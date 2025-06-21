Один негативный отзыв — и продажи рухнули: как репутация в сети решает судьбу бизнеса

Почему в 2025 году интернет-доверие — это ваш актив №1

«Ну что, один плохой комментарий в отзывах — не страшно», — думают многие. И ошибаются. Страшно. Особенно если этот комментарий не одиночный, а вирусный. Особенно если на него не реагируют. Особенно если бизнесу кажется, что он “выше этого”.

Сегодня один скрин — может стоить вам выручки. Один разбор в Telegram — месяца восстановления. Один отзыв на “Отзовике” или Яндекс.Картах — десятков потерянных клиентов.

Репутация больше не существует “в офлайне”. Её не регулирует брендбук. Её невозможно замолчать. Она живёт в выдаче, соцсетях, комментариях и скринах.