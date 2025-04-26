💲Доллар — 80₽. Почему экономисты боятся сильного рубля? Когда это стало проблемой и кто нас в этом убедил?

На этой неделе стало уж слишком много новостей и прогнозов, утверждающих, что падение доллара ниже 80₽ = гибель российской экономики и бла бла бла что-то про резкое негативное влияние

Почему❓

В основном, СМИ и аналитиков беспокоит, что крепкий рубль бьёт по доходам экспортеров, чья выручка в рублях заметно падает, и увеличивает дефицит бюджета, особенно сейчас, когда нефть Urals стоит $62, а не $70, как рассчитывали в Минфине (и котировки снижаются). К этому добавляются проблемы со спросом в Азии и осложнения от весьма неоднозначных решений ОПЕК+.

Действительно ли сейчас крепкий рубль только вредит экономике? Какие факторы будут толкать рубль вверх или вниз в ближайшие месяцы? Давайте смотреть...