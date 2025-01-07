​​​​​​🏭Годовой отчет Северстали и отказ от выплаты дивидендов

📌3 февраля компания раскрыла операционные и финансовые показатели за 12 месяцев 2024 года.

📌3 февраля компания раскрыла операционные и финансовые показатели за 12 месяцев 2024 года:

🔹выплавка чугуна снизилось на 11% (до 10 млн тонн) на фоне проведения ремонта доменной печи, а производство стали на 8% (до 10,4 млн тонн).

🔹продажи металлопродукции подросли на 1% (до 10,9 млн тонн) на фоне увеличения продаж готовой продукции.

🔹выручка выросла на 14% (с 728 до 829 млрд руб), в связи с увеличением объема продаж и ростом средних цен реализации.

🔹чистая прибыль снизилась на 22% (с 190 до 149 млрд руб).

🔹чистый долг отрицательный, на балансе компании находится 128 млрд денежных средств (373 млрд руб на 31.12.23, снижение из-за выплаты дивидендов в размере 242 млрд руб).

🔹свободный денежный поток сократился на 19% (с 119 до 96 млрд руб), из-за возросших капитальных затрат (+63%, с 72 до 118 млрд руб).

📁На ближайшие пять лет компания предусмотрела масштабную инвестиционную программу. По предварительной оценке пик инвестиций придется на этот год, затраты составят 169 млрд руб. В последующие годы ожидается снижение капитальных затрат, в результате чего инвестпрограмма может снизиться к уровням среднего показателя 2022–2023 годов.

За счет реализации новой стратегии Северсталь планирует к 2028 году увеличить показатель прибыли до налогов, уплаты процентов и начисления амортизации на 150 млрд рублей (+57% к уровню 2023 года), при этом ожидается, что рентабельность составит не менее 30%.

💰Дивиденды

Согласно дивидендной политике, при низкой долговой нагрузке компания может отправлять на выплаты 100% от свободного денежного потока.

В прошлом году дивиденды были выплачены за 2023 год, 1, 2 и 3 квартал 2024 года на общую сумму 309,93 руб на акцию (~19,5% доходности).

Однако в связи с тем, что в 4 квартале 2024 года денежный поток Северстали был отрицательным, менеджмент компании принял решение за указанный квартал дивиденды не распределять.

📰📉На новостях акции компании скорректировались более чем на 3%, потянув за собой остальных металлургов.

🗣При этом, со слов начальника отдела по связям с инвесторами Северстали Никиты Климантова следует, что "несмотря на существенный CAPEX, операционный денежный поток компании остается положительным и говорить с уверенностью, что на 2025 год дивиденды мы не планируем, я не могу".

💼Сейчас доля Северстали в моем портфеле составляет 1,6% (47 тыс руб), пока что добирать компанию я не планирую. Думаю со временем появятся более интересные цены для покупки. Ну а дивиденды, если их все таки заплатят в этом году, будут совсем не существенными.

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