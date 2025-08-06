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Семен Суцкевер
Инвестиции

⚡ ТОП-5 Замещающих облигаций 2025 года. Как заработать на девальвации рубля, пока он ещё притворяется сильным...

На фоне шаткой геополитики и разворота в денежной политике, инвесторам все сложнее отличить мусор от защиты. Что делать тем, кто не хочет ждать, пока курс рухнет официально?
⚡ ТОП-5 Замещающих облигаций 2025 года. Как заработать на девальвации рубля, пока он ещё притворяется сильным...

Решение обновить топ пришло исходя из событий вокруг политики ЦБ по смягчению ДКП и реалий внешнего рынка. Особое внимание, конечно, уделяется пошлинам Трампа и решению ОПЕК+ с сентября увеличить количество добываемой нефти.

💢 Все это в конечном итоге давит на национальную валюту, а вместе с ней и на рублевые активы. Сегодня доллар подскочил почти до 80₽ и, похоже, не собирается сбавлять обороты до визита посла из Вашингтона на переговоры с президентом. Что будут обсуждать — неизвестно, но в Белом Доме ситуацию нагнетают как и всегда.

Ну а там, где девальвация, там появляются замещающие облигации. Выбор на рынке большой, но вот качество и надёжность оставляют желать лучшего...

🗞 ТОП-5 ЗО, которые ещё не поздно купить в середине 2025 года

Сразу отмечу, что предпочтение отдавал в первую очередь надёжности, с сохранением хорошей доходности. Рынок сегодня и так не особо благоволит риску, поэтому лучше выбрать качество, минуя незапланированные потери

  1. Без оферты

  2. Без сомнительных эмитентов

  3. Рейтинг не ниже АА

🔹НОВАТЭК 001P-02

  • ISIN: RU000A108G70

  • Доходность: 6,3%

  • Купон: 6,25% (4 раза в год)

  • Дата погашения: 16.05.2029

  • Рейтинг: AAA (Эксперт РА)

  • Номинал: 100$

Хороший эмитент с хорошим рейтингом. В 2024 году показал отличный рост благодаря "Ямал СПГ" и новым контрактам с Китаем. Доходность относительно других в топе — небольшая, но компенсируется хорошей надёжностью и небольшим номиналом.

🔹ОВОЗ РФ 12840111V (Минфин)

  • ISIN: RU000A10A869

  • Доходность: 4%

  • Купон: 12,75% (2 раза в год)

  • Дата погашения: 24.06.2028

  • Рейтинг: AAA (ДОХОДЪ)Номинал: 1000$ (самый высокий)

Облигации от Министерства финансов уже говорят сами за себя. Главное тут, очевидно, отличная надёжность при высокой доходности (сравните с ОФЗ). Единственное, что смущает, — это количество выплат по купону, оно в топе самое "неудобное". Подойдёт для тех, кто не хочет сильно рисковать и предпочитает более консервативный подход к торговле

🔹ЕвразХолдинг Финанс 003P-03

  • ISIN: RU000A10B3Z3

  • Доходность: 7%

  • Купон: 9,5% (12 раз в год)

  • Дата погашения: 08.03.2027

  • Рейтинг: AA+ (АКРА) АА (ДОХОДЪ)

  • Номинал: 100$

Лёгкий риск, но компенсируется высокой частотой выплат и амбициями компании — в том числе планами на IPO в 2025. В прошлом году нарастил экспорт на азиатские рынки (+15%), но долговая нагрузка оставляет желать лучшего (это также отмечали рейтинговые агентства). Доходность 7% и 12 выплат в год, считаю очень хорошим вариантом до 2027 года. Подойдёт для тех, кто верит в долгосрочную перспективу металлургии и не боится небольшого риска.

🔹СИБУР Холдинг-001Р-03

  • ISIN: RU000A10AXW4

  • Доходность: 6%

  • Купон: 9,6% (12 раз в год)

  • Дата погашения: 02.08.2028

  • Рейтинг: AAA (АКРА)

  • Номинал: 100$

Бонд от нефтехимика. Компания научилась жить в условиях санкций, переориентировавшись на Азию. ЗО отличная, учитывая рейтинг, непопулярность сектора и выплаты 12 раз за год. Особое внимание хотел бы уделить сроку размещения, который выглядит очень выгодно на таких условиях. Хорошо подойдёт для долгосрочных инвесторов.

🔹ФосАгро БО-02-02

  • ISIN: RU000A10AXK9

  • Доходность: 5%

  • Купон: 10,4% (12 раз в год)

  • Дата погашения: 12-08-2026

  • Рейтинг: AAA (АКРА)

  • Номинал: 1000 CNY (¥)

Единственный юаневый бонд в топе. ФосАгро не нуждается в представлении, один из немногих российских экспортёров, кто нормально живёт в непростое для рынка время. Бонд в первую очередь привлекает своей доходностью (выше большинства аналогичных) + к этому добавляем хороший рейтинг + оптимистичный прогноз ЦБ на юань до конца года (13,1₽).

🤔 Хотел бы также отметить, что топ нельзя назвать полноценной заменой прошлого списка. Используйте, как актуальное дополнение

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Информации об авторе

Семен Суцкевер

Семен Суцкевер

Финансовый аналитик

20 подписчиков108 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

2
    • Семен Суцкевер
      Финансовый аналитик

      @Татьяна, Не совсем согласен. ФосАгро в плане среднесрочной перспективы очень привлекательны. Не имеют долгов, показатели растут, дивиденды платит (не маленькие) + экспорт неплохой

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