💣 Облигации как ловушка: почему даже «безрисковый» инструмент может разорить инвестора. ТОП-3 важных ошибок

Пока на рынке в сотый раз паника сменяет эйфорию, решил разобрать несколько ошибок, которые допускают инвесторы, вкладываясь в облигации.
А точнее — три способа, как не превратить “надёжную часть портфеля” в источник затяжного разочарования:
⚡Доходность, которой нет: как YTM обманывает не очень опытных инвесторов
YTM — “доходность к погашению” — одна из самых интересных вещей на рынке облигаций
Особого смысла нет: могут налепить и 12,5%, 14%, 16% годовых. Главное — верить, что именно столько мы и получим. Неопытные инвесторы часто берут выпуски, ожидая стабильных денег, ориентируясь именно на эту цифру.
Однако всё работает при трёх идеальных условиях (почти никогда не соблюдаются):
Ты держишь бумагу до даты погашения.
Ты реинвестируешь каждый купон под ту же доходность.
Ты живешь в мире, где ликвидность безгранична, нет комиссий, налогов, временных лагов, спредов и здравого смысла.
А по итогу получается иначе:
❌ Облигации часто не держатся до погашения. Нужны деньги, рынок просел, ставка изменилась, макроэкономика, геополитика, Трамп, пошлины — и ты продаёшь.
❌ Реинвестировать купоны по той же ставке — бред. На рынке каждый день новые условия, новые ставки, новые риски. Особенно сейчас
❌ Большинство розничных инвесторов вообще не реинвестируют — купон тратится, просто лежит на брокерском счёте или уходит на другие цели (покупка акций, например). И всё, “магия” сложного процента исчезает.
Особое место занимают флоатеры, где YTM имеет ограниченный смысл. Оно слабо отражает фактические выплаты, риски и тем более то, что произойдёт с ценой через три месяца.
На что тогда смотреть?
На текущую купонную доходность (ТКД) — если цель держать и тратить, а не играть в сложные проценты.
Оценивать простую доходность, учитывающую тело и текущий рынок, — если планируете “выводить” купоны
🚨 Ликвидность — это когда рынок может не заметить твою сделку.
Ты можешь купить облигацию. Ты можешь получить купон. Но ты не всегда сможешь её продать. Особенно когда действительно нужно.
💡Ликвидность — тот фактор, о котором все вспоминают в самый последний момент. Когда поздно.
Типичный сценарий: в портфеле ВДО с хорошей доходностью — рынок пошёл в минус (или тебе срочно нужны деньги) — ставишь заявку, а в стакане тишина — спред 3–5%, покупателей нет — ты отдаёшь бумагу с убытком.
Особенно это видно в малоликвидных выпусках:
🔻продавать приходится частями, по несколько штук в день
🔻заявки висят неделями
🔻“стакан” реагирует на каждый чих — 10 облигаций двигают цену на 2%
Поэтому важно следить за ликвидностью перед тем, как брать выпуск. Особенно ВДО.
🔪 Рыночные заявки: как самостоятельно уничтожить портфель
Одна из ключевых ошибок простых инвесторов — использование рыночных заявок. Казалось бы, удобная и быстрая кнопочка “купить по рынку” упрощает процесс, но может привести к достаточно серьёзным проблемам.
В малоликвидных бумагах одна твоя заявка может снести цену на 5–7%. Ты просто заходишь — и делаешь бумагу дороже. Для всех. В том числе для себя
💭 Лимит в стакане стоит по 101, продавцов нет. Кто-то жмёт «по рынку» — и берет по 106. Через полчаса бумага обратно на 101. Минус 5% за 30 минут. Отличная «доходность»
Можно сделать выводы:
Использовать преимущественно лимитные заявки.
Перед покупкой выпуска проверять объём в стакане, частоту торгов, обороты за день
Не лезть в выпуск на 100 000 рублей, если в стакане торгуются 3 бумажки в сутки.
🤔 Облигации часто воспринимаются как актив, где не нужно особо напрягать голову. Отчасти это объясняется их невысокой популярностью среди новых инвесторов. Однако, думаю, облигации иногда прощают даже меньше, чем акции. Они кажутся простыми, а простота ≠ безопасности
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