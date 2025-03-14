💤 ИНФЛЯЦИЯ снова замедляется, но рубль держится на «чистом везении». Почему аналитики повышают прогнозы, а ЦБ перестал верить в 4%?

Ну что, вот и середина марта, которая идёт «почти» так, как и ожидалось многими аналитиками ЦБ.

☁️ Помимо геополитики, можно отметить снижение темпа роста инфляции вторую неделю подряд. Центральный банк, судя по выступлениям официальных лиц, продолжает держаться привычной риторики, а вот курс рубля... показывает весьма неоднозначную динамику. Но давайте по порядку!