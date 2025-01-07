​​​​​​​​​​​​​​​​​​💰Мой пассивный доход по брокерскому портфелю за февраль 2025 года!

📌По традиции февраль довольно слабый месяц по выплатам, но я открыто делюсь с вами своими результатами инвестирования.

1) Дивиденды по акциям не поступали.

💰Дивидендами в этом году получено 12,2 тыс руб (чистыми).

📌Рекомендованные и планируемые к выплате в ближайшее время дивиденды на общую сумму в 4,2 тыс руб от компаний, находящихся в моем портфеле: Фосагро, Яндекс.

2) Купоны по облигациям в сумме 3648 руб (без вычета НДФЛ, так как они поступают на ИИС):

🔹ВИС Финанс выпуск 4 - 289 руб.

🔹Делимобиль выпуск 1 - 162 руб.

🔹ЕвроТранс - 111 руб.

🔹Гарант-Инвест 2Р выпуск 5 - 474 руб.

🔹Селектел выпуск 3 - 464 руб.

🔹Сибэнергомаш-БКЗ выпуск 1 - 261 руб.

🔹Делимобиль 1Р-03 - 316 руб.

🔹ИКС 5 ФИНАНС 003Р-02 - 181 руб.

🔹Газпром нефть 003Р-07R - 551 руб.

🔹Балтийский лизинг БО-П11 - 95 руб.

🔹Россети Центр 001Р-03 - 90 руб.

🔹Глоракс 001Р-02 - 170 руб.

🔹Группа Черкизово БО-001Р-07 - 91 руб.

🔹Софтлайн выпуск 002Р-01 - 295 руб.

🔹ЛСР выпуск 8 - 98 руб.

❗️Именно под данными наименованиями облигации торгуются в приложении Т-Инвестиции!

💰Купонами в этом году получено 7,8 тыс руб.

3) Выплаты по займам в Джетленд в сумме 37 руб.

❗️Продолжаю избавляться от займов, осталось вывести 4000 руб.

4) Фонд "Крупнейшие компании РФ" (TMOS) в сумме 110 тыс руб. Поступающие дивиденды автоматически реинвестируются обратно в фонд.

‼️Итого за февраль мой пассивный доход составил 3685 руб, вся сумма реинвестирована обратно в фондовый рынок, так как сложный процент прерывать нельзя.

Еще больше информации в моем телеграм канале, там же публикую все свои сделки:

https://t.me/+ZTuuAPAkqbw3MTAy