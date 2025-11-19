Как итальянский монах изобрел бухгалтерию, чтобы венецианские купцы перестали убивать друг друга из-за долгов

До изобретения двойной записи купцы резали друг друга в тёмных переулках из-за споров о долгах. Компании разорялись за неделю, потому что никто не знал, сколько у них денег. Банки рушились, потому что невозможно было проверить, кто кому должен.

А потом в 1494 году появился Лука Пачоли — францисканский монах, математик и друг Леонардо да Винчи — и написал книгу, которая положила конец финансовому хаосу.

И знаете что самое дикое? Его метод работает до сих пор. Через 500 лет. Каждая компания в мире, от Google до местной шаурмячной, использует систему Пачоли.

Но почему об этом никто не говорит? Потому что бухгалтеры не умеют продавать свою историю. А зря. Потому что эта история — про деньги, убийства и гениальность.