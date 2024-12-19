🗞️ «Снижение даже не обсуждали». ЦБ снова угрожает повысить ставку до 23%. Почему рынок сам придумал смягчение, а теперь недоволен?

Ставка 21% — без изменений. Почему регулятор считает свою политику успешной, если бизнес кричит о проблемах, а цены на продукты растут?

Вот и прошло первое заседание ЦБ в 2025 году. Ожидания = Реальность... Наконец-то

🧠 По сути, ничего кардинально не поменялось (21%). Люди, которые хоть немного понимают в экономике, должны были осознавать, что ни о каком снижении ставки речи идти не может.

Очевидно, рынок после звонка Трампа, затянув без фактов излишний позитив, надеялся, что ЦБ намекнёт на смягчение ДКП... Но вместо этого услышал всё ту же «жёсткую риторику».

На этом фоне и увидели небольшую коррекцию в пятницу.

🏦 Почему ЦБ считает, что действует правильно? Тезисы выступления

Для начала нужно понять, что Центральный банк доволен своей политикой. Они считают, что ставка 21% — это уже достаточный уровень жёсткости, чтобы инфляция начала замедляться.

Также мы помним, как после январского заседания было много разговоров о том, что ЦБ может пойти на повышение в феврале/марте, если инфляция продолжит разгоняться.

Однако сейчас риторика поменялась:

🗣️ Кредитование падает . Банки фиксируют снижение спроса, население и бизнес берут всё меньше кредитов.

🗣️ Бизнес и его проблемы . Компании начали сталкиваться с последствиями дорогих денег, что создаёт риск торможения экономики. Вроде бы плохо, но очень удобненько...

🗣️ «Темпы инфляции начали снижаться». Тут скорее про последний месяц, когда три недели подряд инфляция выходила со снижением роста.

Вопрос: Почему тогда ЦБ повысил прогноз по ставке на 2025 год до 19–22%?

ЦБ боится преждевременно смягчать ДКП. Инфляцию ещё не победили, а если рынок получит сигнал на смягчение, всё может пойти не по запланированному сценарию. Понятно, что начинать всё сначала никто не хочет. ЦБ явно не хочет загонять экономику в рецессию. Ну, по крайней мере, они это нам всем видом хотят показать. Мирные переговоры — X-фактор в 2025 году. Очевидно, что если СВО закончится в этом году, это полностью изменит картину, и ЦБ пересмотрит всю стратегию.

В общем и целом, видим, что ставку пока трогать не собираются. Если повысят — дадут по попе сверху, а если снизят — все прошлые успехи испарятся.

🥶 Бизнес «адаптируется», но ЦБ закладывает экономический спад. Что происходит?

Регулятор официально признал, что рынок труда охлаждается.

🔹 Компании сокращают планы по найму.

🔹 Некоторые бизнесы отказываются от повышения зарплат.

🔹 Ожидания по инфляции у предприятий падают.

С одной стороны, это значит, что ДКП работает, и экономика «перегрета» уже не так сильно. Но с другой — это первый тревожный звоночек, что ЦБ заложил в прогноз замедление экономики.

💡 Плюсом к этому идёт заявление ЦБ о том, что волны банкротств они вовсе и не ждут. Мол, они уверены, что «бизнес адаптируется», но про процентные платежи, которые уже превышают прибыль у 20% компаний, они ничего не сказали!

Вопрос только в одном: сколько таких «адаптирующихся» бизнесов останется к концу 2025 года, если не случится чудо во внешней политике? Думаю, немного

🤔 Лично я не вижу сценария, при котором ставка в марте будет повышена. По крайней мере сейчас. До марта, важно следить за кредитованием и инфляцией. Если замедление продолжится, то 21% останется максимумом текущего цикла.

Как думаете, насколько долго ЦБ сможет держать ставку на таком уровне?

Очень важна ваша поддержка, ставь – ♥, и подпишись на канал, чтобы не упустить от меня что-то интересное!