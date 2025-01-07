Инвестиции
Инвестиции

⚡️Продал Черкизово и Юнипро

Я сторонник долгосрочного инвестирования и крайне редко продаю свои акции, но после размышлений решил зафиксировать имеющуюся прибыль в вышеуказанных бумагах. Тем более их доля в моем портфеле совсем незначительная.

Итак, 26 февраля продал:

🔹 6 акций Черкизово по цене 4272 руб, фиксирую прибыль в 73,8%

Это одна из первых отдельных бумаг, которая появилась в моем портфеле. 

Причины продажи:

▪️компания выглядит дорого, издержки растут быстрее выручки, а капитальные затраты оказались выше операционного денежного потока. 

▪️чистый долг/EBITDA увеличился до 2,87х (2023 год - 1,9х). Окончание льготного кредитования. 

▪️компания завершила год с отрицательным денежным потоком, при этом продолжает платить дивиденды в условиях высоких ставок за счет увеличения долга. 

▪️низкая дивидендная доходность (2024 год на уровне 5,6%). 

▪️рынок еще не переоценил компанию, в связи с чем котировки акций удерживаются на высоком уровне. 

🔹 6000 акций Юнипро по цене 2,6 руб, фиксирую прибыль в 53,4%

Причины продажи:

▪️финансовые показатели у компании неплохие, но покупал я ее под идею смены собственника и выплаты высоких дивидендов. Германский энергохолдинг Uniper владеет 83,73% акций компании (с апреля 2023 года находятся под управлением Росимущества). В Uniper весной 2023 года заявили, что с конца 2022 года фактически не могут осуществлять операционный контроль над российским активом.

▪️в последнее время акции компании неплохо разогнали в цене, в этой связи решил зафиксировать хорошую прибыль, так как неопределенность по поводу смены собственника сохраняется (а произойдет ли это и как скоро неизвестно). 

📌В условиях укрепления рубля на полученные деньги я решил приобрести 5 облигаций, привязанных к курсу доллара:

🔹НОВАТЭК, серия 001P-02 (RU000A108G70) 

▪️Погашение 16.05.2029.

▪️Купонная доходность 6,25% годовых в долларах, выплаты ежеквартальные. 

▪️Доходность к погашению 7,2% годовых в долларах. 

▪️Без амортизации и оферты.

▪️Рейтинг "высокий", дефолты эмитента отсутствуют.

▪️Сектор "нефтегазовый".

💼В настоящее время доля облигаций в моем портфеле составляет 10,9% (336 тыс руб), купонами в текущем году получено 7,7 тыс руб. 

Р.S. Сделки удалось совершить до разворота рынка, но это просто везение, не более.

Еще больше информации в моем телеграм канале, там же публикую все свои сделки:

https://t.me/+ZTuuAPAkqbw3MTAy

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