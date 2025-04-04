⚡ТОП-3 замещающих облигаций: как заработать до 14% в долларах и не влипнуть из-за долгов эмитентов? Разбор свежих ЗО

Если посмотреть по динамике активности — ЗО продолжают набирать популярность среди инвесторов, особенно когда речь идет о валютных выпусках от крупных российских компаний. А виной всему этому стало ослабление доллара до 80₽ в начале прошлого месяца.
💡 В марте сразу три компании вышли с новыми выпусками: ФосАгро, Норникель и Полипласт. Доходность — от скромных 7% до жирных 14%
Действительно ли эти выпуски заслуживают вашего внимания? Какие существуют риски? Давайте смотреть..
🌾 ФосАгро — высокие рейтинги, растущий долг и неизбежные вопросы
Параметры выпуска «ФосАгро-БО-02-03»:
ISIN: RU000A10B7J8
Доходность: 8%
Купон: 7,5%
Дата погашения: 18.09.2027
Рейтинг: AAA (АКРА, Эксперт РА)
Доступность: для всех
ФосАгро – один из немногих российских бизнесов, которым действительно удалось встроиться в мировую экономику даже в период рекордных санкций. 75% продукции уходит за границу (доходы приходят в валюте), логистика выстроена, производство вертикально интегрировано – от добычи до НИОКР и собственных терминалов.
Казалось бы, одни плюсы.. но результаты за 2024 год слегка огорчили. Чистый долг компании вырос на 47%. Серьезная проблема, особенно если учесть, что свободный денежный поток рухнул на 60% и ушёл в минус. Другими словами, компания вынуждена занимать деньги, чтобы поддерживать дивиденды и инвестиции.
🤔 Мне выпуск нравится: AAA-рейтинг, 8% в долларах, срок всего 2,5 года — для валютной диверсификации в портфеле самое то. Но этот долг… надо держать его в голове, если захотите брать.
⚙️ Норникель: надёжность есть, а вот с ростом — вопросы
Параметры выпуска «НорНик-001Р-08»:
ISIN: RU000A10B4K3
Доходность: 7,2%
Купон: 8%
Погашение: 23.02.2030
Рейтинг: AAA (Эксперт РА)
Доступность: открыт для всех
Компания не сильно нуждается в представлении. Мировой лидер по добыче рафинированного никеля и палладия, а также выпускает платину, медь, золото, серебро и другие металлы. Важно также помнить, что компания играет немаловажную роль для экономики России.
Итоги 2024 года не внушают оптимизма. Чистая прибыль упала на 37% и теперь составляет 1,8 млрд $. Также важно отметить небольшой рост долга на 6%. На фоне растущей себестоимости и слабого мирового спроса — больно, но пока терпимо.
🤔 Первый за долгие годы валютный выпуск от Норникеля. Нужна надёжная валютная облигация? С AAA-рейтингом и 7,2% в долларах — вариант хороший. Но на рост цены особо рассчитывать не стоит, а вот для защиты капитала — нормально.
⚗️ Полипласт: 14% в валюте + билет в мир высоких рисков
Параметры выпуска «Полипласт-П02-БО-03»
ISIN RU000A10B4J5
Доходность: 10,8%
Погашение: 11.03.2027
Доходность купона: 13,7%
Рейтинг: A- (от НКР)
Доступность: для всех (где-то после тестирования)
Вообще, компания «Полипласт» — частый гость на рынке облигаций (выпуск примерно раз в два месяца). В этот раз они удивили: выкатили валютный выпуск, что для химпрома — редкость.
На данный момент компания не опубликовала результаты за 2024 год. Поэтому анализируем, что есть. За первое полугодие чистая прибыль выросла почти на 53%, но долговая нагрузка все портит. Обязательства компании за полгода выросли на 51% и достигли 126 млрд ₽, а коэффициент Чистый долг/OIBDA = 4,1x, что не есть хорошо.
🤔 По итогу имеем почти 14% в долларах, что, как по мне, отличная доходность. Главный минус — это обязательства. Долговая нагрузка компании настораживает, поэтому тут важно взвешивать риски.
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