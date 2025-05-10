💢 Инфляция почти исчезла, а Силуанов заявляет о потерях в ВВП... Почему при таком «замедлении цен» рушится бюджет, а Минфин снова скупает валюту?

Вот и вышла первая майская недельная инфляция от Росстата. Что удивительно — хорошая.. А это всегда интересно

🌍 Помимо отличных показателей по инфляции, на этой неделе, неожиданно, Минфин решил объяснить логику изменения параметров федерального бюджета в 2025 году. А там — сплошная нефть, геополитика и... проблемы с высокими процентными ставками, которые влияют на субсидирование процентных расходов по льготным кредитам.

Ситуация интересная и очень нам знакомая. Как обычно, разбираем всё по порядку...