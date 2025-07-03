🩸 «Продавать, продавать и еще раз продавать». Почему шортисты снова паникуют? Какие компании под прицелом в июле — и что делать инвесторам?

Шортов всё больше, объяснений все меньше. Почему крупные игроки делают ставку на падение тех, кого хвалят в большинстве топах на 2025?

Одним июльским вечером решил посетить сайт Мосбиржи по фьючерсам и был, мягко говоря, удивлён множеством интересных показателей.

⚡ Для начала стоит отметить рост объёмов открытых позиций, начиная с заседания ЦБ, на котором мы увидели снижение ставки. Это заметно практически по всем индексам: IMOEX, RGBI, MMI, MIX, CNI и т. д.

После заметил, насколько выросло количество шортов с начала июня по сегодняшний день (особенно по индексу Мосбиржи). Напомню, что в этом месяце произошли такие события, как эскалация напряжённости между Ираном и Израилем, продление санкций со стороны ЕС, паника вокруг Ормузского пролива и ряд других значимых событий.

И стало интересно, а какие компании активно шортят на рынке фьючерсов прямо сейчас? И вот тут есть пара интересных моментов…

🔹Газпром ($GAZP)

На данный момент физлица держат 223 000 лонгов против 47 500 шортов, за 5 дней объем коротких позиций вырос почти на 20 000 контрактов (+73%). Юрлица сохраняют небольшую стабильность, имея 453 700 лонгов против 629 300 шортов, из 107 игроков 74 шортят, и только 33 в лонгах

💭 Почему такое настроение? Главным фактором стало годовое собрание акционеров, прошедшее 27 июня. Там приняли решение НЕ выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, что восприняли рынком очень негативно. Также буквально вчера вышла новость о том, что среднедневные поставки газа в Европу через TurkStream упали на 18,3% в июне по сравнению с маем из-за технического обслуживания, что также давит на компанию.

🔹ВКонтакте ($VKCO)

На данный момент физлица держат 58 100 лонгов против 15 300 шортов, с небольшим ростом за день. Юрлица же держат 610 лонгов против целых 43 370 шортов, лонги сократились на 4 000 контрактов! Из 34 юрлиц — 33 ставят на падение...

💭 Почему такое настроение? Началось все с супер-пупер приложения, которое вообще не копирует WeChat и Telegram — MAX, российского производства. С него начался рост акций ВК в последние дни. Компания с гордостью сообщила о первом миллионе зарегистрированных пользователей. Шортить стали недавно на фоне провала пиар-компании, которую уничтожили собственные пользователи. В Play Market, приложение набрало унизительную оценку 1.0, а функционал оставляет желать лучшего.

🔹ПИК ($PIKK)

На данный момент физлица держат 28 600 лонгов против 18 800 шортов, с ростом шортов на 8 000 контрактов (+70 %) за 5 дней. У юрлиц 227 лонгов против 9 900 шортов, из 34 юрлиц — 31 активно шортят

💭 Почему такое настроение? Очевидно, главная проблема — спрос на недвижимость. Снижение ставки хоть и облегчило положение, но кардинально развернуть ситуацию не получилось. Также 30 июня стало известно о продлении санкций от ЕС, что ограничивает доступ к импортным стройматериалам (цемент, сталь, оборудование), увеличив издержки застройщиков. Хуснуллин в последний раз выделял этот вопрос как сильно негативный

🔹Яндекс ($YDEX)

На данный момент физлица держат 114 300 лонгов против 14 700 шортов, примечательно, что покупать стали более активно (6 000 контрактов за 5 дней). У юрлиц ситуация обратная: 1 000 лонгов против 100 000 шортов (+ 9 000 за 5 дней). Из 58 юрлиц — 52 наращивают короткие позиции.

💭 Почему такое настроение? Во-первых, непонятно, но очень интересно. Во-вторых, скорее всего, это хеджирование рисков. Последнее время о компании говорят только хорошее, включая её в различные топы по идеям на 2025 год. Представили систему "ARGUS", обновили "Алису", показывают хорошие фин. результаты. Единственное, за что можно зацепиться, — это риск небольшой коррекции, так как компания одна из первых отыграла падение рынка в мае прошлого года.

🤔 Очевидно, продавать только на основе этих данных не стоит. Никто не знает, с чем может быть связана та или иная активность. Хеджирование, активная торговля, разгон под новостной фон. Может быть всё, что угодно. Лично я продолжаю держать позиции.

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