🩸ТОП-5 «лучших» кандидатов на покупку от Альфа-Банка. Что необычного в списке? Пучкарёв точно хочет хорошего для своих инвесторов?

Совсем недавно, прогуливаясь по различным инвест-порталам, наткнулся на список, где Альфа-Банк выкатил топ компаний, которым, по мнению их аналитиков, суждено выстрелить в 2025 году. Ну и прогнозы, традиционно соответствующие: +77%, +59%, +42%...
📓 Сам же список собран по их внутреннему "Альфа-Рейтингу" — якобы умной системе, учитывающей всё. В основном смотрят на дивы, устойчивость бизнеса, историю торгов, потенциал + немного субъективного мнения от Пучкарёва — главного по аналитике.
Хотел более подробно разобрать, почему, по их мнению, они должны находиться в портфеле. Есть ли в списке достойные компании для нас? Смотрим.
💣 ТОП-5 от Альфа-Банка. Выгодно вам! Или не только вам...
🔻 Магнит (MGNT)
Потенциал роста: +77,1%
Рекомендация: 70%
Рейтинг: 7 из 10
Почему так? В 2024 году компания показала рекордные 2,1 трлн ₽ выручки, что стало основой для такого прогноза. Единственное, как и писал в разборе, долговая нагрузка напрягает. В 2025 году предстоит рефинансировать 261 млрд ₽, что может давить на ликвидность. Субъективно, Альфа видит недооценку акций, особенно после покупки "Азбуки вкуса". Пучкарёв отметил, что Магнит имеет некий потенциал переоценки акций на 12,6% в ближайшие пять месяцев при условии стабильных дивидендов. Но вот где остальные проценты брать... Не сказал.
🔻 Интер РАО (IRAO)
Потенциал роста: +71,6%
Рекомендация: 100%
Рейтинг: 6 из 10
Почему так? Несмотря на снижение прибыли на 1,6%, Альфа в восторге от компании. Прибыль сократилась на фоне роста расходов и амбициозной инвестпрограммы (314,9 млрд ₽ в 2025 году). В компании видят потенциал именно в модернизации мощностей и ожидаемом росте тарифов на электроэнергию. Пучкарёв подтверждает это, добавляя положительный фактор с запуском новых мощностей (например, Новоленинская ТЭС) + надежда на то, что госрегулятор не подставит
🔻 HeadHunter (HEAD)
Потенциал роста: +59,7%
Рекомендация: 70%
Рейтинг: 7 из 10
Почему так? Здесь Альфа отмечает уровень безработицы, который в апреле 2025 года упал до 2,3%, что усиливает спрос на услуги рекрутинга и повышает средний чек Хэдхантера. Сюда добавляются хорошие результаты в 1 квартале 2025 года, где был зафиксирован рост выручки на 18% и сохранение рентабельности. Аналитики отмечают, что компания остаётся бенефициаром жёсткого рынка труда с ожидаемой дивидендной доходностью до 14% в 2025 году. Однако предупреждают, что успех сильно будет зависеть от адаптации к макроэкономическим вызовам.
🔻 Лукойл (LKOH)
Потенциал роста: +42,5%
Рекомендация: 100%
Рейтинг: 7 из 10
Почему так? Один из немногих флагманов, который в 2024 году взлетел по прибыли на 122%, выдав 647,9 млрд ₽ по РСБУ. Помечаю... по РСБУ. Это и стало ключевым фактором оптимизма. Альфа видит недооценку акций, особенно на фоне роста цен на нефть ($70-80 за баррель). Див. доходность ожидается на уровне 25% благодаря её отличной дивидендной политике (в июле первая выплата). Также аналитики хвалят компанию за низкую долговую нагрузку и экспансию на новые рынки.
🔻 ММК (MAGN)
Потенциал роста: +42,3%
Рекомендация: 70%
Рейтинг: 7 из 10
Почему так? В основном Альфа настолько высоко оценила компанию за её потенциал роста на фоне восстановления спроса на сталь. В 2024 году выручка ММК составила 768,4 млрд ₽ (рост на 0,7%), однако EBITDA снизилась на 21,8% из-за падения мировых цен на металл и сокращения инвестпрограммы. Аналитики остаются в позитивном настроении, упираясь в потенциал роста благодаря экспорту и модернизации производства. Важно, что сам Пучкарёв относится к идее осторожно, объясняя это тем, что успех сильно зависит от стабилизации цен на сталь.
🤔 Со списком лично соглашусь лишь частично. Ведущие компании, многие из которых платят хорошие дивиденды. Сильно странного ничего нет. Смущает только ММК и цифры, которые они нарисовали в графе "потенциал роста". Таким анализом и Газпром в перспективе может дать 100%.
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