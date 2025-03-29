🐑 «Люди виноваты в росте инфляции»! Почему зампред ЦБ винит народ в росте цен, пока банки втихую режут ставки? Анализ инфляции

Ну что, как говорится, получили снижение темпов перед заседанием, теперь назад к росту...
🚨 Главный драйвер цен вернулся, а вместе с ним — рост недельных показателей. Казалось бы, ничего страшного: инфляция идёт в рамках ожиданий, но о достоверности данных иногда задумываешься.
Что нового в данных?
🔹 Недельная инфляция — 0,12% (против 0,06%, 0,11% и 0,15% тремя неделями ранее). После минимального прироста за год мы получили ожидаемый отскок. Пока без чёткого тренда.. кидает от замедления к ускорению. Стабильная нестабильность.
🔹 Годовая инфляция — 10,11% (было 10,08%, 10,11%, 10,15%). Почти без изменений, но уже хорошо, что не идём вверх. Серьёзность проблемы остаётся, пока находимся выше зоны 10%
🔹Продовольственные товары — рост на 0,22% (против 0,05% неделей ранее). Виновник роста (сюрприз? нет) — плодоовощная продукция (+0,53% против -0,73% на прошлой неделе). В топе снова огурцы — снижение на 5,1%. Но на фоне прошлой недели, когда их "обвал" разгоняли СМИ, это уже не так впечатляет. Лук (+0,1%) и морковь (+1,2%) немного выросли в цене... Зато мясо кур (-0,6%) и яйца (-0,9%) показывают снижение, хотя цены всё ещё выше прошлогодних.
В общем и целом, данные неплохие. С начала марта инфляция составила 0,35%, а с начала года — 2,4%. То есть сейчас идём лучше ожиданий ЦБ (они ждали около 3% к марту). Однако на снижение ставки в апреле эти данные пока не тянут.
🏦 Вклады дешевеют: банки не собираются платить 21%
На фоне стабилизации рубля и замедления инфляции банки начали снижать ставки по депозитам.
👥 На сайте регулятора опубликовали результаты проверки о том, как изменилась средняя максимальная процентная ставка по вкладам в ТОП-10 кредитных организациях, привлекающих наибольший объём депозитов.
Оказалось, что средняя максимальная ставка по вкладам во второй декаде марта снизилась на 0,36 п.п. и составила 20,38% годовых.
❗ Это уже третья декада подряд, когда депозитную ставку снижают ниже ключевой (21%). Хороший звоночек, на смену настроения.
Где сильнее всего упали ставки?
🔻 Срок от трех до шести месяцев — 19,66% годовых (-0,19 п.п.);
🔻 Срок от шести месяцев до одного года — 19,64% годовых (-0,54 п.п.);
🔻 Срок свыше одного года — 17,90% годовых (-0,3 п.п.).
Что интересно, на вклады до 3 месяцев ставка осталась 19,22%. Думаю, банки пока не готовы опускать их слишком сильно, дабы не жертвовать спросом на самый популярный срок.
🧠 ЦБ винит самих людей в инфляции? Вы сейчас серьёзно?
Самая интересная новость недели пришла от Алексея Заботкина, зампреда Центробанка. Он заявил, что повышенные траты россиян оправдывают жёсткую ДКП.
Логика у него такая:
👀 Люди видят рост цен → паникуют → начинают больше тратить → спрос разгоняет инфляцию → ЦБ вынужден держать ставку на 21%.
Звучит как замкнутый круг, где виноваты все, кроме самого ЦБ. Получается, инфляция — это исключительно спрос и предложение населения... А как же: курс рубля? Санкции? Военные расходы, которые выше социальных? Рост цен на базовые продукты?
Или я задаю не особо удобные вопросы))❓
Ажиотажный спрос — это следствие, а не причина инфляции. Люди начинают панически скупать товары не от хорошей жизни, а из-за нестабильности в стране. Это выглядит так, будто ЦБ перекладывает ответственность на людей за то, что они «неправильно» реагируют на кризис.
Люди же не обязаны вести себя «рационально» и по учебнику? Они реагируют на то, что видят: цены растут, зарплаты нет. ЦБ, конечно, проще сказать: «Вы слишком много тратите, поэтому мы поднимем ставки», чем разбираться с корнями проблемы, которые часто ВНЕ их прямого контроля.
🤔 По итогу, думаю, инфляция продолжит колебаться от стороны в сторону, это соответственно, приведёт к тому, что ЦБ оставит ставку, сохранив свою неизменно жёсткую риторику.
Как думаете, перестанут ли банки снижать ставки по вкладам в ближайшие месяцы
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