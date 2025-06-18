⚡Флоатеры снова в игре? ТОП-5 доходных облигаций на фоне нестабильности, дефолтов и санкций. Быстрое снижение ставки откладывается?

Доходность 26%, защита от процентного риска и реальные шансы обогнать ОФЗ? В условиях геополитической нестабильности и провала по ставке — флоатеры снова становятся темой обсуждения...

Исходя из риторики, которая звучала две недели назад на заседании ЦБ, все прекрасно поняли, что это отнюдь не последнее снижение ставки в этом году. Однако, с учётом нового витка развития внешнеполитического фона, ставку (возможно) будут снижать в более низком темпе, чем планировалось ранее

📰 СМИ переносят завершение СВО на ещё один год, а горячая фаза между Ираном и Израилем, в результате которой нефть растёт каждый день, лишь усугубляет ситуацию (про эту ночь ничего не пишу). К этому добавляются новый пакет санкций от Евросоюза и псевдолояльность Трампа... В общем и целом, всё это пока не даёт уверенности в том, что ставку будут стабильно и быстро снижать.

И вот на этом фоне всё чаще возникают вопросы: а что с флоатерами? Неужели они и правда могут обогнать классические ОФЗ до конца 2025? Вопрос, конечно, интересный, и здесь важно не торопиться с выводами

Давайте смотреть, стоит ли сейчас держать флоатеры в портфеле и что это может принести до конца года

🌳 Июнь. Рынок Флоатеров. Что сейчас происходит?

Ну, для начала стоит отметить, что рынок облигаций живёт насыщенной жизнью — особенно для тех, кто считает его скучным

💢 Две недели назад мы наблюдали заметный рост стоимости ОФЗ, что вызвало ажиотаж среди инвесторов. А вчера к этому добавились несколько технических дефолтов ВДО, после чего разные источники дружно объявили о "начале массовых дефолтов"... Как бы ничего нового

Всё это на фоне активности геополитики и возможного срыва плана ЦБ по активному снижению ставки делает флоатеры снова интересными для рынка

ЦБ прогнозирует ставку 16–17% к концу 2025 года, но внешние риски могут затянуть смягчение. Если ставка к декабрю будет, скажем 18%, флоатеры всё равно обеспечат достойную доходность, хотя дальше перспективы могут ухудшаться.

Но какие выбрать?

🗿ТОП-5 флоатеров, которые ещё не поздно взять!

1️⃣ Позитив-001Р-02 (RU000A10AHJ4)

Доходность эффективная: 26,57 %

Купон: КС + 4%

Рейтинг: АА (Эксперт РА)

Дата погашения: 17.12.2026

Доступность: для всех (после тестирования)

Хороший выпуск с хорошим рейтингом. Такая золотая середина для тех, кто хочет доходность пожирнее, но не готов сильно рисковать. Большая доходность с купоном КС + 4% — один из самых вкусных флоатеров на рынке.

2️⃣ Селектел-001Р-05R (RU000A10A7S0)

Доходность эффективная: 24,65%

Купон: КС + 4%

Рейтинг: АА- (Эксперт РА)

Дата погашения: 23.05.2027

Доступность: для всех (после тестирования)

Стабильный, крепкий IT-шник. Доходность с купоном КС + 4%, для рейтинга АА- вполне достойно. Брать стоит, но нужно правильно оценивать риск в секторе.

3️⃣ Акрон-001Р-06-боб (RU000A10AA28)

Доходность эффективная: 22,8%

Купон: КС + 3,25%

Рейтинг: АА (Эксперт РА)

Дата погашения: 27.07.2027

Доступность: для всех (после тестирования)

Акрон — это про удобрения и химию, бизнес, который не пропадёт, пока мир ест, а ест он всегда. Доходность с купоном КС + 3,25% — не прям отлично, но для АА-рейтинга приемлемо. Срок до июля 2027, + амортизация с августа 2026 — как бонус для тех, кто не любит долгие ожидания (не для всех хорошо).

4️⃣ Камаз-БО-П14 (RU000A10ASW4)

Доходность эффективная: 23%

Купон: КС + 3,4%

Рейтинг: АА (АКРА)

Дата погашения: 25.01.2027

Доступность: для всех (после тестирования)

Ну, тут грузовики, госзаказы, всё более чем серьёзно. Доходность приемлемая, рейтинг отличный. Срок до января 2027 — терпимо, если не думать о санкциях и нашем автопроме каждый день. Для консерваторов — самое то.

5️⃣ Европлан ЛК-001Р-08 (RU000A10A7C4)

Доходность эффективная: 23,74%

Купон: КС + 4%

Рейтинг: АА (Эксперт РА)

Дата погашения: 18.11.2027

Доступность: для всех (после тестирования)

Лизинг, лизинг и ещё раз лизинг. Мне не сильно нравятся такие компании, но бонды у них всегда стабильные. Рейтинг АА есть, купон КС + 4% есть, а что ещё нужно? Срок до ноября 2027, с амортизацией с июля 2027. В целом очень достойный вариант.

Очень важна ваша поддержка, ставь – ♥, и подпишись на канал, чтобы не упустить от меня что-то интересное!