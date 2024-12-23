Минусы второго гражданства для россиян

Многие русские граждане в наши дни задумываются о получении альтернативного гражданства.

Европейский паспорт это мечта многих, но и свой терять не хочется, согласитесь!

В 2024 году в Германии отменили закон, предполагавший отказ от родного паспорта гражданам РФ, в ближайшее время ждем Сербию.

Скажу сразу: мы не сторонники «серых лазеек» и «игр с законом»

Самый верный путь по сохранению родного гражданства — получить второе по программе «почетного гражданина» любой страны.

При подаче документов на легальное получение второго гражданства таких стран, как Аргентина, Португалия, Румыния на законных основаниях и правильно поданных документов, люди годами ждут своей очереди. А некоторые товарищи для ускорения процесса прибегают к различным методам (не только коррупционным). Наняв грамотного юриста можно ускорить процесс получения паспорта через суд. Ведь, если государство не успевает в положенные сроки рассмотреть ваши документы, значит, нарушает ваши права и закон оказывается полностью на вашей стороне.

Именно судебные процедуры ускоряют процесс получения второго паспорта!

⚡️ Лишение паспорта возможно из-за серьезных нарушений.

Например, десятки тысяч россиян, которые получили Золотые паспорта Кипра за инвестиции, лишились их из-за предоставления поддельных документов. Поэтому, для оформления миграционных дел рекомендую выбирать проверенных специалистов и агентства!

📌 Так же, рекомендуем избегать прямых иммиграционных программ с такой страной как Парагвай.

Как только вы получите второе гражданство, так же получите соответствующие ограничения, запреты и обязанности, такими как прохождение службы в армии.

Обязанности: в течение 60 дней необходимо оповестить власти страны, миграционную службу в РФ, что получили второе гражданство. Если вы находитесь за рубежом, ничего не нужно сообщать, но уведомление в МВД РФ надо отправить из заграницы.

Налоги

Надо учитывать этот фактор всем. Наличие второго гражданства никак не влияет на оплату налогов. Влияет только налоговое резидентство. Самый серьезный вопрос, касаемо уплаты налогов в США и Испании. И требуется грамотный налоговый консультант, с которым необходимо периодически проводить консультацию.

Служба в армии: кроме России и Израиля другие страны стараются не призывать новоиспеченных граждан. Но, учитывать необходимость прохождения службы необходимо. Вам ничего не грозит, если вы постоянно проживаете за пределами страны.

Сила паспорта

Иными словами: какое количество стран вы сможете посетить без оформления виз.

В 2023 году самым сильным паспортом был паспорт Испании, а в 2024 — паспорт ОАЭ.

При получении дополнительного гражданства важно учитывать, какие именно направления являются для вас приоритетом +

выбрать какой паспорт сочетается с российским + готовы ли отказаться от российского гражданства или нет.

Напомню, паспорт РФ гарантирует безвизовое посещение в 116 стран мира, а паспорт Грузии, например, в 122 страны. Удобство для бизнеса и финансов.

Паспорт РФ вошел в список стран высокого риска и его обладателям очень сложно открыть счета в европейских банках, часто закрывают уже имеющиеся счета, замораживают компании и средства, в банках проходят нескончаемые проверки.

Очень важно правильно выбрать страну для второго гражданства, а это зависит от целей и задач: где живете или планируете жить, ведете бизнес или планируете вести, покупаете недвижимость и открываете счета.

Например, карибские паспорта – хороши для путешествий, но плохи с точки зрения бизнеса. Банки западных стран с крайним недоверием относятся к обладателям таких паспортов, из-за низкого качества проверки властями при выдаче заветного документа.

С проблемами в Европе столкнулись и граждане Израиля. Связано с тем, что страна также как и Россия, стала участником вооруженного конфликта.