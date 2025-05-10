💢 Инфляция почти исчезла, а Силуанов заявляет о потерях в ВВП... Почему при таком «замедлении цен» рушится бюджет, а Минфин снова скупает валюту?

Вот и вышла первая майская недельная инфляция от Росстата. Что удивительно — хорошая.. А это всегда интересно
🌍 Помимо отличных показателей по инфляции, на этой неделе, неожиданно, Минфин решил объяснить логику изменения параметров федерального бюджета в 2025 году. А там — сплошная нефть, геополитика и... проблемы с высокими процентными ставками, которые влияют на субсидирование процентных расходов по льготным кредитам.
Ситуация интересная и очень нам знакомая. Как обычно, разбираем всё по порядку...
Что нового по недельной инфляции?
🔹 Недельная инфляция — 0,03% (на прошлой неделе было 0,11%, две — 0,9%, три — 0,11%). Лучший результат с сентября. Это, без шуток, хороший сигнал для ЦБ. Особенно учитывая, что в апреле мы в целом прошли с инфляцией 0,48% — лучше прогнозов
🔹 Годовая инфляция — 10,21% (против 10,34% неделей ранее). ЦБ, можно сказать, сдержал слово — в май входим со снижением. Только это пока всё ещё не результат ДКП, а эффект базы и сезонных факторов. Впереди ещё много всего интересного, так что радоваться рано.
🔹Продовольственные товары — 0,06%. И снова сезон работает за нас. Плодоовощная продукция чудесным образом оказывается в минусе на 0,3% благодаря огурцам (-8%) и помидорам (-4%). Продукты без учёта сезонки выросли на 0,1% — немного, но явно лучше результатов января/февраля. Яйца снова уже как по традиции падают (1,4%) , а вот хлеб (до 0,2%) и свинина (0,5%) снижают темпы не так часто, что радует.
По итогу увидели апрель (0,48%) — ниже ожиданий. Даёт ли это право говорить о развороте тренда и заделе на снижение в июне? Возможно, но кто знает, что произойдет до этого заседания. Однако, считаю это сильным аргументом для летнего заседания.
🌚Бюджет не выдерживает: доходов меньше, дефицита — больше.
Ну вот и ключевой тревожный звоночек. По оценке ведомства Антона Силуанова:
🔻Доходы: планировались 40,3 трлн, теперь — 38,5 трлн ₽
🔻Дефицит: вместо 1,1 трлн получаем 3,7 трлн ₽
🔻ВВП-дефицит вырастет с 0,5% до 1,7%.
Небольшая такая "погрешность", да?)) И всё это на фоне падения цен на нефть и сложной геополитики.
Причины? Да все те же:
🛢️ Главный фактор — падающий нефтегазовый экспорт. Brent прогнозируют уже не $70, а $58. А к 2026 — $50. Как это всё сочетать с бюджетным правилом, пополнением ФНБ и «национальными проектами» — загадка.
Минэкономразвития начинает немного просыпаться и понимать, что в мире уже не особо спокойно. Торговые войны США и Китая ломают экспортные цепочки, вводятся санкции, давят пошлинами, а Россия получает падающие цены на нефть + дыру в бюджете.
💵 Минфин снова скупает валюту: резервов не хватает или готовимся к девальвации?
С 13 мая Минфин возвращается к покупкам валюты и золота — якобы из-за восстановления нефтегазовых поступлений.
📎 План — купить активы на 41,6 млрд ₽ за месяц. По 2,3 млрд в день. Параллельно ЦБ продолжит продавать валюту, но уже в меньшем объёме — по 6,56 млрд в день.
Нам это, конечно, подают как "новую модель управления ликвидностью", но по факту — попытка спасти бюджет и пополнить ФНБ, так как нефтегазовые доходы слабеют, а поддерживать курс рубля всё тяжелее.
🤔 Если честно, я не думаю, что кто-то действительно считает, что Минфин прекращал покупать валюту. Это же смешно. Они покупали немного, но теперь будут делать это официально. Это говорит только о том, что валютных поступлений не хватает, а они очень нужны. Настолько нужны, что приходится публично это заявлять
Как думаете, придётся ли Минфину искать новые источники доходов, чтобы покрыть растущий дефицит бюджета?
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Комментарии1
Разъясните, пожалуйста. 6,56 меньше, чем 2,3?