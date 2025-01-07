⚡️Продал Черкизово и Юнипро

Итак, 26 февраля продал:
🔹 6 акций Черкизово по цене 4272 руб, фиксирую прибыль в 73,8%
Это одна из первых отдельных бумаг, которая появилась в моем портфеле.
Причины продажи:
▪️компания выглядит дорого, издержки растут быстрее выручки, а капитальные затраты оказались выше операционного денежного потока.
▪️чистый долг/EBITDA увеличился до 2,87х (2023 год - 1,9х). Окончание льготного кредитования.
▪️компания завершила год с отрицательным денежным потоком, при этом продолжает платить дивиденды в условиях высоких ставок за счет увеличения долга.
▪️низкая дивидендная доходность (2024 год на уровне 5,6%).
▪️рынок еще не переоценил компанию, в связи с чем котировки акций удерживаются на высоком уровне.
🔹 6000 акций Юнипро по цене 2,6 руб, фиксирую прибыль в 53,4%
Причины продажи:
▪️финансовые показатели у компании неплохие, но покупал я ее под идею смены собственника и выплаты высоких дивидендов. Германский энергохолдинг Uniper владеет 83,73% акций компании (с апреля 2023 года находятся под управлением Росимущества). В Uniper весной 2023 года заявили, что с конца 2022 года фактически не могут осуществлять операционный контроль над российским активом.
▪️в последнее время акции компании неплохо разогнали в цене, в этой связи решил зафиксировать хорошую прибыль, так как неопределенность по поводу смены собственника сохраняется (а произойдет ли это и как скоро неизвестно).
📌В условиях укрепления рубля на полученные деньги я решил приобрести 5 облигаций, привязанных к курсу доллара:
🔹НОВАТЭК, серия 001P-02 (RU000A108G70)
▪️Погашение 16.05.2029.
▪️Купонная доходность 6,25% годовых в долларах, выплаты ежеквартальные.
▪️Доходность к погашению 7,2% годовых в долларах.
▪️Без амортизации и оферты.
▪️Рейтинг "высокий", дефолты эмитента отсутствуют.
▪️Сектор "нефтегазовый".
💼В настоящее время доля облигаций в моем портфеле составляет 10,9% (336 тыс руб), купонами в текущем году получено 7,7 тыс руб.
Р.S. Сделки удалось совершить до разворота рынка, но это просто везение, не более.
Еще больше информации в моем телеграм канале, там же публикую все свои сделки:
https://t.me/+ZTuuAPAkqbw3MTAy
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