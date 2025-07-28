⚡ «Инфляция снижается, а вы что этого не видите?». Итоги заседания Центробанка: почему Набиуллина радуется, а рынок грустит?

Прошло одно из самых ожидаемых заседаний этого года, где рады были... почти все
🐑 Как и предполагалось, ЦБ всё-таки снизил ключевую ставку на 2%, что и закладывалось рынком последний месяц. Объяснили такое решение тем, что в принципе инфляционное давление в России, неожиданно и приятно, снижается быстрее, чем ожидалось
На этом фоне могли наблюдать, как инвесторы фиксировали прибыль по различным активам, что наращивалась перед заседанием. А главными героями падения стали застройщики и остальные долговики. (А я же пытался вас предупредить...)
Что же такого интересного произошло на заседании, и как реагировать на такой рынок? Давайте разбираться
💭 Ничего не обещала, но немного успокоила. Интересные тезисы Набиуллиной
Традиционно, на пресс-конференции Эльвира Сахипзадовна попыталась объяснить, что, почему и зачем. Выделил пару увлекательных цитат:
🗣️ «Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, снижается быстрее, чем прогнозировалось ранее. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста»
Грубо говоря — риск гиперинфляции исчез.
🗣️ «Устойчивая тенденция к снижению инфляционных ожиданий пока не сформировалась. Долгосрочные ожидания, рассчитанные из инструментов финансового рынка, немного снизились»
Здесь все логично. Люди пока не совсем понимают, что такое «снижение инфляции», ведь они ходят в магазин и видят цены, а там, мягко говоря, мало что дешевеет.
🗣️ «Номинальные процентные ставки в большинстве секторов финансового рынка снизились. В реальном выражении это снижение оказалось менее значительным, учитывая замедление текущего роста цен»
Интересно выходит, нет? ЦБ признает, что снижение ставки ≠ улучшения качества жизни людей. Замедление инфляции "съедает" эффект от снижения номинальных ставок. То есть кредиты и депозиты в реальном выражении (с учётом покупательной способности рубля) остаются почти такими же дорогими или малоприбыльными, как раньше. Поэтому с кредитами не торопитесь
🗣️ «Высокие процентные ставки способствуют привлекательности рублевых активов для российских граждан и компаний в сравнении с иностранными»
Для меня немного странное заявление. У нас нет других альтернатив, а за такую привлекательность мы давно платим ещё бо́льшую цену в виде высокой реальной инфляции. Напомню, что сейчас торговля валютой (кроме фьюча) закрыта, торговля иностранными акциями также закрыта для 90% участников рынка
В итоге выступление получилось нейтральным или умеренно-жестким. По сути, ЦБ признал все успехи, достигнутые в борьбе с инфляцией, но не более того. Словесные интервенции, как всегда, их любимый инструмент, чтобы держать нас в тонусе
Но что происходит с рынком❓
Как уже сказал, рынок ответил на весьма положительные результаты весьма негативным откликом — что было ожидаемо.
👀 Люди покупали активы под прекрасный геополитический фон (провал пошлин Трампа) + позитивные ожидания снижения инфляции. Как итог, хорошая прибыль с рынка, который вырос на 9%.
В лидерах падения — застройщики (ПИК, Самолёт) и компании с большими долгами (Мечел, АФК Система, ВК). При ставке 18% обслуживать кредиты всё ещё дорого, а ипотека остаётся недоступной для большинства. Интерес к ним будет появляться только уже ближе к следующему заседанию по ставке.
🤔 Лично я доволен решением, хоть честно ожидал немного другого. Сейчас стало больше уверенности в том, что следующее решение будет не таким резким, как это. На этой неделе ждём отчёты экспортёров, и они, скорее всего, будут грустными: сильный рубль бьёт по их прибыли, а значит, и по дивидендам. А это будет давить на акции и индекс в целом. Всем быть осторожнее)
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Комментарии2
Цитата дня: "Люди пока не совсем понимают, что такое «снижение инфляции», ведь они ходят в магазин и видят цены, а там, мягко говоря, мало что дешевеет"😀
Ну честно же😅