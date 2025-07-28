⚡ «Инфляция снижается, а вы что этого не видите?». Итоги заседания Центробанка: почему Набиуллина радуется, а рынок грустит?

Прошло одно из самых ожидаемых заседаний этого года, где рады были... почти все

🐑 Как и предполагалось, ЦБ всё-таки снизил ключевую ставку на 2%, что и закладывалось рынком последний месяц. Объяснили такое решение тем, что в принципе инфляционное давление в России, неожиданно и приятно, снижается быстрее, чем ожидалось

На этом фоне могли наблюдать, как инвесторы фиксировали прибыль по различным активам, что наращивалась перед заседанием. А главными героями падения стали застройщики и остальные долговики. (А я же пытался вас предупредить...)

Что же такого интересного произошло на заседании, и как реагировать на такой рынок? Давайте разбираться