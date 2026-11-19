Клиентка-ИП в октябре заплатила налог на имущество за магазин заранее. ФНС зарезервировала эти деньги под налоги из уведомления, в кабинете они висят как «отложенная переплата», и клиентка считает вопрос закрытым. Но если 30 ноября на ЕНС не хватит на налоги бизнеса — НДФЛ, взносы, НДС, — резерв снимут на них, а 1 декабря по имуществу будет недоимка. Вот что я проверяю у клиентов до конца месяца.
Срок
Что сделать
25 ноября, ср
Уведомление: НДФЛ за 1–22 ноября, взносы за октябрь. АУСН — налог за октябрь
27 ноября, пт
Сверить сальдо ЕНС и «отложенную переплату»
30 ноября, пн
НДФЛ, взносы, 1/3 НДС за III квартал, аванс по прибыли
1 декабря, вт
ИП: налоги на имущество, землю, транспорт за 2025 год
3 декабря, чт
Уведомление: НДФЛ за 23–30 ноября
7 декабря, пн
Платёж НДФЛ за 23–30 ноября (5-е — суббота)
До 25 ноября
☐ Уведомление подано и принято. Срок — среда, 25 ноября: НДФЛ, удержанный с 1 по 22 ноября, и взносы за октябрь (п. 9 ст. 58 НК). Смотрите квитанцию о приёме, а не только об отправке, и нет ли на следующий день сообщения о несоответствии контрольным соотношениям. Подавали сводное уведомление на будущие месяцы — новое обязательно, если факт больше заявленного.
☐ В уведомлении весь НДФЛ за 1–22 ноября. Зарплата за октябрь, выплаченная в начале ноября, отпускные, больничные (п. 6 ст. 226 НК). Ошиблись в сумме — подайте новое уведомление с верной суммой, даже если 25-е уже прошло, но до 30 ноября.
☐ АУСН: налог за октябрь — до 25 ноября, сумма в кабинете (ч. 7 и 8 ст. 12 Закона № 17-ФЗ).
До 30 ноября (28-е — суббота, п. 7 ст. 6.1 НК)
☐ Хватает на все платежи срока. НДФЛ за 1–22 ноября, взносы за октябрь (п. 3 ст. 431), вторая треть НДС за III квартал, в том числе на ставках 5 и 7% (п. 1 ст. 174), ежемесячный аванс по прибыли (п. 1 ст. 287). У селлеров WB и Ozon из перечней площадок часть этих сроков продлена постановлениями Правительства № 1074 и № 1277, но НДФЛ за работников — нет.
☐ Понятно, что спишут при нехватке. Сначала старая недоимка по НДФЛ и текущий НДФЛ, затем другие старые долги, потом налоги и взносы со сроком 30-го пропорционально (п. 8 и 10 ст. 45 НК). Под НДФЛ и взносы из уведомления ФНС резервирует свободное сальдо сама (п. 7 и 9 ст. 78 НК), поэтому недоимка чаще возникает по НДС.
До 1 декабря — ИП
☐ Личные налоги за 2025 год. Имущество, земля, транспорт — до вторника, 1 декабря (п. 1 ст. 363, 397, 409 НК). На УСН и ПСН налог на имущество физлиц платят по объектам из кадастрового перечня (п. 3 ст. 346.11, подп. 2 п. 10 ст. 346.43 НК).
☐ ЕНС у ИП один. Счёт ведётся на физическое лицо (п. 4 ст. 11.3 НК): налоги бизнеса и личные идут с одного остатка, и оплата с карты по уведомлению тоже. Резерв под имущество (п. 8 ст. 78 НК) отменят, если по другим налогам возникнет задолженность (подп. 3 п. 1 ст. 11.3 НК).
☐ Две цифры на 27 ноября. Свободное сальдо минус все платежи 30 ноября — не меньше нуля. «Отложенная переплата» — не меньше суммы налогового уведомления.
Если нашли минус — доплатите ЕНП на разницу до 30 ноября. Если просрочка уже есть, платите сразу: пени ИП — 1/300 ключевой за день, организациям первые 30 дней тоже 1/300 (ст. 75 НК).
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Коллеги, у ваших ИП «отложенная переплата» под имущественные налоги уже появилась? Были случаи, когда резерв сняли на налоги бизнеса?