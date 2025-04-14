🏛️ Инфляция растет, ставка держится, а бедность… снижается? Как Набиуллина отчиталась в Госдуме и почему апрельское смягчение отменяется

Ну что, первая неделя апреля ознаменовала большие события в мировой экономике, особенно можно отметить негативные.

🌫️ Но также не обошлось без интересных событий внутри страны. Помимо того, что мы снова увидели увеличение темпов роста инфляции (что уже не удивляет), так ещё и Набиуллина выступила в Госдуме с докладом, который раскритиковало большинство чиновников и депутатов. Особенно от партии КПРФ. Любят ее там сильно. Но традиционно, все по порядку..