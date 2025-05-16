🌀 Ozon растет, но не там, где надо. Почему маркетплейс не вывозит, а Финтех устал спасать компанию? Смягчение ДКП = падение. Это шутка?

Ну что, пока рынок кидает в разные стороны от попыток провести псевдо-переговоры в Стамбуле, продолжаем разбирать свежие отчёты.

💢 Совсем недавно Ozon опубликовал отчёт за 1-й квартал 2025 года, показав хорошие результаты. Традиционно только на первый взгляд... Отличная динамика выручки, рост EBITDA и снижение убытков, и даже сокращение долгов. Однако основа экосистемы компании — e-commerce, снова убыточна.

Что на самом деле происходит с бизнесом? Насколько теперь компания зависима от Финтеха и решений ЦБ для продолжения динамики роста? Давайте смотреть...