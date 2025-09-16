🌕 Полюс: снижение производства и новые амбиции. Почему Сухой Лог — шанс удвоить объемы и заткнуть «некуда расти» аналитиков?

Пока рынок пытается прийти в себя после заседания ЦБ и эффекта "завышенных ожиданий", мы продолжаем разбирать свежие отчёты компаний. На этот раз — сектор золотодобычи, который в неспокойные времена остается одной из важнейших альтернатив для инвесторов.

⚡ Полюс, в отличие от рынка, полностью оправдывает ожидания. Почти год назад я уже делал хороший разбор, где указал, за счёт чего компания сможет выглядеть лучше рынка — и в итоге акции выросли на 85% только с того времени.

И в этом году компания продолжает радовать инвесторов своими результатами, показав рост прибыли и выручки на фоне рекордных цен на золото (которые с начала года выросли ≈30%, превысив $2 900 за унцию), но, к сожалению, производство всё-таки немного просело. О минусах позже, сначала показатели