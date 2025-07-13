Как упаковать бухгалтерские услуги в интересный PR-кейс

Бухгалтерия — это не «вдохновляющая профессия». Здесь нет фотосессий на фоне flipchart, пафосных речей на сцене и слёзных историй «я шла к этому 10 лет». Именно поэтому большинство бухгалтеров (и компаний) считают, что у них нет кейсов.

Ну то есть, технически — они есть. Клиент пришёл, вы всё сделали, всё хорошо. Но рассказывать об этом вроде бы и не о чем. Подумаешь, отчётность сдали.

Вот маркетолог сделал лендинг — и у клиента выросли продажи.

А вы просто избавили человека от штрафа в 220 тысяч. Ничего особенного.

На самом деле — именно это и есть кейс. Просто вы не умеете его правильно упаковывать.

И сейчас я покажу, как это делать. Пошагово, без маркетинговой мишуры.

Что вообще считать кейсом

Начнём с главного. Кейс — это не история успеха.

Это понятная, конкретная ситуация, в которой:

– была проблема

– вы что-то сделали

– клиент получил результат

– из этого можно сделать вывод

Если у вас есть хотя бы одна ситуация, где вы:

– помогли клиенту заплатить меньше налогов

– спасли от штрафа

– разобрались в учёте, где был хаос

– вытащили бизнес из кассового разрыва

– закрыли ИП без приключений

Поздравляю, у вас уже есть кейс. Осталось его оформить.

Как должен выглядеть PR-кейс

Формула рабочая. Проверена на десятках публикаций, Telegram-каналах и клиентских проектах.

Кто клиент и в какой ситуации он к вам пришёл

Коротко, без раскрытия имён, если это невозможно. Главное — чтобы читатель узнал себя.

В чём была проблема

Что именно не работало, чем это грозило, какие ошибки были допущены. Тут важна конкретика.

Что сделали вы

Какие шаги, в какой последовательности, с каким подходом. Без «мы просто всё сдали». Лучше: «Провели экспресс-аудит, пересчитали учёт за 3 месяца, оформили документы для перерасчёта налога».

Результат

Это может быть: сэкономленные деньги, избежанный штраф, время, спокойствие, понимание, система. Всё, что даёт клиенту выгоду.

Вывод

Один абзац: как избежать такой ситуации, что нужно делать предпринимателю, зачем нужен бухгалтер на постоянной основе и так далее.

Пример (упрощённо) Клиент: ИП на УСН, услуги, доход 4,5 млн в год. Проблема: клиент сам считал налог, не учитывал расходы, не знал, что можно оптимизировать. Что сделали: провели аудит, нашли 700 тыс. подтверждённых затрат, составили уточнёнку, пересчитали налог. Результат: экономия — 84 000 рублей, плюс рекомендации на будущее. Вывод: если ведёте учёт самостоятельно — хотя бы раз в год показывайте документы специалисту. Это дешевле, чем платить налог просто потому, что не знали. Вот и всё. Просто, понятно, полезно. И это работает.

Что делает кейс PR-историей, а не просто постом бухгалтера

Кейс — это не реклама. Это не «смотрите, какие мы молодцы». Это — демонстрация вашей ценности на практике.

Чтобы он работал как PR-инструмент, нужно:

– писать не для коллег, а для клиентов

– не использовать термины без объяснений

– показывать процесс, а не только результат

– говорить на человеческом языке

Клиенту не интересно, что вы использовали «правила признания расходов по кассовому методу». Ему интересно, как это помогло ему не попасть на штраф.

Где использовать такие кейсы

Telegram-канал

Посты в формате «было — сделали — стало» читаются отлично. Главное — лаконично.

Публикации на Klerk.ru, VC, Дзен

Если добавить комментарий, вывод, советы — кейс легко превращается в полноценную колонку.

Презентации и коммерческие предложения

Два кейса внутри PDF-документа — и клиент уже понимает, что вы не просто пишете красивые обещания.

Соцсети (VK, Telegram)

Можно оформлять как карусели, как сторис, как мини-статьи. Главное — не бояться «говорить своими словами».

Ошибки, которые убивают кейсы

– «Мы сделали всё быстро, качественно и профессионально» — это не кейс, это вода

– отсутствие результата («мы просто сдали отчётность»)

– перепутаны местами проблема и решение

– слишком много терминов

– слишком мало пользы

– сухой текст без жизни

Ваша задача — не блеснуть регалиями, а показать: мы умеем решать задачи. И делаем это спокойно, грамотно, без драмы, но с пользой.

Что будет, если писать кейсы регулярно

– вас начнут цитировать

– к вам придут новые клиенты: «Я видел ваш кейс, а вы можете и мне помочь?»

– вы вырастете в чек — потому что будете выглядеть как эксперт, а не как исполнитель

– вас будут звать на эфиры, подкасты, в СМИ

PR — это не пресс-релиз с формулировками «предприятие оказывает услуги в сфере сопровождения учёта».

PR — это когда вы показываете, как реально помогаете людям.

И кейсы — лучший способ сделать это понятно, живо и без бюджета.

Если не пишете — напишите один.

Если написали — опубликуйте.

Если страшно — покажите тому, кто умеет редактировать.

Потом — станет легче. Потом — заметнее. Потом — дороже.