⚡️Продал Черкизово и Юнипро

Итак, 26 февраля продал:

🔹 6 акций Черкизово по цене 4272 руб, фиксирую прибыль в 73,8%

Это одна из первых отдельных бумаг, которая появилась в моем портфеле. Причины продажи: ▪️компания выглядит дорого, издержки растут быстрее выручки, а капитальные затраты оказались выше операционного денежного потока. ▪️чистый долг/EBITDA увеличился до 2,87х (2023 год - 1,9х). Окончание льготного кредитования. ▪️компания завершила год с отрицательным денежным потоком, при этом продолжает платить дивиденды в условиях высоких ставок за счет увеличения долга. ▪️низкая дивидендная доходность (2024 год на уровне 5,6%). ▪️рынок еще не переоценил компанию, в связи с чем котировки акций удерживаются на высоком уровне.

🔹 6000 акций Юнипро по цене 2,6 руб, фиксирую прибыль в 53,4%

Причины продажи: ▪️финансовые показатели у компании неплохие, но покупал я ее под идею смены собственника и выплаты высоких дивидендов. Германский энергохолдинг Uniper владеет 83,73% акций компании (с апреля 2023 года находятся под управлением Росимущества). В Uniper весной 2023 года заявили, что с конца 2022 года фактически не могут осуществлять операционный контроль над российским активом. ▪️в последнее время акции компании неплохо разогнали в цене, в этой связи решил зафиксировать хорошую прибыль, так как неопределенность по поводу смены собственника сохраняется (а произойдет ли это и как скоро неизвестно). 📌В условиях укрепления рубля на полученные деньги я решил приобрести 5 облигаций, привязанных к курсу доллара:

🔹НОВАТЭК, серия 001P-02 (RU000A108G70)