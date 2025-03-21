💨 Заседание ЦБ — сегодня! Инфляция падает, ожидания снижаются... Есть ли шанс на смягчение, или Набиуллина решит «ещё немного потерпеть»?

По данным официального опроса — люди уверены, что реальная инфляция в 1,5 раза выше официальной. Как это повлияет на сегодняшнее решение? Разбираем главное...

Ну что, вот мы и подошли к долгожданному заседанию Центрального Банка.

👤 Многие аналитики после нескольких позитивных событий, которые произошли в России за последние две недели — начали закладывать скорейшее смягчение ДКП

Судя по последним данным, у нас есть реальные поводы для оптимизма: недельная инфляция обновила минимумы 2025 года, доллар ушел ниже 85₽, а потребители (наконец-то) начинают верить, что худшее позади.

По традиции, начинаем со свежих данных:

🔹 Недельная инфляция — 0,06% (против 0,11%, 0,15% и 0,23% ранее). Новый минимум недельного роста цен в 2025 году. В таком темпе мы действительно можем увидеть отрицательные значения уже в апреле.

🔹 Годовая инфляция — 10,08% (было 10,11%, 10,15%, 10,07%). Пожалуй, впервые за долгое время видим явный намёк на разворот тренда. Теперь, если недельные темпы будут на этом же уровне, годовой показатель выйдет за пределы двузначных значений.

🔹Продовольственные товары – рост на 0,05% (было 0,18%). Главный фактор замедления инфляции. Герой, очевидно, не поменялся — плодоовощная продукция (-0,73%). СМИ почему-то настолько радовались «обвалу» цен на огурцы (-11%), что начали выносить эти новости на главные страницы... Вот это я понимаю позитив! Также увидели снижение цен на подсолнечное масло (-0,2%), яйца (-0,7%) и мясо кур (-0,3%).

Впервые за долгое время продовольственный сегмент стал неким «тормозом» инфляции, а не её драйвером. В целом, если просто смотреть на данные Росстата, то можно сделать вывод, что давление на инфляцию ослабевает.

💢 Опрос инФОМ. Инфляционные ожидания падают, но люди всё ещё не верят в 4%

Одним из ключевых факторов, который учитывает ЦБ при принятии решений, остаются инфляционные ожидания населения. И вот здесь появляются интересные моменты.

❗ Ожидания инфляции в марте снизились до 12,9% (было 13,7%). Это минимальный уровень с сентября 2024 года.

💭 Среди граждан со сбережениями показатель снизился с 11,3% до 11%.

💭 Среди тех, у кого нет накоплений, ожидания остались на уровне 15,1%.

Самое интересное, что оценки реальной инфляции населением по-прежнему в 1,5 раза выше официальных данных. Люди считают, что цены растут на 16,5% в год, а те, у кого нет накоплений, — вообще на 18,8%.

👀 Так что ЦБ, конечно, может радоваться формальному снижению ожиданий, но на деле доверия к официальным данным всё ещё нет.

Думаю, что ЦБ, скорее всего, обратит внимание на эти цифры, но снижать ставку только на их основе пока не рискнёт.

🏛 А есть ли смысл что-то менять? Почему ЦБ, скорее всего, оставит ставку на 21%.

Сейчас у ЦБ в руках, пожалуй, самые позитивные инфляционные и внешние факторы за последние месяцы:

✔️ Инфляция замедляется.

✔️ Рубль стабилизировался.

✔️ Кредитование падает.

✔️ Ожидания инфляции снижаются.

Однако не будем забывать про главные «теневые» факторы инфляции — неконтролируемые бюджетные расходы. Пока идёт масштабное финансирование госзаказов, выплаты военным и увеличение затрат на импорт, никакая ставка не остановит рост цен.

🤔 Думаю, что Центробанк, скорее всего, не будет спешить со снижением ставки. Но сегодняшняя риторика может стать «мягче» — рынок ждёт хотя бы намёков на возможные изменения во втором полугодии, но пока для этого не хватает данных.

Контрольный вопрос перед заседанием! Интересно ваше мнение!

Как считаете, какое решение Центральный банк примет сегодня❓

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