​​📉Индекс Мосбиржи тестирует отметку в 3000 пунктов

Российский рынок продолжает свое снижение, откатившись от максимумов текущего года практически на 11%. Вместе с тем, он смотриться еще довольно неплохо от декабрьских минимумов прошлого года (+24%).

Откат индекса обусловлен возникающими сложностями, связанными с достижением "быстрого" мира. Так же негатива добавляют данные о росте недельной инфляциии и ситуация вокруг ареста основателя Русагро.

Как итог, распродажи продолжаются, инвесторы фиксируют прибыль.

📌Но лично мне нравятся такие моменты, так как появляется возможность приобрести хорошие компании по "вкусным" ценам, а также зафиксировать высокую дивидендную доходность на долгие годы.

📁К примеру, акции Сбербанка сейчас торгуются по 300 рублей за штуку, а дивиденды этого года составят 35 рублей, что дает нам возможность получить 11,5% годовых. Конечно, с учетом высокой ключевой ставки, данная доходность не выглядит привлекательной, но мы же ее фиксируем на долгие годы вперед, просто купив бумаги компании по текущим ценам.

⚡️Ведь ставку когда-нибудь снизят, а свои дивиденды Сбербанк будет повышать из года в год. В моем портфеле вес Сбера составляет 11%, а средняя цена покупки 188 рублей, то есть моя дивидендная доходность уже зафиксирована на уровне 18,6%. Довольно неплохо, но у меня это получилось потому что я покупал, когда другие продавали.

✅Друзья, желаю всем хороших инвестиционных результатов. Я же продолжу следовать намеченной стратегии и с очередной зарплаты буду вновь приобретать активы в свой портфель.

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