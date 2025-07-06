💣 Облигации против паники: почему бонды в 2025 году дают больше, чем акции? Очередная недооценка ОФЗ перед смягчением ДКП...

Волатильность акций, ожидания от ЦБ и почти незаметный бум на долговом рынке. Почему ОФЗ вдруг начали приносить до 25% годовых, и что нужно знать, прежде чем прыгать в уходящий поезд?

Уже второй месяц подряд бонды стабильно растут на фоне весьма волатильного рынка акций. Это можно увидеть, посмотрев на индекс RGBI, который недавно пробил 115 пунктов:

Динамика в 2025 году:

🔹 Индекс IMOEX снизился на 0,2%. (3 января – 2820; 7 июля — 2800)

🔹Индекс RGBI вырос на 8,5%. (3 января — 106,5; 7 июля — 115,40)

И вот 25 июля состоится очередное заседание ЦБ по ключевой ставке, на котором, по мнению многих аналитиков, ставка может быть снижена сразу на 2 пункта.

Что ждёт рынок облигаций перед заседанием? Стоит ли смотреть сейчас в сторону долгового рынка или лучше акцентировать внимание на акциях? Давайте разбираться...

🗿 Бонды против ЦБ: почему ожидания — ваш главный враг

Очевидно, что на фоне июньского заседания люди начали закладывать соответствующие ожидания на будущее.

👤 Смягчение ДКП подогрело спрос на облигации, особенно на длинные ОФЗ. Только представьте, ОФЗ на ожиданиях снижения ставки с начала года выросли почти на 10%, и это только рост тела, + к этому добавляем 13-15% купонами, и того с начала года только одни длинные ОФЗ могут дать доходность около 25% годовых... И это "безрисковый" актив.

Но, сразу спешу вас предупредить:

⚠️ В момент, когда ЦБ фактически снизит ставку, мы, возможно, увидим фиксацию прибыли, как это было 6 июня. Тогда RGBI просел на 1–2% за сутки. А причиной стала — фиксация прибыли.

Важно об этом помнить, и не поддаваться панике.

🧠 Удобный случай. Как поступить в преддверии заседания ЦБ?

Итак, как я ранее отмечал, 90% участников рынка ожидают снижения ключевой ставки, причём большинство из них склоняется к снижению на 2 процентных пункта. В частности, такую позицию высказывает Герман Греф на ПМЭФ, а зампред ЦБ Заботкин намекает на то, что ЦБ может допустить более значимое снижение ключевой ставки, чем было в июне

Какие есть варианты?

🌀 Длинные ОФЗ . Ответ на главный вопрос — не поздно. Один из самых прибыльных активов для сохранения капитала. Мы получаем рост тела при смягчении ДКП + купонную доходность. Недавно, кстати, делал отличную подборку таких ОФЗ. Советую посмотреть.

🌀 Флоатеры . До сих пор актуальные, по той причине что в теории до конца года могут дать отличную доходность. Главный фактор — замедление темпов снижения ключевой ставки. Если ЦБ решит, что оснований для резкого снижения нет, то флоатеры продолжат приносить отличную прибыль. Здесь главное не лезть в непонятные проекты (BBB и ниже). Лично я в феврале практически полностью переключился на бонды с фиксированной ставкой.

🌀 Замещающие облигации. Большинство инвесторов до сих пор не понимают потенциал замещаек. И это, наверное, прекрасно. На сегодняшний день цена доллара составляет — 78₽. Многие же аналитики отмечают, что доллар к концу года будет стоить не менее 90₽, ссылаясь на "проблемы в экономике при падении доходов от экспорта". Самую оптимистичную оценку сейчас дают ВТБ и Совкомбанк — они ожидают 85–86,7₽ на конец года.

Я, как уже говорил ранее, предпочитаю смотреть в сторону облигаций с фиксированной ставкой + немного замещаек. Пространство для роста в ОФЗ всё ещё есть. Но теперь входить нужно с холодной головой, так как выше 20% годовых (начало года) уже не будет — а вот 14–15% при грамотном подборе найти можно.

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