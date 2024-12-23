В Печорах возбудили уголовное дело за сокрытое гражданство Эстонии

Очередная новость про уголовное дело за недекларирование зарубежного паспорта

В региональном СМИ сообщают (Источник), что в Печорах местная жительница подозревается в нарушении обязанности по уведомлению о наличии гражданства Эстонии. Уголовное дело возбуждено следственным управлением Следственного комитета России по Псковской области.

По данным следствия, в сентябре 2021 года подозреваемая, являясь гражданкой РФ, получила паспорт Эстонии, но не подала соответствующее уведомление в течение установленного законом срока — 60 дней. В декабре 2024 года сотрудники Управления ФСБ России по Псковской области выявили нарушение.

Как пишут в СМИ, сейчас по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор доказательств и установление всех обстоятельств.

  • Подобное дело произошло в 2023 году. Чиновник из Пскова, имея вид на жительство в Эстонии, не уведомил об этом российские органы (Источник). Уголовное дело завершилось судебным штрафом, а нарушителя уволили с государственной службы

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