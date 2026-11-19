До 25 ноября

☐ Уведомление подано и принято. Срок — среда, 25 ноября: НДФЛ, удержанный с 1 по 22 ноября, и взносы за октябрь (п. 9 ст. 58 НК). Смотрите квитанцию о приёме, а не только об отправке, и нет ли на следующий день сообщения о несоответствии контрольным соотношениям. Подавали сводное уведомление на будущие месяцы — новое обязательно, если факт больше заявленного.

☐ В уведомлении весь НДФЛ за 1–22 ноября. Зарплата за октябрь, выплаченная в начале ноября, отпускные, больничные (п. 6 ст. 226 НК). Ошиблись в сумме — подайте новое уведомление с верной суммой, даже если 25-е уже прошло, но до 30 ноября.

☐ АУСН: налог за октябрь — до 25 ноября, сумма в кабинете (ч. 7 и 8 ст. 12 Закона № 17-ФЗ).