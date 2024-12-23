В Печорах возбудили уголовное дело за сокрытое гражданство Эстонии

В региональном СМИ сообщают (Источник), что в Печорах местная жительница подозревается в нарушении обязанности по уведомлению о наличии гражданства Эстонии. Уголовное дело возбуждено следственным управлением Следственного комитета России по Псковской области.

По данным следствия, в сентябре 2021 года подозреваемая, являясь гражданкой РФ, получила паспорт Эстонии, но не подала соответствующее уведомление в течение установленного законом срока — 60 дней. В декабре 2024 года сотрудники Управления ФСБ России по Псковской области выявили нарушение.

Как пишут в СМИ, сейчас по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор доказательств и установление всех обстоятельств.