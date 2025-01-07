⚡️Новые базы расчета индексов Московской Биржи

С 21 марта 2025 года начинает действовать новая база расчета индексов акций Мосбиржи, а также установлены значения коэффициентов free-float (доля акций, находящихся в свободном обращении).

Итак, основное это то, что в индекс Мосбиржи войдут обыкновенные акции МКПАО "МД Медикал Груп" (Мать и дитя) и ПАО "Группа Ренессанс Страхование".

Событие позитивное для компаний, так как теперь фонды будут обязаны покупать их себе в портфели, в соответствии с теми долями, которые они занимают в индексе Мосбиржи.

💼Из данных компаний в моем портфеле присутствует только Мать и дитя с долей в 0,3%, впервые приобрел ее акции 30 декабря прошлого года.

Мать и дитя является одним из лидеров на российском рынке частных медицинских услуг. Сегодня Компания объединяет 65 современных медицинских учреждений, в том числе 11 многопрофильных госпиталей и 54 амбулаторные клиники с присутствием на территории 31 региона Российской Федерации.

🗣По мнению аналитиков дивиденды текущего года планируются на уровне 80 руб, а целевая цена акций в районе 1200 руб.

❗️Также с учетом новой базы расчета из индекса Мосбиржи исключат обыкновенные акции ПАО "Магнит", ПАО "ЛК "Европлан", ПАО "ГК "Самолет" и привилегированные акции ПАО "Мечел".

💼Из указанных компаний в моем портфеле присутствует лишь Магнит с долей в 2,5% (в индексе он занимает скромные 0,8%). В последние годы корпоративное управление вызывает много вопросов: коммуникация сведена к минимуму, отчеты выходят с запозданием, не ясна судьба выкупленных у нерезидентов акций, отсутсвие кворума по вопросу выплаты дивидендов.

Вместе с тем, пока что продавать акции я не планирую, хотелось бы для начала посмотреть на итоговый отчет компании за 2024 год, а также на то, как менеджмент решит судьбу подвисших дивидендов.

📌В лист ожидания на включение в индекс Мосбиржи добавлены обыкновенные акции ПАО "ЭсЭфАй".

❗️Обыкновенные акции ПАО "Селигдар" и ПАО "Мечел" войдут в лист ожидания на исключение из базы расчета.

📁Следующая ребалансировка индекса ожидается в июне текущего года!

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