​​⚡️Покупки в феврале! 

💰На днях был день зарплаты, соответственно пополнил счета (ВТБ и Т-Инвестиции) и приобрел активы.

📌Покупаю на 75 тыс руб (50 тыс - ежемесячные пополнения с зарплаты, 25 тыс - выплаченные дивиденды, купоны и проданные займы в Джетленд).

1) Акции

🔹1 акция Яндекса (это ставка на будущее - самоуправляемый транспорт; хороший отчет; перпективы роста; начали выплачивать дивиденды).

🔹2 акции Т-Технологии (перспективы роста и выплаты ежеквартальных дивидендов).

🔹2 акции Мать и дитя (крупный растущий медицинский холдинг с низкой долговой нагрузкой и регулярными дивидендами).

🔹2 акции Хендерсона (рост бизнеса; низкая долговая нагрузка; выплачивают дивиденды).

🔹11 акций ПАО Корпоративный центр Х5 (увеличил долю компании в своем портфеле до 5%; хорошие финансовые показатели и перспектива щедрых дивидендов, выплаты которых с 2022 года были приостановлены, из-за регистрации компании в Нидерландах).

🔹1 акция Позитива, 9000 акций Элемента, 3 акции Астры (даже в случае возвращения на наш рынок иностранных IT-компаний, продукты данных производителей будут и дальше востребованы в государственных структурах и корпорациях (да и не только в них); коррекция в бумагах).

🔹20 акций Норникеля (в долгосрок на фоне коррекции; хочется верить, что компания находится на дне цикла, а восстановление цен на никель и палладий окажет положительный эффект на ее финансовые результаты).

🔹100 акций Интер РАО (сектор энергогенерации; стабильные дивиденды; долговая нагрузка отсутствует).

🔹5 акций Новатэка (несмотря на все санкции компания остается уникальной и адаптируется к новым реалиям, со временем сможет перестроить все процессы и реализовать запланированные проекты).

🔹7000 акций ЮГК (на фоне роста цен на золото; появления нового крупного акционера в структуре компании; планы по увеличению рыночной капитализации и выплате дивидендов).

🔹1 акция Транснефти (несмотря на повышение налоговой нагрузки компания остается уникальной, так как обеспечивает транспортировку 83% всей добываемой в России нефти и около 30% производимых нефтепродуктов).

🔹5 акций Газпром нефти (нефтяной дивидендный аристократ; несколько выплат в год).

2) Фонд Крупнейшие компании РФ (TMOS) - по 1 000 рублей на каждый из двух "детских счетов".

3) Завтра заканчивается срок по вкладу в Т-Банке под 23% годовых, буду думать куда переложить деньги. Данную сумму я не учитываю в брокерском портфеле.

💼С учётом покупок стоимость моего брокерского портфеля по итогам февраля составила 3 млн 224 тыс руб (+10,8% к сумме января, "Трампоралли" на нашем рынке продолжается).

🚨Мои деньги, мой выбор и мои риски, никого не призываю повторять за мной!

Еще больше информации в моем телеграм канале, там же публикую все свои сделки:

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