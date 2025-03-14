💤 ИНФЛЯЦИЯ снова замедляется, но рубль держится на «чистом везении». Почему аналитики повышают прогнозы, а ЦБ перестал верить в 4%?

Ну что, вот и середина марта, которая идёт «почти» так, как и ожидалось многими аналитиками ЦБ.
☁️ Помимо геополитики, можно отметить снижение темпа роста инфляции вторую неделю подряд. Центральный банк, судя по выступлениям официальных лиц, продолжает держаться привычной риторики, а вот курс рубля... показывает весьма неоднозначную динамику. Но давайте по порядку!
Что нового в данных❓
🔹 Недельная инфляция — 0,11% (было 0,15%, 0,23%, 0,17%). Хороший темп, лучший за последние месяцы. Если так пойдёт дальше, через пару недель можем увидеть дефляцию... а может, и не увидим)
🔹 Годовая инфляция — 10,11% (на прошлой неделе 10,15%). Пока снижение лишь техническое, годовые данные идут с лагом, но по динамике уже можно говорить, что пик где-то очень близко.
🔹 Продовольственные товары выросли на 0,18% (было 0,21% неделей ранее). Особенно заметно снижение цен на плодоовощную продукцию (-0,49%). Только вот снова непонятно, где они нашли НАСТОЛЬКО сильное снижение... Цены на говядину продолжают расти (+0,4%), свинина пока на месте (0,0%), куриное мясо подешевело (-0,2%). А вот яйца сильно падают в цене — уже -1,1% за неделю.
В целом, данные действительно выглядят хорошо, но рынок всё же реагирует на это с осторожностью. Доверие к «официальному снижению инфляции» у людей пока на слабом уровне.
👔 Аналитики поменяли прогнозы, не в лучшую сторону. 4% — теперь только в 2027?
Перед заседанием 21 марта Банк России опубликовал обновлённый консенсус-прогноз по экономике до 2027 года.
💭 Официальный прогноз по инфляции на конец 2025 года теперь 7% (вместо 6,8%) — эксперты постепенно соглашаются с тем, что быстро вернуть 4% не получится.
💭 Прогноз по инфляции на 2026 год — 4,8%, а это значит, что к целевым 4% мы, возможно, вернёмся только в 2027 году.
💭 Оценка курса рубля — 98,5₽ за доллар в 2025 году. Пока рубль стабилизировался, но аналитики не верят, что он сможет удержаться долго.
💭 Средняя ключевая ставка на 2025 год — 20,1%. Большинство предполагает, что даже к концу года снижение ставки ниже 20% может не случиться.
Сейчас, по мнению экономистов, главная проблема — превышение спроса над предложением. Другими словами: люди тратят слишком много, а бизнес не успевает производить товары.
Я, если честно не совсем согласен с этим утверждением. Дело тут далеко не в «перегреве» спроса, просто другие «важные факторы» обсуждать у нас не принято...
💲 Действительно ли укрепление рубля — это «стечение обстоятельств»? Мнение аналитиков ЦБ
Февральский скачок рубля аналитики объясняют как… совпадение множества факторов. Что привело к такому укреплению?
Ожидания смягчения геополитической напряжённости (всеми любимые слухи)
Продажи валютной выручки экспортёрами (увеличились в феврале на 25% до 12,4 млрд $)
Покупка ОФЗ нерезидентами (влили 43 млрд рублей — максимум за последние кварталы)
Однако большинство аналитиков считают, что рост на таких факторах неустойчив, и как только экспортёры перестанут активно продавать валюту, курс вернётся к 100₽.
Они отмечают два фактора: снижение экспортных цен и ухудшение торгового баланса. В феврале индекс экспортных цен упал на 7% от январских максимумов. А по данным ЦБ, в конце 2024 года товарный экспорт падал, а вот импорт сильно рос.
🤔 По итогу, на данный момент к мартовскому заседанию ЦБ имеем: хорошие показатели по инфляции + неоднозначные прогнозы экспертов + падение ипотечных кредитов. Сейчас вероятность того, что ставку оставят на том же уровне, крайне высока, а вот снижение можем увидеть уже летом.
Как считаете, что больше влияет на рубль сейчас — слухи или реальные экономические факторы?
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