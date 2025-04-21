🧯 Инфляция сбавляет обороты, а ожидания все равно растут. Почему люди перестают верить официальным данным? Художник от ЦБ может потерять работу?

Ну что, неделя перед заседанием — а значит, снова разбираемся, где инфляция, кто её разгоняет, и при чём здесь люди со сбережениями.
💤 На фоне «замедления» инфляции, доллара ниже 90₽ и укрепившейся нефти — мы снова наблюдаем рост инфляционных ожиданий населения. Даже те, кто обычно спокоен, начали нервничать. Что снова происходит в преддверии апрельского заседания ЦБ? Давайте разбираться...
Что нового по недельной инфляции?
🔹 Недельная инфляция — 0,11% (против 0,16%, 0,2% и 0,12% ранее). После двух неприятных недель снова вернулись к локальным минимумам. Это уже ближе к темпам, которые можно назвать «стабильно плохими» вместо «тревожно плохих». Однако с натяжкой уже возможно назвать это вектором на замедление. Пока держимся в рамках нормы.
🔹 Годовая инфляция — 10,38% (против 10,28% неделей ранее). Выше и выше... но рост предсказуем. Аналитики ЦБ и раньше говорили, что спад будет заметен только в мае из-за эффекта базы. Продолжаем просто жить в реальности десятипроцентной инфляции.
🔹 Продовольственные товары — рост на 0,33% (было 0,14%). Снова плодоовощной драйвер: капуста +4,6%, картошка +3,5%, свекла +3,4%. Снова видим продолжение роста «индекса борща», который в очередной раз обгоняет индекс Мосбиржи... Зато бананы (-0,9%) и помидоры (-0,6%) дали слабую надежду на надежду
С начала апреля уже набежало 0,3%. Март был на уровне 0,6%... Если и апрель туда же пойдёт, это подтверждает тренд на боковик. А так в целом, данные позитивные, если смотреть на прошлые недельные показатели. Ушли ближе к комфортным значениям, а это в очередной раз намекает нам на стабилизацию, ну или что-то в этом роде.
🧠 Народ начал ещё больше не верить Росстату. Почему растут инфляционные ожидания?
Одним из ключевых факторов в принятии решения ЦБ являются инфляционные ожидания.
📰 После двух месяцев снижения апрельский опрос "инФОМ" показал рост инфляционных ожиданий населения с 12,9% до 13,1%.
Что интересно, по статистике ожидания ухудшились у тех, у кого есть сбережения (то есть более «внимательная» часть населения):
👤 Граждане со сбережениями ухудшили прогноз: с 11% в марте до 12,4% в апреле.
👤 А вот без сбережений стали более оптимистичны: с 15% до 13,9%.
Почему так?
Ну тут классика. Те, кто с особой любовью смотрит новости и следит за валютным рынком, начали нервничать. Объясняется это тем, что этот опрос проводился с начала апреля, в самый пик паники: пошлины, нефть, обвал внешних рынков, рост неопределённости и многое другое.. Соответственно, ЦБ это прекрасно понимает, но сухие данные «инфляционных ожиданий» игнорировать не сможет.
Также интересно то, что в марте, при 12,9%, ЦБ называл ожидания «повышенными». Сейчас — 13,1%. И что теперь скажут? Те значение волшебным образом становятся «стабильными»? Ох уж эти их формулировки.
🤔 Как и говорил ранее, субъективно считаю, что ставку не снизят, но могут смягчить риторику. Набиуллина ещё в Госдуме говорила о важности не повторить ошибку прошлого года, когда смягчение вызвало всплеск кредитования и инфляции. Множество аналитиков ожидают снижения летом, буду пока с ними солидарен. Главное сохранить тренд на замедление инфляции, а после решение не заставит долго ждать. Ждём финальные данные в среду, и будем делать ключевые выводы перед заседанием.
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