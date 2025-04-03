🌀 Замещающие облигации и длинные ОФЗ. Почему каждый выбор кажется правильным, пока не станет поздно? Кто выиграет на дистанции?

🐑 ЦБ и ключевая ставка. Почему ждать смягчения может быть ошибкой?

В своём последнем обзоре инфляции я уже затрагивал неизменность жёсткой риторики ЦБ. Они прямо заявляют: без "явного сигнала" от инфляции о снижении ключевой ставки можно даже не вспоминать

❗ Но главное — непредсказуемость. Мы прекрасно знаем, как обстоят дела с инфляцией в России. Сегодня она падает, завтра растёт, а почему так — никто не расскажет

Однако после нескольких высказываний во внешней политике многие инвесторы начали закладывать оптимистичные сценарии: «21% — это временно, ЦБ рано или поздно пойдёт на снижение». Но как видим сейчас — инфляция увеличила темпы роста, а геополитика только накалилась.

Считаю, что ставить на «неминуемое» (существенное) падение ставки — слишком наивно. Да, долгосрочные ОФЗ могут расти, но ожидать того же, что было на ажиотаже, не стоит