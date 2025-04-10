💣 Облигации как ловушка: почему даже «безрисковый» инструмент может разорить инвестора. ТОП-3 важных ошибок

⚡Доходность, которой нет: как YTM обманывает не очень опытных инвесторов

YTM — “доходность к погашению” — одна из самых интересных вещей на рынке облигаций

Особого смысла нет: могут налепить и 12,5%, 14%, 16% годовых. Главное — верить, что именно столько мы и получим. Неопытные инвесторы часто берут выпуски, ожидая стабильных денег, ориентируясь именно на эту цифру.

Однако всё работает при трёх идеальных условиях (почти никогда не соблюдаются):

Ты держишь бумагу до даты погашения. Ты реинвестируешь каждый купон под ту же доходность. Ты живешь в мире, где ликвидность безгранична, нет комиссий, налогов, временных лагов, спредов и здравого смысла.

А по итогу получается иначе:

❌ Облигации часто не держатся до погашения . Нужны деньги, рынок просел, ставка изменилась, макроэкономика, геополитика, Трамп, пошлины — и ты продаёшь.

❌ Реинвестировать купоны по той же ставке — бред . На рынке каждый день новые условия, новые ставки, новые риски. Особенно сейчас

❌ Большинство розничных инвесторов вообще не реинвестируют — купон тратится, просто лежит на брокерском счёте или уходит на другие цели (покупка акций, например). И всё, “магия” сложного процента исчезает.

Особое место занимают флоатеры, где YTM имеет ограниченный смысл. Оно слабо отражает фактические выплаты, риски и тем более то, что произойдёт с ценой через три месяца.

На что тогда смотреть?