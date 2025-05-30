🏦 Т-Технологии. Поглотили, интегрировали, заработали. Во что превращается компания после покупки «Точки» и интеграции Росбанка?

Совсем недавно компания опубликовала один из сильнейших за последнее время отчетов на российском рынке. В первом квартале мы увидели отличный рост почти по всем ключевым показателям, но самое главное — увидели некоторые детали по расширению бизнеса
⚡Главной темой после выхода результатов стало не обсуждение показателей 1-го квартала (они ожидаемо сильные), а именно — покупка контрольного пакета АО «Точка» и завершение интеграции Росбанка, которые в долгосроке, по идее, должны сильно усилить финансовые показатели компании.
Что стоит за такими хорошими результатами? Действительно ли компания выигрывает от покупки "Точки", и как повлияет полная интеграция Росбанка на показатели компании? Давайте разбираться...
Финансовые результаты за 1-й квартал 2025 года:
🔺 Чистые процентные доходы выросли на 56%, до 81,1 млрд ₽. Основной драйвер — расширение кредитного портфеля. При такой ставке это уже нигде не сюрприз
🔺 Комиссионные доходы выросли на 63,9%, до 30 млрд ₽. Рост клиентской базы + развитие дополнительных сервисов (инвестиции, страхование, транзакционные продукты) дало ожидаемый результат.
🔺 Чистая процентная маржа (NIM): Снизилась с 9,6% до 7,3%. Согласен, звучит неприятно, но это всё равно выше рынка (6–6,5%). Проблема не в падении маржи, а в стоимости фондирования — 14,8%, что почти убийственно для большинства банков.
🔺 Чистая прибыль взлетела на +50% и составила 33,5 млрд ₽. Да, это ниже 4 квартала (-14%), но объяснение здесь не в сезонности, а в масштабной интеграции Росбанка, которая немного "скушала" маржу и увеличила расходы.
🧠 «Точка» и Росбанк: кого сожрали, кого приручили — и зачем вообще всё это?
В первом квартале компания довела долю в «Каталитик Пипл» до 50%, получив контроль над АО «Точка». Капитал у «Точки» — 24,5 млрд ₽. Сумма сделки скрыта, и это немного настораживает, но не удивляет. Часто такие данные не публикуются.
Что это даст?
🔹 Полноценный захват МСБ-сегмента: эквайринг, РКО, кредитование
🔹 Начало консолидации во 2-м квартале — это значит, что прибыль ещё не вся отражена, и следующий отчёт может приятно удивить.
Компания хочет выйти на ROE 30%+, и с таким масштабом и вертикальной интеграцией это не так уж и сложно.
📎 Помимо новой сделки, мы не забываем про завершение интеграцию Росбанка, начатой в 2024 году. Это позволило оптимизировать капитал и расширить кредитный портфель, особенно в розничном сегменте. Однако интеграционные расходы временно снизили рентабельность: ROE упал с 31,7% до 24,6%.
🌕 Операционная эффективность. Клиенты, кредиты, транзакции и допэмиссия... удачная
Для начала, что всегда радует, это — рост клиентской базы. С начала года привлечено 2,2 млн новых клиентов, общее число достигло 50 млн (+19% год к году). Не сильно много, но тренд стабильный.
Также:
✅ Транзакционная активность: Оборот покупок вырос на 22% до 2,3 трлн ₽, а GMV собственных и партнёрских сервисов превысил 50 млрд ₽.
✅ Кредитный портфель: Вырос в 2,3 раза до 2,5 трлн ₽, но квартальный рост составил лишь 1% из-за высокой КС, сдерживающей кредитование.
✅ Доля неработающих кредитов (NPL) снизилась с 9,2% до 6,6%, по сути показывает улучшение качества активов, а вот доходность кредитов упала с 28% до 25%.
Также не забываем, что у компании была допэмиссия, которая увеличила количество акций с 199,3 млн до 268,3 млн. Непривычно для нашего рынка — допэмиссия удачная, прибыль на акцию (EPS) выросла на 11,6%
Компания также рассматривает байбэк, если капитализация будет ниже "реальной стоимости", что, соответственно, будет воспринято рынком очень позитивно
🤔 В апреле, анализируя результаты по РСБУ, я отмечал, что перед тем как делать выводы, стоит дождаться отчета по МСФО в мае. По итогу отчет не разочаровал, а опасения по поводу разовых резервов и убытков "вне РСБУ" не подтвердились. Лично продолжаю держать акции в долгосрочном портфеле и по возможности стараюсь докупать... если даёт рынок
Как думаете, сможет ли компания достичь целевого ROE 30%+ в ближайшие два года за счет покупки «Точки» и интеграции Росбанка?
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