% до 17,25%.

Что делают крупнейшие банки?

🏦 ВТБ — скорректировал % ставку: для крупных вкладов от 15 млн руб. снижены проценты на 0,4–0,6 п.п.

🏦 Почта Банк — снизил % ставку на 0,5–1 п.п. По вкладу «Добро пожаловать» теперь 23%, вместо 23,5%.

🏦 Россельхозбанк — снизил максимальную % ставку на 0,5 п.п. Теперь по «Своему вкладу» можно получить максимум 22,5% (было 23%).

Что это значит?

Во-первых, это может говорить о коррекции ошибок декабрьского всплеска, при котором из-за завышенных ожиданий (23%) банки поднимали ставки на свои депозиты.

Во-вторых, это может говорить об опасениях. Банки балансируют между удержанием клиентов и собственной маржой. Если Центробанк вдруг пойдет на неожиданные шаги, ставки по депозитам нужно будет резко снижать.

Говорит ли это нам о том, что банки готовятся к снижению ставки? Пока нет. Но если к ним подключатся более серьёзные "гиганты" + сохранится тенденция понижать доходность по вкладам, это будет звоночком к будущим изменениям.

🏛 Чего ждать от заседания Центрального банка?

На первый взгляд, всё очевидно:

📌 Темпы инфляции снижаются

📌 Кредитование замедляется

📌 ЦБ сам заявляет о "поддержании" текущей ДКП.

Но есть нюанс — продовольственный сектор.

Что бы там нам ни рисовали, думаю все откровенно понимают, о чём идёт речь. В последние месяцы именно цены на продукты остаются главным инфляционным фактором. В декабре:

Сглаженная динамика без сезонных факторов (SAAR) выросла до 22,9% с 21,4% в ноябре.

Общий вес ускоренно дорожающих товаров в потребительской корзине достиг 60% — рекорд с весны 2022 года.

🤔 Лично я своего мнения не поменял — сохранение на уровне 21%. Это самый вероятный сценарий, но думаю риторика останется жёсткой. ЦБ продолжит "давить" рынок кредитования и ждать эффекта от прошлых решений. И, судя по их реакции, пока они считают, что сделали всё правильно и менять подход не собираются.

Как считаете, какое решение Центральный примет в пятницу?

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