🏦 Т-Технологии. Поглотили, интегрировали, заработали. Во что превращается компания после покупки «Точки» и интеграции Росбанка?

Совсем недавно компания опубликовала один из сильнейших за последнее время отчетов на российском рынке. В первом квартале мы увидели отличный рост почти по всем ключевым показателям, но самое главное — увидели некоторые детали по расширению бизнеса

⚡Главной темой после выхода результатов стало не обсуждение показателей 1-го квартала (они ожидаемо сильные), а именно — покупка контрольного пакета АО «Точка» и завершение интеграции Росбанка, которые в долгосроке, по идее, должны сильно усилить финансовые показатели компании.

Что стоит за такими хорошими результатами? Действительно ли компания выигрывает от покупки "Точки", и как повлияет полная интеграция Росбанка на показатели компании? Давайте разбираться...