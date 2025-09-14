Я как-то работал с бухгалтером, которая решила, что личный бренд ей ни к чему. Аргумент простой: «Моя работа цифры, а не слова». Логика вроде есть. Но проблема в том, что у нее были амбиции расти. Хотела клиентов не из сарафана, а серьезных, стабильных. Хотела, чтобы доверяли не потому, что «подруга посоветовала», а потому, что сама внушает доверие.

И тут возникает парадокс. Чем больше бухгалтер пытается быть незаметным, тем сильнее он палится.

Что я увидел? Сайт без лица. Страница в соцсетях без контента. Визитки — просто имя и номер телефона. Максимальная тишина. Клиенты спрашивают: «А кто вы вообще?» И не находят ответа. В голове у них щёлкает: раз о себе ничего не говорит — значит скрывает. А скрывает что? Ошибки? Отсутствие опыта? Или просто не умеет себя подать?

Неожиданный поворот в том, что бухгалтерия — это не про цифры, а про доверие. Люди отдают тебе самое уязвимое: деньги, налоговую отчетность, свою финансовую «кухню». И если они не видят за этим живого человека, они напрягаются. Им нужен не просто калькулятор в юбке или рубашке. Им нужен человек, который вызывает ощущение: «С ним можно спать спокойно».

Ошибки бухгалтеров в продвижении всегда одинаковые.

Думают, что личный бренд — это только для блогеров. Прячутся за серые сайты и унылые визитки. Верят, что «главное — качество работы, а там люди сами найдут». Боятся ошибиться в словах и выглядеть дилетантами.

На практике работает наоборот. Тот бухгалтер, который открыто говорит о подводных камнях, показывает кейсы, делится опытом, даже предупреждает о типичных проблемах — тот и выигрывает. Потому что это вызывает доверие. Не цифры. Не диплом на стене. А способность объяснить простыми словами то, что у других вызывает ужас.

Когда я показал своей клиентке эту механику, она сначала сопротивлялась. «Я не про слова, я про цифры». Потом рискнула. Записала короткое видео: «3 ошибки, из-за которых вас могут доначислить налоги». Видео без идеального света, без студии. Живое. Сразу три новых клиента. Все пришли с формулировкой: «Вы говорите так, что я понял».

Вот в чем суть. Ошибка бухгалтера в продвижении не в том, что он не умеет таргетироваться или не купил правильный сайт. Ошибка в том, что он молчит. А молчание в профессии, где все завязано на доверии, — это самое громкое признание своей слабости.

Так что если ты бухгалтер и до сих пор думаешь, что продвижение — не про тебя, знай: твое молчание громче любых слов. И клиенты его прекрасно слышат.

В моем Telegram-канале делюсь фишками и лайфхаками как не слить деньги на бесполезные публикации и сделать PR, который принесет клиентов.