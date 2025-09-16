🌕 Полюс: снижение производства и новые амбиции. Почему Сухой Лог — шанс удвоить объемы и заткнуть «некуда расти» аналитиков?

Пока рынок пытается прийти в себя после заседания ЦБ и эффекта "завышенных ожиданий", мы продолжаем разбирать свежие отчёты компаний. На этот раз — сектор золотодобычи, который в неспокойные времена остается одной из важнейших альтернатив для инвесторов.
⚡ Полюс, в отличие от рынка, полностью оправдывает ожидания. Почти год назад я уже делал хороший разбор, где указал, за счёт чего компания сможет выглядеть лучше рынка — и в итоге акции выросли на 85% только с того времени.
И в этом году компания продолжает радовать инвесторов своими результатами, показав рост прибыли и выручки на фоне рекордных цен на золото (которые с начала года выросли ≈30%, превысив $2 900 за унцию), но, к сожалению, производство всё-таки немного просело. О минусах позже, сначала показатели
Ключевые показатели за 1-е полугодие 2025 года
🔺Выручка выросла на 35% до 296 млрд ₽. Конечно, все это на фоне средних цен на золото выше $2900 за унцию — это рекордный уровень, который пока играет ключевую роль в росте показателя, несмотря на снижение объёмов производства.
🔺EBITDA выросла на 32% до 216 млрд ₽. Также важно, что маржа остаётся высокой (около 58%). Это показывает, что компания подтянула эффективность в контроле затрат, несмотря на инфляцию и логистические заморочки.
🔺Чистая прибыль также показала рост на 20% и составила 112 млрд ₽. Это очень хороший результат, особенно на фоне тех отчетов, которые мы разбирали ранее. Еще раз повторю: основной вклад вносит именно высокая цена на золото — это компенсирует другие минусы, вроде спада производства и роста издержек.
Если говорить в целом, то отчёт мне понравился. Важно не забывать, что Полюс не отличается какой-то особой неприкосновенностью и также очень сильно страдал от санкций и сопутствующих проблем. Тем не менее быстрые решения (не всегда успешные) по переводу цепочек поставок в Азию сработали — и сработали достаточно хорошо
Единственное, наверное, к чему можно было бы придраться — увеличение затрат (ТСС) до 42 000–46 000 ₽/унция + полная себестоимость (AISC) во 2-м квартале приблизилась к 80 000 ₽/унция. Не заостряю на этом внимание, так как в большей степени это следствие инфляции и санкционного давления. При текущих ценах на золото эти вопросы отчасти нивелируются
🚧 Падение производства и гигантский козырь Полюса
На данный момент главным активом компании является рудник "Олимпиада" (51% продаж), который недавно показал снижение по ряду показателей
Судя по прогнозам, из-за планового снижения содержания золота в руде производство в 2025 году упадёт до 2,5–2,6 млн унций (−13,4% за год), и, по оценке экспертов в 2026–2027 годах ничего не поменяется.
Но у компании есть ответ — Сухой Лог.
⛰️ "Сухой Лог" — крупнейшее месторождение в мире с ресурсами порядка 40 млн унций. В проект уже инвестировали большие деньги, запуск запланирован на 2027–2028 годы, и он способен давать 2,3–2,8 млн унций/год. К 2030 Полюс рассчитывает выйти на добычу ≈6 млн унций, обогнав всех, кроме американского Newmont
Лично считаю, что это один из главных драйверов роста, хотя многие аналитики упускают этот фактор, акцентируя внимание лишь на перспективах золота
💼 Помимо этого хотелось особо отметить успехи в снижении долговой нагрузки и вполне приятные дивиденды
На сегодняшний день Полюс благополучно сократил чистый долг на 117,1 млрд ₽ до 507,6 млрд ₽. По соотношению ND/EBITDA также видим вполне комфортные 1,1x, что не вызывает беспокойства.. + Не так давно стало известно, что совет директоров рекомендовал дивиденды в размере 70,85 ₽ на акцию за 1-е полугодие 2025 года, что даёт выплату около 67,3 млрд ₽ (30% от EBITDA, как и обещали). Доходность небольшая, но приятная ≈3,5% по текущим значениям.
🤔 С прошлого года моё мнение о Полюсе не поменялось: это актив для долгосрочного портфеля. Я не сокращал позиции во время рыночной коррекции, даже немного докупал при удобных моментах. Пока не согласен с мнением некоторых аналитиков о том, что "расти уже некуда". У компании есть и крупные проекты (Сухой Лог), и крепкий баланс, и подтверждённые источники прибыли при высоких ценах на золото. Планирую держать долго
