🌀 Ozon растет, но не там, где надо. Почему маркетплейс не вывозит, а Финтех устал спасать компанию? Смягчение ДКП = падение. Это шутка?

Ну что, пока рынок кидает в разные стороны от попыток провести псевдо-переговоры в Стамбуле, продолжаем разбирать свежие отчёты.
💢 Совсем недавно Ozon опубликовал отчёт за 1-й квартал 2025 года, показав хорошие результаты. Традиционно только на первый взгляд... Отличная динамика выручки, рост EBITDA и снижение убытков, и даже сокращение долгов. Однако основа экосистемы компании — e-commerce, снова убыточна.
Что на самом деле происходит с бизнесом? Насколько теперь компания зависима от Финтеха и решений ЦБ для продолжения динамики роста? Давайте смотреть...
🩸 Маржинальность растёт — а прибыль где? Или что не так с «сильным» отчётом
Результаты за 1-й квартал:
🔺 Выручка выросла на 65% год к году до 202,9 млрд ₽. Рост монетизации маркетплейса (реклама, комиссии) и взрывной рост финтех-сегмента (выручка +170% до 28,3 млрд ₽) обеспечили такой результат.
🔺 Скорр. EBITDA взлетела на 220% до 32,4 млрд ₽, а маржинальность по EBITDA достигла 3,9% от GMV. Это рекорд для Ozon и выше, чем у многих глобальных аналогов.
🔺 Чистый долг сократился с 118,5 млрд ₽ на конец 2024 года до 108,9 млрд ₽. А во 2-м квартале компания планирует погасить ещё 20 млрд ₽
🔻 Чистый убыток сократился на 40% до 7,8 млрд ₽(против 12,8 млрд ₽ годом ранее). E-commerce остаётся убыточным, но финтех и оптимизация издержек компенсируют потери.
Мне нравится отчёт. Они удвоили маржинальность по EBITDA за год, опередив главного конкурента Wildberries (~2% от GMV). А теперь нужно понять, почему так получилось...
🏦 Финтех спасает, но надолго ли? Почему Ozon зависим от Центробанка
Сейчас основной драйвер роста — финтех. То есть платформа по продаже товаров остаётся убыточной, а прибыль генерирует "банк внутри маркетплейса", живущий за счёт высоких ставок. Это искажённая модель, где профит приходит не от бизнеса, а от финансовых условий.
👥 База активных пользователей — 31,7 млн (+57%).
👥 Объём клиентских средств — 216,6 млрд ₽.
Эти деньги — дешёвый ресурс. Их не надо обслуживать, по ним не платятся проценты. Это и есть причина, почему ROE у финтеха Ozon ≈ 30%. Правда, только при ключевой ставке выше 15–16%... То есть прибыльность Озона зависит от дорогих денег в экономике. ЦБ начнёт снижать ставку — начнутся проблемы, и эти “бесплатные” деньги перестанут приносить сверхприбыль.
+ ФАС всё активнее присматривается к маркетплейсам, и штрафы или ограничения на комиссии продавцов могут стать неприятным сюрпризом.
Какие сейчас есть проблемы?
❌ Вопросы по качеству кредитного портфеля. Кредитные убытки выросли на 174% до 2,4 млрд ₽, а это примерно ≈ 2,7% от портфеля займов. Это более-менее нормальный уровень для финтеха, но ниже, чем у банков-конкурентов (например, у Т-Технологий просрочки ≈ 4–5%)
❌ Рост просрочек. Банковский сектор сейчас фиксирует ухудшение качества потребкредитов из-за высокой долговой нагрузки населения. Ozon замедлил рост кредитного портфеля, что снижает риски, но в случае экономического спада (например, роста безработицы) просрочки могут вырасти
💀 Допэмиссия, манипуляции с долгом и переоценка. Стоит ли вообще лезть?
Менеджмент, в некоторых расчётах, заявляет о "нулевом чистом долге". Правда, при этом учитывает клиентские средства как ликвидность)
💭 Мягко говоря, это бред, так как клиентские деньги — это всё-таки обязательства, а не активы. Без учёта клиентских средств чистый долг с арендой может составлять ≈ 145–160 млрд ₽.
Сейчас компания прогнозирует рост GMV на 30–40% в 2025 году (до 2,3–2,4 трлн ₽) и EBITDA в 70–90 млрд ₽. В принципе, это реально, так как Wildberries теряет долю из-за внутренних-семейных проблем, Яндекс и Сбер сворачивают e-commerce-проекты, что даёт Ozon шанс забрать до 40% рынка (сейчас ≈ 35%)
🤔 Как и писал в начале марта — акции мне не интересны. Отчёт действительно оказался хороший, даже если брать в расчёт только снижение убытка. Однако он хорош не там, где все ожидают его увидеть, и, условно завтра, со снижением КС, этот рост легко испарится.
Очень важна ваша поддержка, ставь – ♥, и подпишись на канал, чтобы не упустить от меня что-то интересное!
Комментарии2
Я ничего не понял. Продолжайте вести наблюдение.
Хорошо, как что-то понятное напишу, обязательно буду ждать вашу обратную связь!🥱