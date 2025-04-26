💲Доллар — 80₽. Почему экономисты боятся сильного рубля? Когда это стало проблемой и кто нас в этом убедил?

На этой неделе стало уж слишком много новостей и прогнозов, утверждающих, что падение доллара ниже 80₽ = гибель российской экономики и бла бла бла что-то про резкое негативное влияние
Почему❓
В основном, СМИ и аналитиков беспокоит, что крепкий рубль бьёт по доходам экспортеров, чья выручка в рублях заметно падает, и увеличивает дефицит бюджета, особенно сейчас, когда нефть Urals стоит $62, а не $70, как рассчитывали в Минфине (и котировки снижаются). К этому добавляются проблемы со спросом в Азии и осложнения от весьма неоднозначных решений ОПЕК+.
Действительно ли сейчас крепкий рубль только вредит экономике? Какие факторы будут толкать рубль вверх или вниз в ближайшие месяцы? Давайте смотреть...
🧊 Мнимый контроль. Из чего сегодня «слеплен» сильный рубль?
С начала года доллар упал почти на 18%, а за апрель на 5%. Если про глобальную динамику в целом все понятно, то какие факторы влияют на стабилизацию нашей любимой валюты в последние дни?
Ослабление доллара и юаня к другим мировым валютам. Это главный укрепляющий фактор в последний месяц и следствие «торговой войны» США и Китая. Это облегчает жизнь рубля, особенно в торговле с Китаем, где юань доминирует. Только я не особо уверен, что это продлится долго. Переговоры то ведутся..
Увеличение расчетов за импорт в рублях. В феврале доля рубля в расчётах за импорт достигла 53,5% (данные ЦБ). Объясняется это, конечно, результатом дедолларизации и перехода на нац. валюты с Китаем, Индией и Турцией. Меньше долларов и евро в торговле = меньше спрос на валюту, что укрепляет рубль. Только вот забывают сказать, что 40% резервов Центробанка хранятся в юанях. Меняем одну зависимость на другую?
Валютная выручка, продажа резервов и налоговый пик. Экспортёры обязаны продавать 40% валютной выручки. Минфин также использует резервы ФНБ для покрытия бюджетного дефицита, что увеличивает предложение валюты. Сейчас апрель, сезон налогов. Как только он пройдёт, спрос на рубль сильно снизится..
🔻Главные проблемы. Что ломает поддержку рубля?
💢 Сокращение экспортной выручки. Снижение спроса в Китае (рост экономики замедлился до 4,5%) и Европе, а также санкции на экспорт нефти и газа сократят валютные поступления к лету. Меньше валюты в стране — выше спрос на неё, что толкает доллар и юань вверх.
💢 Снижение цен на нефть. Сейчас цена Urals составляет $62 за баррель, что на 18% ниже, чем год назад, но ГЛАВНОЕ ниже бюджетного ориентира в $70. Это сокращает нефтегазовые доходы, на которые приходится треть бюджета РФ. Дефицит бюджета (около 2-3% ВВП) вынуждает Минфин тратить резервы или увеличивать долг, что давит на рубль. А вот что будет, если нефть упадет к 50-55$? Будет тяжело..
💢 Геополитические риски. Отсутствие РЕАЛЬНОГО прогресса в мирных переговорах и угроза новых санкций (например, на вторичные банки или экспорт металлов). Конечно, сейчас активно ведутся переговоры, но рынку нужна конкретика. Однако лично я не верю, что даже если план Трампа будет реализован, Европа согласится на снятие санкций.. Полное снятие
На короткой дистанции рубль может и покажет силу, но в долгосрочной перспективе я сильно сомневаюсь. Если посмотреть, то в недалёком будущем нас ждёт: завершение налогового сезона — снижение ставки ЦБ (возможно, летом) — сокращение экспортной выручки — потенциальная договорённость США с Китаем — риски с резервами ФНБ. Всё играет НЕ в пользу крепкого рубля.
🤔 Лично не жду доллар ниже 80₽ к концу года. Если не случится чуда и Китай с США договорятся хотя бы о «паузе», доллар может легко вырасти до 90–92₽ к лету. При ухудшении экспорта, сюрпризах от ОПЕК+ и продолжении санкционной войны — возможны и 95–97₽.
Как думаете, сколько будет стоить доллар к концу лета?
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