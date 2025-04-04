ЦОК ОК ВЭД (1) 03.04 Мобильный
Семен Суцкевер
Инвестиции

⚡ТОП-3 замещающих облигаций: как заработать до 14% в долларах и не влипнуть из-за долгов эмитентов? Разбор свежих ЗО

ФосАгро, Норникель и Полипласт заманивают инвесторов доходностями в валюте. Но за каждые 14% придётся чем-то платить — возможно, нервами и потерянным капиталом. Стоит ли оно того?

Если посмотреть по динамике активности — ЗО продолжают набирать популярность среди инвесторов, особенно когда речь идет о валютных выпусках от крупных российских компаний. А виной всему этому стало ослабление доллара до 80₽ в начале прошлого месяца.

💡 В марте сразу три компании вышли с новыми выпусками: ФосАгро, Норникель и Полипласт. Доходность — от скромных 7% до жирных 14%

Действительно ли эти выпуски заслуживают вашего внимания? Какие существуют риски? Давайте смотреть..

🌾 ФосАгро — высокие рейтинги, растущий долг и неизбежные вопросы

Параметры выпуска «ФосАгро-БО-02-03»:

  • ISIN: RU000A10B7J8

  • Доходность: 8%

  • Купон: 7,5%

  • Дата погашения: 18.09.2027

  • Рейтинг: AAA (АКРА, Эксперт РА)

  • Доступность: для всех

ФосАгро – один из немногих российских бизнесов, которым действительно удалось встроиться в мировую экономику даже в период рекордных санкций. 75% продукции уходит за границу (доходы приходят в валюте), логистика выстроена, производство вертикально интегрировано – от добычи до НИОКР и собственных терминалов.

Казалось бы, одни плюсы.. но результаты за 2024 год слегка огорчили. Чистый долг компании вырос на 47%. Серьезная проблема, особенно если учесть, что свободный денежный поток рухнул на 60% и ушёл в минус. Другими словами, компания вынуждена занимать деньги, чтобы поддерживать дивиденды и инвестиции.

🤔 Мне выпуск нравится: AAA-рейтинг, 8% в долларах, срок всего 2,5 года — для валютной диверсификации в портфеле самое то. Но этот долг… надо держать его в голове, если захотите брать.

⚙️ Норникель: надёжность есть, а вот с ростом — вопросы

Параметры выпуска «НорНик-001Р-08»:

  • ISIN: RU000A10B4K3

  • Доходность: 7,2%

  • Купон: 8%

  • Погашение: 23.02.2030

  • Рейтинг: AAA (Эксперт РА)

  • Доступность: открыт для всех

Компания не сильно нуждается в представлении. Мировой лидер по добыче рафинированного никеля и палладия, а также выпускает платину, медь, золото, серебро и другие металлы. Важно также помнить, что компания играет немаловажную роль для экономики России.

Итоги 2024 года не внушают оптимизма. Чистая прибыль упала на 37% и теперь составляет 1,8 млрд $. Также важно отметить небольшой рост долга на 6%. На фоне растущей себестоимости и слабого мирового спроса — больно, но пока терпимо.

🤔 Первый за долгие годы валютный выпуск от Норникеля. Нужна надёжная валютная облигация? С AAA-рейтингом и 7,2% в долларах — вариант хороший. Но на рост цены особо рассчитывать не стоит, а вот для защиты капитала — нормально.

⚗️ Полипласт: 14% в валюте + билет в мир высоких рисков

Параметры выпуска «Полипласт-П02-БО-03»

  • ISIN RU000A10B4J5

  • Доходность: 10,8%

  • Погашение: 11.03.2027

  • Доходность купона: 13,7%

  • Рейтинг: A- (от НКР)

  • Доступность: для всех (где-то после тестирования)

Вообще, компания «Полипласт» — частый гость на рынке облигаций (выпуск примерно раз в два месяца). В этот раз они удивили: выкатили валютный выпуск, что для химпрома — редкость.

На данный момент компания не опубликовала результаты за 2024 год. Поэтому анализируем, что есть. За первое полугодие чистая прибыль выросла почти на 53%, но долговая нагрузка все портит. Обязательства компании за полгода выросли на 51% и достигли 126 млрд ₽, а коэффициент Чистый долг/OIBDA = 4,1x, что не есть хорошо.

🤔 По итогу имеем почти 14% в долларах, что, как по мне, отличная доходность. Главный минус — это обязательства. Долговая нагрузка компании настораживает, поэтому тут важно взвешивать риски.

Очень важна ваша поддержка, ставь – ♥, и подпишись на канал, чтобы не упустить от меня что-то интересное!

Информации об авторе

Семен Суцкевер

Семен Суцкевер

Финансовый аналитик

5 подписчиков 50 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию