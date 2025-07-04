⚡ Южуралзолото: не первый и не последний. Обыски, иск и падение на 30%. Что делать инвесторам?

🏴 ФСБ приходит не за архивами, а за активами. Что случилось?

2 июля ФСБ и Следственный комитет нагрянули с обысками в центральные офисы ЮГК в Челябинске, а также в аффилированные предприятия в Пласте. Проверки затронули не только саму компанию, но и рабочее место Константина Струкова, вице-спикера Заксобрания Челябинской области.

🩸 Официальный повод — уголовные дела, связанные с серьезными нарушениями природоохранного законодательства и промышленной безопасности на участках ЮГК в Пластовском и Еткульском районах. (Речь о загрязнении водоохранной зоны и авариях, унесших жизни шести сотрудников компании)

Проверки шли по двум направлениям:

Экология и промбезопасность. В 2024 году Ростехнадзор приостанавливал работу рудников ЮГК из-за нарушений, включая разрушение дамбы и сброс стоков в реки. Прокуратура проверяла, как компания выполнила требования по возмещению ущерба и улучшению безопасности. Деятельность Струкова. Следователей интересовало не только управление ЮГК, но и то, как Струков, используя свое депутатское кресло, строил бизнес в России.

По итогу вчера стало известно, что Генпрокуратура подала иск в Советский районный суд Челябинска с требованием изъять 100% долей в ООО "Управляющая компания ЮГК" и ПАО "Южуралзолото", а также активы десяти связанных компаний, В ПОЛЬЗУ ГОСУДАРСТВА. Общая стоимость активов — около 500 млрд рублей, а суд начнется 8 июля.

И да, конечно, у нас сообщество не совсем про политику, расследование и криминалитет. НО... Интересную и смешную деталь обязан упомянуть:

📰 По версии надзорного ведомства, Струков, используя свое положение, получил "безграничное влияние" на региональные власти, что позволило ему создать неконкурентные преимущества для ЮГК. Но забавное тут не это, а то, что Генпрокуратура утверждает, что доходы компании выводились за границу — в Швейцарию, где живет дочь Струкова (гражданка этой страны), на покупку яхт, недвижимости и других предметов роскоши, вместо инвестиций в безопасность и зарплаты сотрудников.

В общем, а что нового? Депутат... Дочь в Швейцарии... Яхты... Недвижимость... Ох уж этот российский рынок. Ладно речь не об этом.