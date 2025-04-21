🧯 Инфляция сбавляет обороты, а ожидания все равно растут. Почему люди перестают верить официальным данным? Художник от ЦБ может потерять работу?

Ну что, неделя перед заседанием — а значит, снова разбираемся, где инфляция, кто её разгоняет, и при чём здесь люди со сбережениями.

💤 На фоне «замедления» инфляции, доллара ниже 90₽ и укрепившейся нефти — мы снова наблюдаем рост инфляционных ожиданий населения. Даже те, кто обычно спокоен, начали нервничать. Что снова происходит в преддверии апрельского заседания ЦБ? Давайте разбираться...