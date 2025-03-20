📰 Ожидания + Ожидания = Разочарование. Как рынок встретил звонок Трампа и Путина? Почему инвесторы снова ошиблись?

Вот и закончилась эйфория рынка в преддверии «судьбоносного» звонка.

👥 Многие инвесторы ждали, надеялись, мечтали и... не получили того, чего хотели. Ни конкретных договорённостей, ни намёков на отмену санкций, ни обещаний, что «всё будет хорошо».

Получается, если нет громких заголовков про "реальное мирное соглашение", то всё пропало? Смешно, но не осуждаем.

Давайте разбираться, что действительно случилось и был ли это на самом деле провал.