Как моя подруга купила салон красоты, чтобы поиграть в бизнес-леди?

Подруга-юрист продала салон с убытком в 600 000 рублей через год после покупки. Какие 3 ошибки она сделала?

Итак, моя подруга Кристина работала простым юристом на дядю. Но потом ей пришла в голову идея, что она же может быть бизнесвумен и и начать зарабатывать деньги, стать предпринимателем и уйти из найма.

И она приняла решение купить салон красоты в Южное Бутово. До ее покупки салон был эконом- класса, стрижки по 300 рублей. Кристина решила повысить класс, повысив цену до 750 рублей (включив в услугу мытье и массаж головы).

Это была ее первая ошибка.

Кристина отказалась от постоянных клиентов, с кем до этого владелец салона работал много лет, то есть сотрудники отдела полиции, находящегося рядом; сотрудники магазинов и прочих организаций, которые ходили просто в ее салон, потому что знали, что было недорого для них (так как предыдущий владелец договорилась о скидке для этих категорий граждан), и они ходили постоянно и в большом количестве.

А вторая ошибка Кристины была выбор места, потому что в этом доме, где она приобрела салон уже было до этого два салона красоты.

Стоит отметить, что салон Кристин находился не на самом выгодном месте, которое могло бы быть изначально.

Под помещение салона была переделена трехкомнатная квартира на первом этаже, причем вход был со двора, причем, пока идешь до этого входа проходишь еще один салон.

Что касается мастеров: часть мастеров ушла, часть мастеров осталось. Благодаря мне пришли и второй администратор, и стилист-парикмахер, в данный салон. Сам ходил стричься в этот салон, так как мне была скидка и мой мастер, которого я привел и который меня полностью устраивал.

Как продвигался салон?

При покупке салона был нельзяграм и сайт.

Сайт рекламировался в Яндекс директ. Нельзяграм продвигался через постоянное выкладывание работ мастеров, как каталог.

Также салон сменил название.

Что касается маникюра и педикюра, там тоже цены два раза выросли, и часть аудитории отвалилась.

Какая же была третья ошибка?

Кристина сама работала в компании юристом, она решила, что можно дать салон тете, и тетя будет этим заниматься как администратором и всем рулить, а Кристина будет приезжать раз в неделю собирать деньги.

Но дело в том, что салонный бизнес — это та история, где надо работать 24 на 7, жить этим салоном только в этом я вижу первоначальный путь успеха в данной отрасли.

А Кристина решила по-другому, но, как показала жизнь, Кристина была неправа.

Также я помню, когда меня попросили помочь с салоном, я еще предложил сделать следующим образом.

Не ходить вот с предложением, как Кристина, давайте сейчас скидку дадим, чтобы мы сейчас будем ходить по соседним организациям, и эти организации будут распространять наши купоны со скидкой.

Я говорю, нет, не так. Так это не работает. Давайте зайдем во «ВкусВилл», давайте зайдем в соседнюю, давайте зайдем в соседние магазины и предложим скидку для их сотрудников, допустим, 20%.

Таким образом, мы можем хотя бы собирать целевую аудиторию, которая рядом работает, они могут уйти с работы на час или после работы и зайти подстричься, то есть какие-то варианты возможны.

Кстати, по организациям ходил и договаривался я сам. У Кристины почему-то не получалось донести мои идеи.

Благодаря вот этим купонам люди приходили в салон, другое дело, что не всегда это заканчивалось продажей.

Смена сегмента и неправильное место были ключевыми ошибками этой историей.

И третья, конечно, эта ошибка была в том, что Кристина решила, что салон можно отдать кому-то, кто будет заниматься. Сама Кристина, кстати была еще и косметологом и оказывала услуги под запись.

Но все равно салон в итоге продержался недолгое время. Под конец декабря его продали, и моя подруга получила убыток порядка шестисот тысяч рублей.

Покупался салон за 900 тысяч, а продали за 300 . Вот такая история.

Так что прежде чем покупать готовый бизнес, крепко подумайте, будет ли у вас время этим заниматься, есть ли у вас профессиональное понимание, что это будет.

И примите для себя решение, что это для вас. Это просто очередное как бизнес-хобби или это реально будет дело вашей жизни

А были ли у вас похожие примеры либо у ваших знакомых?