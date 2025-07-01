🌳 Сегежа — долги, провал экспорта в Китай и вера в допэмиссию. Что это за бизнес, который работает «в плюс», но умирает с каждым кварталом?

Вот и дошли руки до самых лучших...

Segezha Group недавно опубликовала отчет за 1-й квартал 2025 года. И знаете, уже не удивляет. Компания все также сталкивается с огромным количеством проблем, которые в нынешних условиях рынка сложно решаемы

🩸В основном проблема заключается в огромном долге — 118 млрд ₽, на погашение которого, по разным оценкам, нужно потратить около 14 лет + разноплановые сложности с экспортом и местным рынком.

Что сегодня происходит с компанией и стоит ли в ближайшем будущем ждать от нее улучшений? Давайте смотреть...