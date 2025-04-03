🌀 Замещающие облигации и длинные ОФЗ. Почему каждый выбор кажется правильным, пока не станет поздно? Кто выиграет на дистанции?

Рынок облигаций с недавних пор обзавелся новыми размещениями в валюте.
Тут и ФосАгро, и Норникель, и другие всеми известные эмитенты с доходностью от 8–14% в долларах. Однако длинные ОФЗ также продолжают рост на ожиданиях смягчения политики ЦБ. У инвесторов «дилемма»:
📌 Выжидать в рублях, надеясь на снижение ключевой ставки и дальнейший рост длинных госбумаг.
📌 Сразу заходить в валютные облигации, пока доходности остаются на хороших уровнях, а курс рубля ещё даёт шанс взять доллары без сильной переплаты.
Что делать? Вложиться в валютные бонды, пока доходность высокая, или все же длинные ОФЗ? Давайте разбираться...
🐑 ЦБ и ключевая ставка. Почему ждать смягчения может быть ошибкой?
В своём последнем обзоре инфляции я уже затрагивал неизменность жёсткой риторики ЦБ. Они прямо заявляют: без "явного сигнала" от инфляции о снижении ключевой ставки можно даже не вспоминать
❗ Но главное — непредсказуемость. Мы прекрасно знаем, как обстоят дела с инфляцией в России. Сегодня она падает, завтра растёт, а почему так — никто не расскажет
Однако после нескольких высказываний во внешней политике многие инвесторы начали закладывать оптимистичные сценарии: «21% — это временно, ЦБ рано или поздно пойдёт на снижение». Но как видим сейчас — инфляция увеличила темпы роста, а геополитика только накалилась.
Считаю, что ставить на «неминуемое» (существенное) падение ставки — слишком наивно. Да, долгосрочные ОФЗ могут расти, но ожидать того же, что было на ажиотаже, не стоит
🧊 Длинные ОФЗ: праздник для тех, кто успел, или уже поздно?
Как я говорил раньше, долгосрочные ОФЗ уже успели подрасти в цене за прошлый год. Но после нескольких негативных событий их доходность начала проседать, а цены, соответственно, подросли.
Короткие ОФЗ, наоборот, держат стабильный спрос. Инвесторы их любят, и доходность там почти не изменилась. Пока ЦБ не подаст ясный сигнал о снижении ставки, эти бумаги будут давать свои проценты без лишней драмы.
⚠️ Проблема в том, что разница в доходности между длинными и короткими ОФЗ сильно сократилась. Если раньше длинные бонды обещали хорошую премию за терпение, то теперь их рост в цене теряет потенциал. А вот риск упустить более высокую доходность коротких бумаг становится высоким.
Поэтому длинные ОФЗ уже не так привлекательны, как, скажем, в конце 2024-го. Войти всё ещё можно, но рассчитывать на резкий взлёт цен не стоит.
💡 Замещающие облигации: заманчивый процент = премия за риск
Сейчас купоны по новым замещающим облигациям дают от 8-9% у надёжных эмитентов и до 14% у более рискованных игроков. Такое сложно проигнорировать и пройти мимо.
❗ Но не стоит забывать, какие риски прячутся в этих инструментах.
Во-первых, высокая доходность в валюте — это всегда плата за риск. Санкции, проблемы с выплатами через западные депозитарии или даже технический дефолт — такие сюрпризы уже случались, и никто не застрахован от их повторения.
Во-вторых, доллар может сыграть против инвестора. Сегодня он 85₽, а что будет через полгода или год? Рубль укрепится до 60-70₽? Очень сомневаюсь, что дадут такую возможность в период санкций и нагрузки на экспорт.
Что делать?
🔹 Хотите доллары и доходность? Сейчас хорошее время. Высокие ставки в валюте долго не протянут, а рубль уже начал коррекцию. Главное, не забывайте: эмитента нужно проверять с особой тщательностью.
🔹 Верите в снижение ставки и рост ОФЗ? Зафиксировать 12-14% в рублях на 10-15 лет — вполне хороший вариант.
🤔 Лично я выбираю оба варианта. Валюта защитит от девальвации, ОФЗ – от внешних и локальных рисков. Особенно сейчас активно копаюсь в новых замещающих облигациях, думаю, что доллар ниже 80₽ в 2025-м мы вряд ли увидим, а это только играет на руку.
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