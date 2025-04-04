⚡ТОП-3 замещающих облигаций: как заработать до 14% в долларах и не влипнуть из-за долгов эмитентов? Разбор свежих ЗО

Если посмотреть по динамике активности — ЗО продолжают набирать популярность среди инвесторов, особенно когда речь идет о валютных выпусках от крупных российских компаний. А виной всему этому стало ослабление доллара до 80₽ в начале прошлого месяца.

💡 В марте сразу три компании вышли с новыми выпусками: ФосАгро, Норникель и Полипласт. Доходность — от скромных 7% до жирных 14%

Действительно ли эти выпуски заслуживают вашего внимания? Какие существуют риски? Давайте смотреть..