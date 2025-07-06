💣 Облигации против паники: почему бонды в 2025 году дают больше, чем акции? Очередная недооценка ОФЗ перед смягчением ДКП...
Уже второй месяц подряд бонды стабильно растут на фоне весьма волатильного рынка акций. Это можно увидеть, посмотрев на индекс RGBI, который недавно пробил 115 пунктов:
Динамика в 2025 году:
🔹Индекс IMOEX снизился на 0,2%. (3 января – 2820; 7 июля — 2800)
🔹Индекс RGBI вырос на 8,5%. (3 января — 106,5; 7 июля — 115,40)
И вот 25 июля состоится очередное заседание ЦБ по ключевой ставке, на котором, по мнению многих аналитиков, ставка может быть снижена сразу на 2 пункта.
Что ждёт рынок облигаций перед заседанием? Стоит ли смотреть сейчас в сторону долгового рынка или лучше акцентировать внимание на акциях? Давайте разбираться...
🗿 Бонды против ЦБ: почему ожидания — ваш главный враг
Очевидно, что на фоне июньского заседания люди начали закладывать соответствующие ожидания на будущее.
👤 Смягчение ДКП подогрело спрос на облигации, особенно на длинные ОФЗ. Только представьте, ОФЗ на ожиданиях снижения ставки с начала года выросли почти на 10%, и это только рост тела, + к этому добавляем 13-15% купонами, и того с начала года только одни длинные ОФЗ могут дать доходность около 25% годовых... И это "безрисковый" актив.
Но, сразу спешу вас предупредить:
⚠️ В момент, когда ЦБ фактически снизит ставку, мы, возможно, увидим фиксацию прибыли, как это было 6 июня. Тогда RGBI просел на 1–2% за сутки. А причиной стала — фиксация прибыли.
Важно об этом помнить, и не поддаваться панике.
🧠 Удобный случай. Как поступить в преддверии заседания ЦБ?
Итак, как я ранее отмечал, 90% участников рынка ожидают снижения ключевой ставки, причём большинство из них склоняется к снижению на 2 процентных пункта. В частности, такую позицию высказывает Герман Греф на ПМЭФ, а зампред ЦБ Заботкин намекает на то, что ЦБ может допустить более значимое снижение ключевой ставки, чем было в июне
Какие есть варианты?
🌀 Длинные ОФЗ. Ответ на главный вопрос — не поздно. Один из самых прибыльных активов для сохранения капитала. Мы получаем рост тела при смягчении ДКП + купонную доходность. Недавно, кстати, делал отличную подборку таких ОФЗ. Советую посмотреть.
🌀 Флоатеры. До сих пор актуальные, по той причине что в теории до конца года могут дать отличную доходность. Главный фактор — замедление темпов снижения ключевой ставки. Если ЦБ решит, что оснований для резкого снижения нет, то флоатеры продолжат приносить отличную прибыль. Здесь главное не лезть в непонятные проекты (BBB и ниже). Лично я в феврале практически полностью переключился на бонды с фиксированной ставкой.
🌀 Замещающие облигации. Большинство инвесторов до сих пор не понимают потенциал замещаек. И это, наверное, прекрасно. На сегодняшний день цена доллара составляет — 78₽. Многие же аналитики отмечают, что доллар к концу года будет стоить не менее 90₽, ссылаясь на "проблемы в экономике при падении доходов от экспорта". Самую оптимистичную оценку сейчас дают ВТБ и Совкомбанк — они ожидают 85–86,7₽ на конец года.
Я, как уже говорил ранее, предпочитаю смотреть в сторону облигаций с фиксированной ставкой + немного замещаек. Пространство для роста в ОФЗ всё ещё есть. Но теперь входить нужно с холодной головой, так как выше 20% годовых (начало года) уже не будет — а вот 14–15% при грамотном подборе найти можно.
Очень важна ваша поддержка, ставь – ♥, и подпишись на канал, чтобы не упустить от меня что-то интересное!
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию