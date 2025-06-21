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Алексей Чернышов

Один негативный отзыв — и продажи рухнули: как репутация в сети решает судьбу бизнеса

Почему в 2025 году интернет-доверие — это ваш актив №1.

Почему в 2025 году интернет-доверие — это ваш актив №1

«Ну что, один плохой комментарий в отзывах — не страшно», — думают многие. И ошибаются. Страшно. Особенно если этот комментарий не одиночный, а вирусный. Особенно если на него не реагируют. Особенно если бизнесу кажется, что он “выше этого”.

Сегодня один скрин — может стоить вам выручки. Один разбор в Telegram — месяца восстановления. Один отзыв на “Отзовике” или Яндекс.Картах — десятков потерянных клиентов.

Репутация больше не существует “в офлайне”. Её не регулирует брендбук. Её невозможно замолчать. Она живёт в выдаче, соцсетях, комментариях и скринах.

Почему один отзыв может уничтожить доверие

Потому что доверие сейчас = открытый поиск + быстрые реакции. Вы не контролируете, где вас ищут. Вы контролируете — что находят.

Когда потенциальный клиент гуглит: «[ваш бренд] + отзывы», и первое, что он видит — подробный пост с разоблачением, претензией, тредом или видео «разоблачаю XYZ» — вы проиграли.

Не потому что вы виноваты. А потому что реакции нет.

Поведение потребителя изменилось

Если 10 лет назад критика могла пролететь незамеченной, то сейчас она сразу попадает:

  • в Telegram

  • на Wildberries / Ozon

  • в Reels и Shorts

  • в отзывные агрегаторы

  • в чаты предпринимателей

Это уже не «волна негатива» — это цифровая лавина. Каждая единица контента влечёт за собой репутационные и финансовые потери.

Что происходит с бизнесом, если репутацию игнорируют

  1. Реклама становится неэффективной
    Вы льёте бюджет в трафик — а конверсии падают. Почему? Клиент вбивает ваш бренд в Google — и уходит при первых же плохих отзывах. Вы платите — за “ничего”.

  2. Клиенты уходят тихо
    Лояльные покупатели читают неприятный пост — и просто перестают возвращаться. Не пишут. Не ссорятся. Просто уходят.

  3. Талантливые сотрудники не откликаются
    HR-бренд — тоже заложник цифровой репутации. Даже если вы отличная компания, плохой поиск — и кандидаты вас игнорируют.

  4. СМИ и партнёры отказываются от контакта
    Медиа не хотят рисковать, партнёры боятся токсичного фона. Убытки идут не из-за качества продукта, а из-за качества коммуникации.

Кейсы из реальности

  • Инфобизнесмен с 1 млн подписчиков после волны разоблачений потерял 60% продаж. Всё началось с одного YouTube-видео и поста в Telegram. Бренд до сих пор не восстановился.

  • Региональный производитель продуктов проигнорировал жалобу в «Отзовике». Комментарий попал в Facebook1-группу родителей, затем в Instagram1. Через 2 недели 3 сети сняли продукцию с полок.

  • Онлайн-школа — после критики о скрытых платежах и грубых менеджерах — получила волну возвратов и проверок. Потери — около 8 млн рублей за месяц.

Что делать бизнесу, чтобы один отзыв не стал катастрофой

  1. Следите за инфополем ежедневно
    Мониторинг — must-have. Поставьте алерты на упоминания бренда. Используйте системы или ручной поиск.

  2. Отвечайте. Быстро и по делу
    Каждому отзыву нужна реакция. Даже если он фейковый. Главное — человечный и оперативный ответ (1–2 часа, а не 3 дня).

  3. Работайте на опережение
    Публикуйте позитивные кейсы, истории клиентов. Сделайте репутацию “толстой” — чтобы один удар не пробил.

  4. Создайте антикризисный план
    В команде должно быть понятно:

    • кто пишет пост

    • кто отвечает

    • как формулируются сообщения

    • в каких случаях подключаются СМИ

    Чем быстрее вы реагируете — тем меньше потерь.

Финальный вывод

Репутация в 2025 — это не мнение. Это цифровая ткань вашего бизнеса: продажи, найм, партнёрства, доверие.

Один негатив может быть:

  • случайностью

  • триггером к проверке

  • началом обрушения

Всё зависит от вашей готовности реагировать.

Если вы всё ещё думаете, что «PR — потом» — помните: рынок больше не ждёт. Он делает выводы — сам. И делает быстро.

В моем Telegram-канале делюсь фишками и лайфхаками, как не сливать деньги на бесполезные публикации и строить PR, который приводит клиентов.

  1. Деятельность компании Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) на территории РФ запрещена

Информации об авторе

Алексей Чернышов

Алексей Чернышов

Индивидуальный предприниматель в самозанятый

3 подписчика 21 пост

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

1
  • Елена Макарова
    Финансовый аналитик

    Один негативный отзыв — и ты уже не герой, а кто-то вроде кинозлодея, с которым даже мама не захочет дружить, так что давайте, управленцы острого пера, продолжайте делать вид, что звоночек кризисной коммуникации — это музыка чужого праздника!

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