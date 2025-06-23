🩸ТОП-5 «лучших» кандидатов на покупку от Альфа-Банка. Что необычного в списке? Пучкарёв точно хочет хорошего для своих инвесторов?

Совсем недавно, прогуливаясь по различным инвест-порталам, наткнулся на список, где Альфа-Банк выкатил топ компаний, которым, по мнению их аналитиков, суждено выстрелить в 2025 году. Ну и прогнозы, традиционно соответствующие: +77%, +59%, +42%...

📓 Сам же список собран по их внутреннему "Альфа-Рейтингу" — якобы умной системе, учитывающей всё. В основном смотрят на дивы, устойчивость бизнеса, историю торгов, потенциал + немного субъективного мнения от Пучкарёва — главного по аналитике.

Хотел более подробно разобрать, почему, по их мнению, они должны находиться в портфеле. Есть ли в списке достойные компании для нас? Смотрим.