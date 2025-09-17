Бухгалтеру кажется, что нетворкинг не нужен. Именно поэтому он теряет деньги

Есть один бухгалтер, с которым я работал. Женщина лет сорока, умная, скрупулезная, знает налоговый кодекс лучше, чем собственные сны. Клиенты у нее были стабильные, но новых почти не прибавлялось. Она приходила ко мне и жаловалась: «Алексей, я устала от того, что работаю за копейки. Почему все вокруг растут, а я топчусь на месте?»

Я спросил: «А вы ходите на бизнес-завтраки, конференции, выставки?»

Ответ: «Да зачем мне? Я же бухгалтер, я цифры веду, а не болтаю с людьми».

И вот тут начинается самое интересное.

Бухгалтеры почему-то думают, что их работа — это таблички в Excel и сдача отчетности. Но на самом деле любой бухгалтер живет на доверии. Ты не отдашь свой бизнес в чужие руки, если не доверяешь человеку. И никакая реклама это доверие не создаст. Его создают встречи. Разговоры. Нетворкинг.

Неожиданный поворот случился через пару месяцев. Я уговорил её сходить на один бизнес-завтрак. Она пришла туда с видом «ну ладно, раз уж уговорили». А вернулась с тремя новыми клиентами. Почему? Потому что люди увидели живого человека, а не сухое «ведение бухгалтерии, цена такая-то». Она рассказала, как однажды спасла клиента от штрафа в миллион. И всё. Люди сами подошли: «А можно ваш телефон?»

Суть очень простая. Нетворкинг — это не болтовня ради галочки. Это валюта доверия. Когда бухгалтер сидит в офисе и думает, что сарафан работает сам, он ошибается. Сарафан работает только тогда, когда ты сам запускаешь разговоры о себе.

Я видел десятки бухгалтеров, которые прячутся за отчетами и надеются, что клиенты найдут их по объявлению. Не найдут. Зато найдут тех, кто не побоялся показать лицо.

Поэтому у меня один вывод. Нетворкинг для бухгалтера — это не «дополнение», а основная статья дохода. Потому что клиент выбирает не руками, которые заполняют декларацию, а головой и сердцем.

Парадокс: чем меньше бухгалтер общается, тем больше он закапывает себя в таблицах. Чем больше он общается, тем меньше ему приходится копаться в таблицах самому, потому что появляются сотрудники и клиенты на другие чеки.

Я говорю это как человек, который 15 лет в пиаре. Умение выйти к людям и сказать «вот я, вот что я делаю» решает бизнес на порядок сильнее, чем любая реклама.

И если ты бухгалтер, который всё ещё думает, что «нетворкинг не для меня», то знай: твои конкуренты уже ходят на завтраки и забирают твоих клиентов.

Финал: Нетворкинг для бухгалтера — это не про болтовню. Это про деньги.

