​​​​​​​​​​​​​​​​​​💰Мой пассивный доход по брокерскому портфелю за февраль 2025 года!

1) Дивиденды по акциям не поступали.
💰Дивидендами в этом году получено 12,2 тыс руб (чистыми).
📌Рекомендованные и планируемые к выплате в ближайшее время дивиденды на общую сумму в 4,2 тыс руб от компаний, находящихся в моем портфеле: Фосагро, Яндекс.
2) Купоны по облигациям в сумме 3648 руб (без вычета НДФЛ, так как они поступают на ИИС):
🔹ВИС Финанс выпуск 4 - 289 руб.
🔹Делимобиль выпуск 1 - 162 руб.
🔹ЕвроТранс - 111 руб.
🔹Гарант-Инвест 2Р выпуск 5 - 474 руб.
🔹Селектел выпуск 3 - 464 руб.
🔹Сибэнергомаш-БКЗ выпуск 1 - 261 руб.
🔹Делимобиль 1Р-03 - 316 руб.
🔹ИКС 5 ФИНАНС 003Р-02 - 181 руб.
🔹Газпром нефть 003Р-07R - 551 руб.
🔹Балтийский лизинг БО-П11 - 95 руб.
🔹Россети Центр 001Р-03 - 90 руб.
🔹Глоракс 001Р-02 - 170 руб.
🔹Группа Черкизово БО-001Р-07 - 91 руб.
🔹Софтлайн выпуск 002Р-01 - 295 руб.
🔹ЛСР выпуск 8 - 98 руб.
❗️Именно под данными наименованиями облигации торгуются в приложении Т-Инвестиции!
💰Купонами в этом году получено 7,8 тыс руб.
3) Выплаты по займам в Джетленд в сумме 37 руб.
❗️Продолжаю избавляться от займов, осталось вывести 4000 руб.
4) Фонд "Крупнейшие компании РФ" (TMOS) в сумме 110 тыс руб. Поступающие дивиденды автоматически реинвестируются обратно в фонд.
‼️Итого за февраль мой пассивный доход составил 3685 руб, вся сумма реинвестирована обратно в фондовый рынок, так как сложный процент прерывать нельзя.
Еще больше информации в моем телеграм канале, там же публикую все свои сделки:
Начать дискуссию