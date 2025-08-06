⚡ ТОП-5 Замещающих облигаций 2025 года. Как заработать на девальвации рубля, пока он ещё притворяется сильным...

На фоне шаткой геополитики и разворота в денежной политике, инвесторам все сложнее отличить мусор от защиты. Что делать тем, кто не хочет ждать, пока курс рухнет официально?

Решение обновить топ пришло исходя из событий вокруг политики ЦБ по смягчению ДКП и реалий внешнего рынка. Особое внимание, конечно, уделяется пошлинам Трампа и решению ОПЕК+ с сентября увеличить количество добываемой нефти.

💢 Все это в конечном итоге давит на национальную валюту, а вместе с ней и на рублевые активы. Сегодня доллар подскочил почти до 80₽ и, похоже, не собирается сбавлять обороты до визита посла из Вашингтона на переговоры с президентом. Что будут обсуждать — неизвестно, но в Белом Доме ситуацию нагнетают как и всегда.

Ну а там, где девальвация, там появляются замещающие облигации. Выбор на рынке большой, но вот качество и надёжность оставляют желать лучшего...

🗞 ТОП-5 ЗО, которые ещё не поздно купить в середине 2025 года

Сразу отмечу, что предпочтение отдавал в первую очередь надёжности, с сохранением хорошей доходности. Рынок сегодня и так не особо благоволит риску, поэтому лучше выбрать качество, минуя незапланированные потери

Без оферты Без сомнительных эмитентов Рейтинг не ниже АА

🔹НОВАТЭК 001P-02

ISIN: RU000A108G70

Доходность: 6,3%

Купон: 6,25% (4 раза в год)

Дата погашения: 16.05.2029

Рейтинг: AAA (Эксперт РА)

Номинал: 100$

Хороший эмитент с хорошим рейтингом. В 2024 году показал отличный рост благодаря "Ямал СПГ" и новым контрактам с Китаем. Доходность относительно других в топе — небольшая, но компенсируется хорошей надёжностью и небольшим номиналом.

🔹ОВОЗ РФ 12840111V (Минфин)

ISIN: RU000A10A869

Доходность: 4%

Купон: 12,75% (2 раза в год)

Дата погашения: 24.06.2028

Рейтинг: AAA (ДОХОДЪ)Номинал: 1000$ (самый высокий)

Облигации от Министерства финансов уже говорят сами за себя. Главное тут, очевидно, отличная надёжность при высокой доходности (сравните с ОФЗ). Единственное, что смущает, — это количество выплат по купону, оно в топе самое "неудобное". Подойдёт для тех, кто не хочет сильно рисковать и предпочитает более консервативный подход к торговле

🔹ЕвразХолдинг Финанс 003P-03

ISIN: RU000A10B3Z3

Доходность: 7%

Купон: 9,5% (12 раз в год)

Дата погашения: 08.03.2027

Рейтинг: AA+ (АКРА) АА (ДОХОДЪ)

Номинал: 100$

Лёгкий риск, но компенсируется высокой частотой выплат и амбициями компании — в том числе планами на IPO в 2025. В прошлом году нарастил экспорт на азиатские рынки (+15%), но долговая нагрузка оставляет желать лучшего (это также отмечали рейтинговые агентства). Доходность 7% и 12 выплат в год, считаю очень хорошим вариантом до 2027 года. Подойдёт для тех, кто верит в долгосрочную перспективу металлургии и не боится небольшого риска.

🔹СИБУР Холдинг-001Р-03

ISIN: RU000A10AXW4

Доходность: 6%

Купон: 9,6% (12 раз в год)

Дата погашения: 02.08.2028

Рейтинг: AAA (АКРА)

Номинал: 100$

Бонд от нефтехимика. Компания научилась жить в условиях санкций, переориентировавшись на Азию. ЗО отличная, учитывая рейтинг, непопулярность сектора и выплаты 12 раз за год. Особое внимание хотел бы уделить сроку размещения, который выглядит очень выгодно на таких условиях. Хорошо подойдёт для долгосрочных инвесторов.

🔹ФосАгро БО-02-02

ISIN: RU000A10AXK9

Доходность: 5%

Купон: 10,4% (12 раз в год)

Дата погашения: 12-08-2026

Рейтинг: AAA (АКРА)

Номинал: 1000 CNY (¥)

Единственный юаневый бонд в топе. ФосАгро не нуждается в представлении, один из немногих российских экспортёров, кто нормально живёт в непростое для рынка время. Бонд в первую очередь привлекает своей доходностью (выше большинства аналогичных) + к этому добавляем хороший рейтинг + оптимистичный прогноз ЦБ на юань до конца года (13,1₽).

🤔 Хотел бы также отметить, что топ нельзя назвать полноценной заменой прошлого списка. Используйте, как актуальное дополнение

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