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Алексей Чернышов

Как упаковать бухгалтерские услуги в интересный PR-кейс

Бухгалтерия — это не «вдохновляющая профессия». Здесь нет фотосессий на фоне flipchart, пафосных речей на сцене и слёзных историй «я шла к этому 10 лет». Именно поэтому большинство бухгалтеров (и компаний) считают, что у них нет кейсов.

Ну то есть, технически — они есть. Клиент пришёл, вы всё сделали, всё хорошо. Но рассказывать об этом вроде бы и не о чем. Подумаешь, отчётность сдали.

Вот маркетолог сделал лендинг — и у клиента выросли продажи.

А вы просто избавили человека от штрафа в 220 тысяч. Ничего особенного.

На самом деле — именно это и есть кейс. Просто вы не умеете его правильно упаковывать.

И сейчас я покажу, как это делать. Пошагово, без маркетинговой мишуры.

Что вообще считать кейсом

Начнём с главного. Кейс — это не история успеха.

Это понятная, конкретная ситуация, в которой:

– была проблема

– вы что-то сделали

– клиент получил результат

– из этого можно сделать вывод

Если у вас есть хотя бы одна ситуация, где вы:

– помогли клиенту заплатить меньше налогов

– спасли от штрафа

– разобрались в учёте, где был хаос

– вытащили бизнес из кассового разрыва

– закрыли ИП без приключений

Поздравляю, у вас уже есть кейс. Осталось его оформить.

Как должен выглядеть PR-кейс

Формула рабочая. Проверена на десятках публикаций, Telegram-каналах и клиентских проектах.

Кто клиент и в какой ситуации он к вам пришёл

Коротко, без раскрытия имён, если это невозможно. Главное — чтобы читатель узнал себя.

В чём была проблема

Что именно не работало, чем это грозило, какие ошибки были допущены. Тут важна конкретика.

Что сделали вы

Какие шаги, в какой последовательности, с каким подходом. Без «мы просто всё сдали». Лучше: «Провели экспресс-аудит, пересчитали учёт за 3 месяца, оформили документы для перерасчёта налога».

Результат

Это может быть: сэкономленные деньги, избежанный штраф, время, спокойствие, понимание, система. Всё, что даёт клиенту выгоду.

Вывод

Один абзац: как избежать такой ситуации, что нужно делать предпринимателю, зачем нужен бухгалтер на постоянной основе и так далее.

Пример (упрощённо)

Клиент: ИП на УСН, услуги, доход 4,5 млн в год.

Проблема: клиент сам считал налог, не учитывал расходы, не знал, что можно оптимизировать.

Что сделали: провели аудит, нашли 700 тыс. подтверждённых затрат, составили уточнёнку, пересчитали налог.

Результат: экономия — 84 000 рублей, плюс рекомендации на будущее.

Вывод: если ведёте учёт самостоятельно — хотя бы раз в год показывайте документы специалисту. Это дешевле, чем платить налог просто потому, что не знали.

Вот и всё. Просто, понятно, полезно. И это работает.

Что делает кейс PR-историей, а не просто постом бухгалтера

Кейс — это не реклама. Это не «смотрите, какие мы молодцы». Это — демонстрация вашей ценности на практике.

Чтобы он работал как PR-инструмент, нужно:

– писать не для коллег, а для клиентов

– не использовать термины без объяснений

– показывать процесс, а не только результат

– говорить на человеческом языке

Клиенту не интересно, что вы использовали «правила признания расходов по кассовому методу». Ему интересно, как это помогло ему не попасть на штраф.

Где использовать такие кейсы

  • Telegram-канал

  • Посты в формате «было — сделали — стало» читаются отлично. Главное — лаконично.

  • Публикации на Klerk.ru, VC, Дзен

Если добавить комментарий, вывод, советы — кейс легко превращается в полноценную колонку.

  • Презентации и коммерческие предложения

Два кейса внутри PDF-документа — и клиент уже понимает, что вы не просто пишете красивые обещания.

  • Соцсети (VK, Telegram)

Можно оформлять как карусели, как сторис, как мини-статьи. Главное — не бояться «говорить своими словами».

Ошибки, которые убивают кейсы

– «Мы сделали всё быстро, качественно и профессионально» — это не кейс, это вода

– отсутствие результата («мы просто сдали отчётность»)

– перепутаны местами проблема и решение

– слишком много терминов

– слишком мало пользы

– сухой текст без жизни

Ваша задача — не блеснуть регалиями, а показать: мы умеем решать задачи. И делаем это спокойно, грамотно, без драмы, но с пользой.

Что будет, если писать кейсы регулярно

– вас начнут цитировать

– к вам придут новые клиенты: «Я видел ваш кейс, а вы можете и мне помочь?»

– вы вырастете в чек — потому что будете выглядеть как эксперт, а не как исполнитель

– вас будут звать на эфиры, подкасты, в СМИ

PR — это не пресс-релиз с формулировками «предприятие оказывает услуги в сфере сопровождения учёта».

PR — это когда вы показываете, как реально помогаете людям.

И кейсы — лучший способ сделать это понятно, живо и без бюджета.

Если не пишете — напишите один.

Если написали — опубликуйте.

Если страшно — покажите тому, кто умеет редактировать.

Потом — станет легче. Потом — заметнее. Потом — дороже.

В моем Telegram-канале делюсь фишками и лайфхаками как не слить деньги на бесполезные публикации и сделать PR, который принесет клиентов.

Дата публикации: 13.07.2025, 19:08

Информации об авторе

Алексей Чернышов

Алексей Чернышов

Индивидуальный предприниматель в самозанятый

4 подписчика 42 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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