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Семен Суцкевер
Экономика России

🏛️ Инфляция растет, ставка держится, а бедность… снижается? Как Набиуллина отчиталась в Госдуме и почему апрельское смягчение отменяется

Глава ЦБ попыталась объяснить рост цен и высокую ставку в Госдуме — но получила в ответ шквал критики от самих депутатов. Что там произошло?

Ну что, первая неделя апреля ознаменовала большие события в мировой экономике, особенно можно отметить негативные.

🌫️ Но также не обошлось без интересных событий внутри страны. Помимо того, что мы снова увидели увеличение темпов роста инфляции (что уже не удивляет), так ещё и Набиуллина выступила в Госдуме с докладом, который раскритиковало большинство чиновников и депутатов. Особенно от партии КПРФ. Любят ее там сильно. Но традиционно, все по порядку..

Что нового по недельной инфляции?

  • 🔹Недельная инфляция — 0,16% (до этого: 0,2%, 0,12%, 0,06%). Продолжаем гулять туда-сюда — без тренда, без понимания, без стабильного замедления. Эти 0,16% — всё ещё выше нормальных значений, чтобы говорить о смягчении политики.

  • 🔹 Годовая инфляция — 10,28% (было 10,24%, 10,11%). Небольшой шаг вверх. Напоминаю, в 2025 ЦБ по прогнозу ожидает годовую инфляцию 7-8%, а среднегодовую 9,1–9,8%.

  • 🔹Продовольственные товары — рост 0,14% (до этого было 0,28% и 0,22%). Снова плодоовощная продукция: картошка +4,3%, свекла +3,6%, капуста +2,3% — получается минус борщ. Огурцы (-1,1%) и бананы (-0,4%) чуть подешевели, но общей картины не спасли. Продукты без овощей — +0,2%, мясо кур (-0,4%) и яйца (-0,8%) — показали очередное снижение.

В итоге с начала апреля уже набежало 0,3% инфляции. Если будем держать темп ≈ 0,15–0,2% в неделю, то за месяц получим где-то 0,6%. Это повторение марта. Ни ускорения, ни замедления. На таком фоне снижение ставки в апреле практически исключено.

⚡ Набиуллиной в Госдуме: всё сложно, всё важно, но ставку не снизим

9 апреля Эльвира Сахипзадовна выступила в Госдуме с интересным докладом. Выступление можно разбирать как методичку по максимально обтекаемой риторике...

Главные тезисы:

Главный вопрос, который задавали Набиуллиной, — когда же наконец-то снизится ключевая ставка?

🗣️ «Мы будем подходить к этому аккуратно, осторожно. В прошлом году после замедления в начале года инфляция подняла голову вновь, и нам нужно убедиться, что нынешнее замедление темпов роста цен устойчиво»

В общем и целом, в апреле нечего ждать. Если и будет снижение, то не раньше июня. И то — под вопросом

Когда наконец-то будет снижаться инфляция?

🗣️ «Мы сейчас, пожалуй, находимся в самой трудной части этого пути, но полагаем, что в следующий год пойдем с текущей инфляцией вблизи нашей цели 4%. Почему важна умеренная инфляция? Я повторяю это вновь и вновь. Это умеренные ставки по кредитам, это основа долгосрочных инвестиций. И главное — это надежная защита доходов и сбережений граждан, путь к снижению бедности»

Ничего себе она выдала. А где это все? Снижаем бедность за счёт более дорогих продуктов?

Что по поводу рынка жилья?

🗣️ «Продажи жилья в стране остаются на приемлемом уровне. Это позволяет застройщикам запускать новые проекты, хотя масштабы запуска и уменьшились. Такое снижение закономерно после нескольких лет, когда безадресная льготная ипотека накачивала спрос и разгоняла цены. Как мы ее оцениваем ситуацию на рынке ипотеки — нет “пузыря”, у нас нет опасений, что он появится в обозримой перспективе. Потому что были своевременно приняты меры»

Немного не могу понять, какие именно меры были приняты... Спрос на ипотеку упал, девелоперы уже бегают, жалуются депутатам, квартиры строят, а покупать некому.

📉 ЦБ ищет баланс, но пока просто наблюдает. Ставка на лето, а не на апрель

Итак, что сейчас мешает смягчению ДКП?

  • ❌ Инфляция не снижается, она просто болтается в боковике.

  • ❌ Ожидания бизнеса и населения по-прежнему выше официальных цифр.

  • ❌ Внешний фон: нефть под давлением, пошлины США + ответ Китая

Если инфляция не покажет устойчивого снижения в ближайшее время, то я не понимаю, за счёт чего они хотят снизить КС. Рынок сейчас ждёт дефляции или хотя бы стагнации, а ЦБ — данных. Без этого и лето можно провести под ставкой в 21%.

Как думаете, насколько оправдана осторожность ЦБ в вопросе снижения ставки❓

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Информации об авторе

Семен Суцкевер

Семен Суцкевер

Финансовый аналитик

6 подписчиков 58 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

13
  • Ирина Е
    Специалист

    9 апреля Эльвира Сахипзадовна выступила в Госдуме с интересным докладом. Выступление можно разбирать как методичку по максимально обтекаемой риторике...

    Дама на картинке - не Набиуллина! Ни очков, ни брошки... Может, и доклад не она делала...

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      а на второй каритнке - и слушающих нет!

      Может, и доклад не она делала...

      может его и не слушал никто?

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      Ха! аналогия вспонилась.

      Задания Администрации и Клуба стоят прямо рядышком с минимальным проможутком.

      Из Клуба слышится что поют песни под музыку. По обстановке так похоже, что ... ну вроде как репетируют, к приближающимся праздникам.

      Человек, интересующийся искусством, решает потихонечку, никому не мешая посмотреть на процесс. Потихоньку, стараясь не зашуметь прокрадывается в зал... а там.... НИКОГО ! Просто играет .... на записи.

      Интерес, конечно нужно удовлетворить.

      В процессе выяснения, всё оказывается просто - надо же показать какую-то деятельность! Начальство-то рядом!

  • Татьяна
    Главный бухгалтер

    мутно все, одно реально - рост цен в магазинах (про квартиры и машины не скажу, не интересовалась). P.S. меня поразила стоимость летнего детского отдыха

    • VadimBA

      По-моему, все предельно ясно и вполне логично...

      Три года тому назад на что надеялись?

        • Arhimed0
          Главный бухгалтер

          А что было три года назад?

          ну... тут уж, как и со всеми остальными годами - у кого что!

          Не, допускаю, конечно, что у отдельных персоналий какого-то года не было. Чаще случается, что какой-то один день пропадает. Но так что бы год - так тоже бывает

    • Жанна

      не "где", а "у кого". У них снижается.