🏛️ Инфляция растет, ставка держится, а бедность… снижается? Как Набиуллина отчиталась в Госдуме и почему апрельское смягчение отменяется

Ну что, первая неделя апреля ознаменовала большие события в мировой экономике, особенно можно отметить негативные.
🌫️ Но также не обошлось без интересных событий внутри страны. Помимо того, что мы снова увидели увеличение темпов роста инфляции (что уже не удивляет), так ещё и Набиуллина выступила в Госдуме с докладом, который раскритиковало большинство чиновников и депутатов. Особенно от партии КПРФ. Любят ее там сильно. Но традиционно, все по порядку..
Что нового по недельной инфляции?
🔹Недельная инфляция — 0,16% (до этого: 0,2%, 0,12%, 0,06%). Продолжаем гулять туда-сюда — без тренда, без понимания, без стабильного замедления. Эти 0,16% — всё ещё выше нормальных значений, чтобы говорить о смягчении политики.
🔹 Годовая инфляция — 10,28% (было 10,24%, 10,11%). Небольшой шаг вверх. Напоминаю, в 2025 ЦБ по прогнозу ожидает годовую инфляцию 7-8%, а среднегодовую 9,1–9,8%.
🔹Продовольственные товары — рост 0,14% (до этого было 0,28% и 0,22%). Снова плодоовощная продукция: картошка +4,3%, свекла +3,6%, капуста +2,3% — получается минус борщ. Огурцы (-1,1%) и бананы (-0,4%) чуть подешевели, но общей картины не спасли. Продукты без овощей — +0,2%, мясо кур (-0,4%) и яйца (-0,8%) — показали очередное снижение.
В итоге с начала апреля уже набежало 0,3% инфляции. Если будем держать темп ≈ 0,15–0,2% в неделю, то за месяц получим где-то 0,6%. Это повторение марта. Ни ускорения, ни замедления. На таком фоне снижение ставки в апреле практически исключено.
⚡ Набиуллиной в Госдуме: всё сложно, всё важно, но ставку не снизим
9 апреля Эльвира Сахипзадовна выступила в Госдуме с интересным докладом. Выступление можно разбирать как методичку по максимально обтекаемой риторике...
Главные тезисы:
Главный вопрос, который задавали Набиуллиной, — когда же наконец-то снизится ключевая ставка?
🗣️ «Мы будем подходить к этому аккуратно, осторожно. В прошлом году после замедления в начале года инфляция подняла голову вновь, и нам нужно убедиться, что нынешнее замедление темпов роста цен устойчиво»
В общем и целом, в апреле нечего ждать. Если и будет снижение, то не раньше июня. И то — под вопросом
Когда наконец-то будет снижаться инфляция?
🗣️ «Мы сейчас, пожалуй, находимся в самой трудной части этого пути, но полагаем, что в следующий год пойдем с текущей инфляцией вблизи нашей цели 4%. Почему важна умеренная инфляция? Я повторяю это вновь и вновь. Это умеренные ставки по кредитам, это основа долгосрочных инвестиций. И главное — это надежная защита доходов и сбережений граждан, путь к снижению бедности»
Ничего себе она выдала. А где это все? Снижаем бедность за счёт более дорогих продуктов?
Что по поводу рынка жилья?
🗣️ «Продажи жилья в стране остаются на приемлемом уровне. Это позволяет застройщикам запускать новые проекты, хотя масштабы запуска и уменьшились. Такое снижение закономерно после нескольких лет, когда безадресная льготная ипотека накачивала спрос и разгоняла цены. Как мы ее оцениваем ситуацию на рынке ипотеки — нет “пузыря”, у нас нет опасений, что он появится в обозримой перспективе. Потому что были своевременно приняты меры»
Немного не могу понять, какие именно меры были приняты... Спрос на ипотеку упал, девелоперы уже бегают, жалуются депутатам, квартиры строят, а покупать некому.
📉 ЦБ ищет баланс, но пока просто наблюдает. Ставка на лето, а не на апрель
Итак, что сейчас мешает смягчению ДКП?
❌ Инфляция не снижается, она просто болтается в боковике.
❌ Ожидания бизнеса и населения по-прежнему выше официальных цифр.
❌ Внешний фон: нефть под давлением, пошлины США + ответ Китая
Если инфляция не покажет устойчивого снижения в ближайшее время, то я не понимаю, за счёт чего они хотят снизить КС. Рынок сейчас ждёт дефляции или хотя бы стагнации, а ЦБ — данных. Без этого и лето можно провести под ставкой в 21%.
Как думаете, насколько оправдана осторожность ЦБ в вопросе снижения ставки❓
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Комментарии13
Дама на картинке - не Набиуллина! Ни очков, ни брошки... Может, и доклад не она делала...
а на второй каритнке - и слушающих нет!
может его и не слушал никто?
Ха! аналогия вспонилась.
Задания Администрации и Клуба стоят прямо рядышком с минимальным проможутком.
Из Клуба слышится что поют песни под музыку. По обстановке так похоже, что ... ну вроде как репетируют, к приближающимся праздникам.
Человек, интересующийся искусством, решает потихонечку, никому не мешая посмотреть на процесс. Потихоньку, стараясь не зашуметь прокрадывается в зал... а там.... НИКОГО ! Просто играет .... на записи.
Интерес, конечно нужно удовлетворить.
В процессе выяснения, всё оказывается просто - надо же показать какую-то деятельность! Начальство-то рядом!
мутно все, одно реально - рост цен в магазинах (про квартиры и машины не скажу, не интересовалась). P.S. меня поразила стоимость летнего детского отдыха
По-моему, все предельно ясно и вполне логично...
Три года тому назад на что надеялись?
а пять?
а одиннадцать?
Какие еще цифры знаете?
ой, я много всяких цифр знаю! яжбухгалтер!
А что было три года назад?
ну... тут уж, как и со всеми остальными годами - у кого что!
Не, допускаю, конечно, что у отдельных персоналий какого-то года не было. Чаще случается, что какой-то один день пропадает. Но так что бы год - так тоже бывает
Где?
не "где", а "у кого". У них снижается.