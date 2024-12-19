⚡Заседание ЦБ — сегодня! Какое примут решение? Почему юр.лица «сократили» огромное количество шорто́в?

Рынок взлетел, «физики» скупают акции, а юрлиц массово выносят из шортов. Что это? Маржин-коллы? Или инсайдеры что-то предчувствуют?

Вот мы и подошли к первому в 2025 году заседанию Центрального банка.

Неделя выдалась достаточно позитивной. Нейтральные данные по инфляции, звонок Трампа с обещанием договориться о мире и о скорейшем перемирии — всё это мощно подтолкнуло рынок вверх. Индекс с 5 февраля вырос на 11 %.

🧠 Но самое интересное — поведение юрлиц. Те самые, кто ещё пару месяцев назад агрессивно давил рынок шорта́ми, теперь массово закрывают позиции. И всё это на фоне большого наплыва «физиков», которые выходят из консервативных активов, уверенные, что дно уже пройдено.

Пересмотр позиций: где шортить больше не актуально.

🌀 Газпром ($GAZP)

Наше "народное достояние" наконец-то в позитивном топе. Тут, в принципе, всё понятно: смягчение внешнего фона – надежда на снятие санкций – восстановление доступа к европейскому рынку.

По контрактам: 198 000 контрактов на рост и 260 000 на шорт. За сутки инвесторы закрыли/выбило 15 000 коротких позиций.

⚙️ Мечел ($MLTR)

Недавние позитивные новости о том, что компания договорилась с кредиторами о переносе выплат 1,2 млрд $ на 2027–2030 годы, снизили риски дефолта и дали компании "передышку". Однако Мечел фундаментально всё ещё находится в плачевном состоянии.

По контрактам: инвесторы начали активно покупать после провального 2024 года: 16 000 контрактов лонг и 2 800 на шорт. За одни сутки лонгов набрали ещё 1 400 контрактов.

💻 Positive Technologies ($POSI)

После фееричного пятничного падения инвесторы начали выкупать компанию. Напомню, что "Позитив" опубликовал слабые предварительные данные по отгрузкам за 2024 год, которые оказались на 15–29 % (25,5 млрд ₽) ниже ранее озвученного диапазона (30–36 млрд ₽).

По контрактам: 3 300 контрактов лонг и 68 000 на шорт. За сутки шортисты закрыли/выбило 12 000 контрактов.

🏠 ГК Самолёт ($SMLT)

Девелоперы после прошлого заседания ЦБ чувствуют себя отлично. Чрезмерный негатив ушел после появления риторики "повышение — не выход". Также стоит отметить, что фундаментально проблемы не ушли: кредитование в январе составило рекордно низкое значение, а сохранение жёсткой ДКП, только усугубляет ситуацию. Без льготной программы ипотеку не берут.

По контрактам: 3 500 контрактов на рост и 96 000 на падение. Показатели пугают, но за сутки 11 000 шортов было закрыто, а инвесторы начинают набирать лонги перед заседанием.

🗞️ Недельная инфляция и заседание ЦБ. Ждём л сюрпризов?

Для начала свежие данные (с 4 по 10 февраля):

🔹 Недельная инфляция — 0,23 % (неделей ранее — 0,16 %). К сожалению, увидели небольшой рост перед заседанием. Однако, было интересно смогут ли нарисовать снижение темпов четвертую неделю подряд.

🔹 Годовая инфляция — 9,99 % (неделей ранее — 9,92 %). Вплотную подошли к сложной психологической отметке в 10 %. Дальше уже страшно.

🔹 Продовольственные товары выросли на 0,39 % (неделей ранее — 0,27 %). Вновь подешевели яйца (-0,6 %), свинина (-0,1 %) и мясо птицы (-0,2 %). Больше всех подорожали рыба (1,25 %) и плодоовощная продукция (огурцы — 3,52 %, картофель — 1,80 %).

🤔 Как и говорил ранее, позицию не поменял (21%). По недавним отчётам крупнейших банков России мы наглядно увидели, как работает жёсткая ДКП — рекордное падение кредитования. Я думаю, что до марта мы не увидим снижение ключевой ставки.

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