⚡️О вопросах диверсификации инвестиционного портфеля и контроля своих эмоций!

🏦26.12.2024 Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Коммерческого банка «Гарант-Инвест». По величине активов кредитная организация занимала 168 место в банковской системе РФ.

Основанием для принятия такого решения явилось то, что в хранилище банка выявлена крупная недостача, что говорит об отсутствии необходимых резервов на случай возможных потерь. С учетом этого в деятельности КБ "Гарант-Инвест" возникла реальная угроза интересам кредиторов и вкладчиков.

Также были выявлены признаки совершения противоправных деяний, информация о которых направлена в правоохранительные органы.

📁Компания Финансово-Промышленная Корпорация "Гарант-Инвест" осуществляет свою деятельность по 3-м направлениям: Банк, Недвижимость, Ритейл.

На фондовом рынке размещалось 17 выпусков биржевых облигаций компании по направлению "Коммерческая недвижимость", 6 из которых в настоящее время не погашены (рейтинг средний: ВВВ(ru).

📰На новостях об отзыве лицензии инвесторы стали спешно избавляться от облигаций ФПК, котировки по ним устремились вниз, показывая трехзначные доходности.

🗣Руководство поспешило успокоить инвесторов, заявив, что банк является отдельной частью бизнеса ФПК «Гарант-Инвест» и отзыв лицензии не влияет на основной бизнес и деятельность АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» — биржевого эмитента, владельца, девелопера и управляющего коммерческой недвижимостью в Москве.

‼️И вот в январе текущего года компания в срок выплатила очередные купоны по 4-м выпускам облигаций, очередной кстати поступил вчера.

📌15 января Национальное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест" на уровне ВВВ(ru) и присвоило кредитному рейтингу статус "под наблюдением", а также изменило прогноз с позитивного на развивающийся.

💰В настоящее время доходность по вышеуказанным выпускам облигаций снизилась, однако остается довольно высокой (от 75 до 98% годовых).

💼В моем портфеле облигаций присутствует пятый выпуск ФПК "Гарант-Инвест" в количестве 13 штук на общую сумму 9300 руб со сроком погашения в ноябре текущего года, доходность к погашению - 85% (мой бумажный убыток в настоящее время составляет -14%).

Доля долговых бумаг ФПК от всего моего облигационного портфеля: 3,2%.

✅Описанной ситуацией я хотел сказать, что даже если компания "Гарант-Инвест" не сможет выполнить свои обязательства и объявит дефолт, то мои потери будут незначительными, так как я размазал облигационные риски на 36 эмитентов со средним и высоким рейтингом.

С другой стороны, после выхода негативных новостей я не стал в панике распродавать все бумаги, а остался с "холодной головой". Как итог, цена данной облигации сходила вниз с 850 до 344 руб, а сейчас торгуется в районе 700 руб. Очередная выплата купона по моему выпуску запланирована на 18 февраля, что явно станет позитивной новостью для котировок.

⛔️Но я не призываю сейчас покупать облигации ФПК, а наоборот прошу держаться от них подальше, так как здесь присутствуют существенные риски для их держателей. Нам же достоверно неизвестно, какова была роль банка в поддержке эмитента ликвидностью и сколько денег он держал в банке. Да и не понятно как скажется на компании проводимая правоохранительными органами проверка и не заблокируют ли последние счета ФПК.

✅Лично я продолжу наблюдать за складывающейся ситуацией, при этом совершать действий по покупке или продаже облигаций не планирую. Хочется верить, что эмитент справиться с данной негативной ситуации.

❗️А вам друзья я желаю правильно распределять свои активы по разным секторам и эмитентам, а также не принимать необдуманных и быстрых решений.

Р.S. Кстати вчера, на ожиданиях 9-го купона по облигациям серии 002Р-09, котировки всех бондов к концу рабочего дня (по московскому времени) резко пошли вниз (по моему выпуску коррекция в моменте достигала -24%), а после его выплаты вернулись к первоначальным ценам. Это еще раз говорит о том, что свои эмоции нужно контролировать.

Еще больше информации в моем телеграм канале, там же публикую все свои сделки:

https://t.me/+ZTuuAPAkqbw3MTAy