Как исправить репутацию компании в 2026 году: практическое руководство для бизнеса и бухгалтера

Новая система оценки от ФНС

С 1 января 2026 года ФНС формирует официальную оценку финансово-хозяйственного состояния всех ИП и компаний на основе комплексного анализа их деятельности. Рейтинг напрямую влияет на кредитоспособность — банки учитывают его при принятии решений о кредитовании и определении условий финансирования. Участие в тендерах и госзакупках теперь зависит от репутационного балла, который отражает надёжность компании как делового партнёра.

Деловая репутация напрямую влияет на готовность контрагентов заключать сделки и предоставлять коммерческие кредиты. Система использует 55 критериев для юридических лиц и 31 для индивидуальных предпринимателей, значительно расширяя текущие методики налогового контроля. Данные собираются автоматически из различных источников и анализируются ретроспективно, что делает предварительную подготовку критически важной для бизнеса.