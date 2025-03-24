Вы помните, что надо говорить так и то, что реально планируете. Или то, что мы с вами договорились говорить и сделали так, что оно существует.

А если приврать?

Ну, например:

— А зачем вам вообще в Америку?

— Еду на концерт.

А вы готовы назвать любимую песню группы, а то и дату выхода последнего альбома? Консул хочет убедиться, что вы реально фанат, а не просто ищете повод «задержаться».

Стендап-шоу? То же самое – любимый комик, его лучшие шутки.

Вот ещё:

— А кем вы работаете?

— Айтишник.

И тут консул:

— Конечный продукт вашей работы?

Да, и такое могут спросить. Это значит, что вы делаете на работе, какой результат. Не «бумажки перекладываю», а, например, «разрабатываю дизайн сайтов» или «пишу статьи для журнала».

Может уточнить про прошлую работу, чтобы понять карьерную траекторию и стабильность.

И последнее:

— Есть родственники в Штатах?

— Да.

И тут мы вроде все рассказали (не соврали), понимая, что консул и так всё знает, но потом может уточнить:

— Кем работают, как попали, зачем?

Консула хлебом не корми, а дай поискать зацепки, чтобы заподозрить вас в желании остаться.

Мы к чему? Консул – это не враг, а просто человек, который выполняет свою работу. Ваша задача – убедить его, что вы не представляете угрозы для США и вернётесь домой.

Поэтому лучше сказать правду, даже если она не очень красивая (это поправимо), чем пытаться что-то выдумать