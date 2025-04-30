⚡ «Безрисковый» актив, говорили они… Почему облигации проседают? Кто виноват и как защититься? ТОП-4 причины с реальными примерами

Проблемы эмитента, ключевая ставка, слухи, геополитика — все это может резко изменить цену даже «надежной» бумаги. Что на самом деле влияет на цену ваших облигаций и как не остаться в минусе?

В последнее время стал часто замечать обсуждения на тему доходности облигаций.

👀 Ключевая ставка, ситуация с облигациями «Гарант Инвест», популярность флоатеров... подогревают интерес к бондам, особенно тех, кто раньше не инвестировал в актив

Один из самых популярных вопросов, я увидел совсем недавно. Заключается он в следующем — почему облигации проседают в цене? Вроде бы инвестировал в стабильность, ждал регулярный доход от купонов, а цена всё равно упала. Почему?

Ну давайте разбираться, почему падают облигации, кто в этом виноват, и самое главное — что с этим делать!?

🩸Почему облигации падают: очевидные, но важные причины

Причин действительно много, все бы я не вместил в одну статью. Поэтому выбрал наиболее важные (субъективно)

🔻1. Проблемы эмитента — купил обещания, а не гарантию?

Если у компании ухудшаются финансовые показатели (падение прибыли, рост долговой нагрузки, просрочки), рынок закладывает повышенный кредитный риск. Цена облигации падает, а доходность растёт, чтобы компенсировать риск дефолта.

🧠 Пример: В 2024 году Русал столкнулся с ростом долговой нагрузки из-за падения цен на алюминий и ограничений на экспорт. Показатель Net Debt/EBITDA вырос с 2,0 до 2,8, что испугало инвесторов. Облигации серии БО-001P-03 (купон 8,25%, погашение в 2026) УПАЛИ в цене на 4–5% с января по апрель 2024 (с 99% до 94–95% от номинала).

Почему?

Падение цен на алюминий (с $2400 до $2100 за тонну) и санкционные риски снизили ожидания по прибыли «Русала». Хотя дефолта не было, рынок отреагировал на рост рисков.

🔻2. Изменение ключевой ставки (актуально в наши дни)

Как многие знают, КС — главный драйвер цен на облигации. Когда ЦБ повышает ставку, новые облигации выходят с более высокими купонами. Старые бумаги теряют привлекательность, и их цена падает, чтобы доходность к погашению (YTM) сравнялась с текущей рыночной.

Формула выглядит так: Изменение цены (%) ≈ - (изменение ставки в %) × дюрация.

🧠 Пример: ОФЗ-26238 (погашение в 2041 году, купон 7,95%, дюрация ~10 лет) упала в цене на 6–8% с июля 2023 (цена ~92% от номинала) по март 2024 (цена ~85% от номинала).

Почему?

Рост ставки на 8,5% (с 7,5% до 16%) увеличил рыночную доходность новых ОФЗ до 12–14%, а старые бумаги с купоном 7,95% стали менее привлекательными. По формуле получаем: 8% × 10 лет ≈ 80%, но реальное падение было меньше из-за ликвидности и ожиданий.

🔻3. Снижение кредитного рейтинга. Уже стоит бежать?

Снижение рейтинга от агентств (АКРА, Эксперт РА) — это такой «red flag» для рынка (модно сейчас). Оно сигнализирует о росте риска дефолта, и цена облигации падает. Слухи о возможном снижении, кстати, также могут повлиять.

🧠 Пример: Облигации «М.Видео» (серия БО-001P-04, купон 8,9%, погашение в 2025 году) упали в цене на 6–8% в октябре–декабре 2023 года (с 98% до 90–92% от номинала).

Почему?

Снижение рейтинга от АКРА с BBB до BB+ из-за роста долговой нагрузки (Net Debt/EBITDA ~3,5) и слабой отчётности (падение выручки на 5%) усилило опасения инвесторов по поводу рефинансирования долга. Слухи о возможной реструктуризации добавили проблем.

🔻4. Инфляция и геополитика: интересно, страшно, волотильно

Облигации — это долг в деньгах. А если деньги обесцениваются, инвестор требует больше дохода. А рынок сильно реагирует на ожидания. Плюс геополитика. Санкции, эмбарго, конфискации активов приводят к росту YTM и падению цен

🧠 Пример: ОФЗ-26229 (погашение в 2037 году, купон 7,7%) упала в цене на 3–4% с августа по октябрь 2023 года (с 94% до 90–91% от номинала). Индекс цен ОФЗ (RGBI) в сентябре 2023 рухнул до минимума с апреля 2022 года.

Почему?

Инфляционные ожидания выросли (по данным ЦБ, ожидания достигли 11–12% в 3 квартале 2023), а рынок ждал повышения ставки ЦБ. Геополитические риски, связанные с ужесточением санкций на нашу нефть, усилили волатильность.

🤔 Максимально попытался объяснить, что и зачем нужно. Если кому-то будет полезно, то значит, не зря. Просадка облигации — вполне нормальная реакция на ставку, инфляцию, геополитику или проблемы эмитента. Понимание причин и выбор бумаг с низкой дюрацией, высокой ликвидностью и надёжными эмитентами помогут снизить риски. Но это не точно)

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