💢 Бонды — не акции. Почему долговая нагрузка решает всё, и как не вляпаться во что-то плохо пахнущее? Реальные примеры + разбор

У компании растёт выручка, инвесторы довольны, а через год — дефолт. Потому что никто не посмотрел на FCF и долговую нагрузку. Как не повторить чужих ошибок и выбрать правильные метрики при анализе облигаций?

Часто начал замечать, как люди систематически делают ошибки в оценке эмитента при выборе облигаций.

🥶 В основном всё сводится к тому, что инвесторы подходят к выбору облигаций, как к акциям. Смотрят на выручку, "перспективы", "развитие" и совсем игнорируют долговую нагрузку и свободный денежный поток (FCF)... В общем и целом, плюют на платежеспособность компании.

Можно легко инвестировать в стагнирующий эмитент, если он генерирует кэш и сидит на подушке ликвидности. И при этом можно потерять, вложившись в компанию с растущей выручкой и вечно убыточным FCF.

Как же правильно анализировать эмитенты для спокойной покупки облигаций? Какие существуют метрики и что они показывают? Обо всём по порядку...

🩸 "Сколько доживёт до погашения?" Главные метрики долговой безопасности

Чистый долг / EBITDA

Коэффициент показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы за счёт EBITDA погасить весь чистый долг. Идеальный уровень — до 3. Для быстрорастущих приемлемо до 4. У лизингов допускается больше — 4–8. Всё, что выше — риск

🖋️ Рассчитывается так Чистый долг / EBITDA = (краткосрочный долг + долгосрочные кредиты – денежные средства) / (чистая прибыль + процентные расходы + налоги с прибыли компании + амортизация основных и нематериальных активов).

Пример — Норникель (2024, МСФО)

🔹Чистый долг: 792 млрд ₽ (долгосрочные и краткосрочные займы минус кэш).

🔹EBITDA: 513 млрд ₽ (операционная прибыль до амортизации).

🔹Чистый долг / EBITDA = 792 / 513 ≈ 1,54

Что значит? Компания может закрыть долг за 1,5 года, если бросит всю EBITDA на это. Показатель в зелёной зоне (до 3), что говорит о низкой долговой нагрузке. Даже с санкциями и падением цен на никель компания выглядит надёжно для держателей облигаций.

Коэффициент покрытия процентов (ICR)

Этот показатель говорит о самом базовом: есть ли у компании деньги платить по долгам? Насколько достаточно операционной прибыли, чтобы покрыть выплаты процентов по облигациям.

Если ICR меньше 1, бизнес не в состоянии обслуживать уже имеющиеся кредиты. Обычно считают нормальным ICR в пределах от 1,5 до 3. Для лизингов - нижняя граница норма - 1,3-1,4. Чем больше показатель, тем меньше рисков.

🖋️ Рассчитывается, как EBIT / Проценты к уплате.

Пример — ФосАгро (2024, МСФО)

🔹 EBIT: 156,4 млрд ₽ (прибыль до процентов и налогов)

🔹 Проценты к уплате: 20,8 млрд ₽ (выплаты по займам).

🔹 ICR = 156,4 / 20,8 ≈ 7,52.

Что значит? Компания может заплатить по долгам в 7,5 раза больше, чем должна сейчас. Даже если выручка просядет на треть — она всё равно выплатит проценты.

Чистый долг / Собственный капитал

Метрика показывает, насколько компания зависит от заемных средств по сравнению с собственным капиталом. Хороший показатель меньше 2. Для лизингов норма от 4 до 8. Для остальных компаний, если больше 4, совсем плохо.

🖋️ Рассчитывается, как Краткосрочный долг + долгосрочные кредиты – денежные средства / Собственный капитал.

Пример — Магнит (2024, МСФО)

🔹 Чистый долг: 252,5 млрд ₽ (долги минус наличка).

🔹 Собственный капитал: 174,3 млрд ₽.

🔹 Чистый долг / Собственный капитал = 252,5 / 174,3 ≈ 1,45.

Что значит? Несмотря на активное расширение (инвестпрограмма, склады, IT), структура капитала нормальная. Магнит остаётся интересен для держателей бондов

Сейчас многие "прибыльные" эмитенты могут годами показывать + по бумаге, но не генерируют ни копейки реальных денег. Всё уходит в капвложения, склады, девелоперские проекты, "инновации". А в итоге — касса пуста, платить нечем, реструктуризация или просрочка по выплате. Только в России сколько было случаев технического дефолта, хотя компани были достаточно хорошими.

🤔 Для правильного выбора эмитента важно, всего лишь не совершать простых ошибок. А если совсем нет желания анализировать, можно просто обратиться к рейтинговым агентствам, особенно от «Эксперт РА», АКРА или международных, если эмитент их публикует. Там часто уже всё посчитано, но... я бы лучше перепроверял. Все мы помним Гарант Инвест, РКК, Селлер и тд.

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