⚡ ТОП-5 Замещающих облигаций 2025 года. Как заработать на девальвации рубля, пока он ещё притворяется сильным...
Решение обновить топ пришло исходя из событий вокруг политики ЦБ по смягчению ДКП и реалий внешнего рынка. Особое внимание, конечно, уделяется пошлинам Трампа и решению ОПЕК+ с сентября увеличить количество добываемой нефти.
💢 Все это в конечном итоге давит на национальную валюту, а вместе с ней и на рублевые активы. Сегодня доллар подскочил почти до 80₽ и, похоже, не собирается сбавлять обороты до визита посла из Вашингтона на переговоры с президентом. Что будут обсуждать — неизвестно, но в Белом Доме ситуацию нагнетают как и всегда.
Ну а там, где девальвация, там появляются замещающие облигации. Выбор на рынке большой, но вот качество и надёжность оставляют желать лучшего...
🗞 ТОП-5 ЗО, которые ещё не поздно купить в середине 2025 года
Сразу отмечу, что предпочтение отдавал в первую очередь надёжности, с сохранением хорошей доходности. Рынок сегодня и так не особо благоволит риску, поэтому лучше выбрать качество, минуя незапланированные потери
Без оферты
Без сомнительных эмитентов
Рейтинг не ниже АА
🔹НОВАТЭК 001P-02
ISIN: RU000A108G70
Доходность: 6,3%
Купон: 6,25% (4 раза в год)
Дата погашения: 16.05.2029
Рейтинг: AAA (Эксперт РА)
Номинал: 100$
Хороший эмитент с хорошим рейтингом. В 2024 году показал отличный рост благодаря "Ямал СПГ" и новым контрактам с Китаем. Доходность относительно других в топе — небольшая, но компенсируется хорошей надёжностью и небольшим номиналом.
🔹ОВОЗ РФ 12840111V (Минфин)
ISIN: RU000A10A869
Доходность: 4%
Купон: 12,75% (2 раза в год)
Дата погашения: 24.06.2028
Рейтинг: AAA (ДОХОДЪ)Номинал: 1000$ (самый высокий)
Облигации от Министерства финансов уже говорят сами за себя. Главное тут, очевидно, отличная надёжность при высокой доходности (сравните с ОФЗ). Единственное, что смущает, — это количество выплат по купону, оно в топе самое "неудобное". Подойдёт для тех, кто не хочет сильно рисковать и предпочитает более консервативный подход к торговле
🔹ЕвразХолдинг Финанс 003P-03
ISIN: RU000A10B3Z3
Доходность: 7%
Купон: 9,5% (12 раз в год)
Дата погашения: 08.03.2027
Рейтинг: AA+ (АКРА) АА (ДОХОДЪ)
Номинал: 100$
Лёгкий риск, но компенсируется высокой частотой выплат и амбициями компании — в том числе планами на IPO в 2025. В прошлом году нарастил экспорт на азиатские рынки (+15%), но долговая нагрузка оставляет желать лучшего (это также отмечали рейтинговые агентства). Доходность 7% и 12 выплат в год, считаю очень хорошим вариантом до 2027 года. Подойдёт для тех, кто верит в долгосрочную перспективу металлургии и не боится небольшого риска.
🔹СИБУР Холдинг-001Р-03
ISIN: RU000A10AXW4
Доходность: 6%
Купон: 9,6% (12 раз в год)
Дата погашения: 02.08.2028
Рейтинг: AAA (АКРА)
Номинал: 100$
Бонд от нефтехимика. Компания научилась жить в условиях санкций, переориентировавшись на Азию. ЗО отличная, учитывая рейтинг, непопулярность сектора и выплаты 12 раз за год. Особое внимание хотел бы уделить сроку размещения, который выглядит очень выгодно на таких условиях. Хорошо подойдёт для долгосрочных инвесторов.
🔹ФосАгро БО-02-02
ISIN: RU000A10AXK9
Доходность: 5%
Купон: 10,4% (12 раз в год)
Дата погашения: 12-08-2026
Рейтинг: AAA (АКРА)
Номинал: 1000 CNY (¥)
Единственный юаневый бонд в топе. ФосАгро не нуждается в представлении, один из немногих российских экспортёров, кто нормально живёт в непростое для рынка время. Бонд в первую очередь привлекает своей доходностью (выше большинства аналогичных) + к этому добавляем хороший рейтинг + оптимистичный прогноз ЦБ на юань до конца года (13,1₽).
🤔 Хотел бы также отметить, что топ нельзя назвать полноценной заменой прошлого списка. Используйте, как актуальное дополнение
Очень важна ваша поддержка, ставь – ♥, и подпишись на канал, чтобы не упустить от меня что-то интересное!
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии2
ФосАгро в акциях, совсем не выгодно. Рубль рухнет? не уверена, скорее плавно снизится
@Татьяна, Не совсем согласен. ФосАгро в плане среднесрочной перспективы очень привлекательны. Не имеют долгов, показатели растут, дивиденды платит (не маленькие) + экспорт неплохой