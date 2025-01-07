​​⛏ЮГК. Результаты 2024 года и прогнозы на 2025 год

Итак, по итогам прошлого года добыча золота в целом по Группе сократилась на 17% (с 12,8 до 10,6 тонн).

Снижение производственных результатов произошло в силу запрета горных работ со стороны Ростехнадзора в августе на четырех карьерах в Уральском хабе. В результате производство золота на них сократилось на 48% (с 6,6 до 3,4 тонн).

При этом, в Сибирском хабе имеется рост добычи на 15% (с 6,2 до 7,2 тонн), во многом благодаря запуску месторождения "Высокое" в мае 2024 года, выход которого на полную производственную мощность планируется в текущем году.

📌В 2025 году ЮГК ожидает восстановление общих объемов производства золота по компании на уровне 13% – 35%. Менеджмент также подтверждает долгосрочный прогноз по росту объемов производства до уровня 18 тонн золота в год в течение ближайших трех лет.

📰📉На новость акции отреагировали существенным снижением на 7%.

Помимо негативных производственных результатов, возникают вопросы и к корпоративному управлению. Это, в первую очередь, вывод денег из компании в обход миноритарных акционеров, а именно выдача займов подконтрольным организациям, а также выплаты совету директоров заоблачного вознаграждения в размере 50% от скорректированной чистой прибыли за 1 полугодие 2024 года. Также компания отказалась от выплаты дивидендов за 2023 год.

❗️Вместе с тем, стоит учитывать существенные события, которые произошли в отчетном периоде. И самое значимое - это приобретение в декабре 2024 года подконтрольной Газпромбанку АО «ААА Управление Капиталом» у основного акционера ЮГК Константина Струкова 22% акций компании.

Денежные средства, полученные в результате сделки, после выплаты всех необходимых налогов, будут направлены на полное погашение долговых обязательств ЮГК.

Также стоит учитывать, что пик капитальных затрат был пройден в 2023 году и в ближайшие годы они будут планомерно снижаться (2023 год - 25 млрд руб, 2024 - 20 млрд, 2025 - 15 млрд).

ЮГК - это один из двух золотодобытчиков, наряду с Полюсом, который присутствует в моем портфеле и это единственная компания, в IPO которой я участвовал. С того момента (22.11.2023), с учетом всех коррекций, акции выросли на 28%.

💼В настоящее время доля ЮГК в моем портфеле составляет 1,7% (49 тыс руб). Возможно компания сейчас стоит дороговато, но в долгосрок считаю ее довольно перспективной. А появление нового крупного акционера положительно скажется на корпоративном управлении и сделает дивидендную политику более предсказуемой.

✅ЮГК – одна из крупнейших российских золотодобывающих компаний, занимающая 4-е место по объему производства золота и 2-е место по ресурсам золота в России. Добытая руда перерабатывается на собственных предприятиях. Оцененные, выявленные и предполагаемые ресурсы Группы составляют 46 млн унций золотого эквивалента, что является достаточным для обеспечения стабильной работы на протяжении не менее 30 лет.

Друзья, я высказал исключительно свое мнение, в инвестировании рискую собственными деньгами, поэтому никого не призываю повторять за мной.

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