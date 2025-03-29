🐑 «Люди виноваты в росте инфляции»! Почему зампред ЦБ винит народ в росте цен, пока банки втихую режут ставки? Анализ инфляции

На фоне стабилизации рубля и замедления инфляции банки начали снижать ставки по депозитам.

👥 На сайте регулятора опубликовали результаты проверки о том, как изменилась средняя максимальная процентная ставка по вкладам в ТОП-10 кредитных организациях, привлекающих наибольший объём депозитов.

Оказалось, что средняя максимальная ставка по вкладам во второй декаде марта снизилась на 0,36 п.п. и составила 20,38% годовых.

❗ Это уже третья декада подряд, когда депозитную ставку снижают ниже ключевой (21%). Хороший звоночек, на смену настроения.

Где сильнее всего упали ставки?

🔻 Срок от трех до шести месяцев — 19,66% годовых (-0,19 п.п.);

🔻 Срок от шести месяцев до одного года — 19,64% годовых (-0,54 п.п.);

🔻 Срок свыше одного года — 17,90% годовых (-0,3 п.п.).

Что интересно, на вклады до 3 месяцев ставка осталась 19,22%. Думаю, банки пока не готовы опускать их слишком сильно, дабы не жертвовать спросом на самый популярный срок.