📰 Ожидания + Ожидания = Разочарование. Как рынок встретил звонок Трампа и Путина? Почему инвесторы снова ошиблись?

Вот и закончилась эйфория рынка в преддверии «судьбоносного» звонка.
👥 Многие инвесторы ждали, надеялись, мечтали и... не получили того, чего хотели. Ни конкретных договорённостей, ни намёков на отмену санкций, ни обещаний, что «всё будет хорошо».
Получается, если нет громких заголовков про "реальное мирное соглашение", то всё пропало? Смешно, но не осуждаем.
Давайте разбираться, что действительно случилось и был ли это на самом деле провал.
⚡ Разочарование или безграмотность? что на самом деле произошло
Многие инвесторы вели себя так, будто в один день всё должно было измениться. Они верили, что диалог немедленно приведёт к политическому прорыву, после которого санкции начнут отменяться, а капиталы хлынут обратно.
Но что мы получили на самом деле?
💡 Приостановка ударов по энергетической инфраструктуре. Да, это не конец конфликта, но пауза даёт время на диалог. Любая передышка — хороший плюс для дипломатии.
💡 Обмен пленными. Состоялся вчера, 175 на 175 — хороший знак и демонстрация готовности к диалогу.
💡 Объявление о новом раунде диалога в Саудовской Аравии. Намёк на долгосрочный процесс, который теоретически может привести к перекройке политических и экономических балансов.
Особенно интересным выглядит заявление Путина:
«Иностранный бизнес может возвращаться в Россию, но приоритет будет у отечественного»
Что это значит на практике?
Намёк на возможное смягчение экономического давления. Если международные компании начнут возвращаться, это станет триггером для пересмотра санкционной политики, даже в Европе.
Тест на доверие. Запад, похоже, готов к переговорам — Трамп явно хочет сделки. Но готов ли он к реальным уступкам? Говорить много, а делать мало — это в стиле его администрации. Если США и ЕС увидят в словах Путина лишь «фантик» без конкретики, санкции останутся на месте, а капитал побоится возвращаться. Всё зависит от того, поверят ли они в долгосрочные намерения России.
В общем и целом, возвращение возможно, но на российских условиях.
💭 Стоит ли паниковать? Почему мартовские переговоры важны, даже если их недооценили
Здесь важно понять главное: то, что произошло — это НЕ ПРОВАЛ, а маленький шаг вперёд.
❗Плохо — это когда нет диалога или он заходит в тупик. Но если крупнейшие мировые игроки обсуждают дальнейшие шаги, пусть даже осторожно, это уже само по себе хороший и позитивный момент.
Рынок «обвалился» на 2%? Серьёзно? Это тот самый «обвал», который на следующий день благополучно начали выкупать? Что это, если не очередное доказательство бинарного мышления у большинства инвесторов: либо мир за день, либо полный провал.
Всем нам свойственно не разбираться в геополитике — и это нормально. Мы прекрасно знаем, что рынок (особенно в РФ) живёт слухами, а не фактами. Завышенные ожидания приводят к разочарованию, фиксации прибыли или, что ещё хуже, перевороту сделок. Все побежали продавать, потому что не увидели заголовков про "конец санкций". Смешно, но предсказуемо.
🤔 Я считаю, что этот звонок принёс достаточно позитива, хоть и меньше, чем ожидали. Рынок пойдёт выше, когда многие поймут, что отсутствие любых действий хуже, чем небольшой прогресс.
Как вы думаете, что больше всего повлияет на рынок после переговоров?
Очень важна ваша поддержка, ставь – ♥, и подпишись на канал, чтобы не упустить от меня что-то интересное!
Начать дискуссию