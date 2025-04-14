​​​​👔Henderson. Прибыльный бизнес. Низкий долг

📊За первые 3 месяца 2025 года выручка компании превысила 18,6% к аналогичному периоду 2024 года и составила 5,3 млрд руб. Прирост к 3 месяцам 2023 года составил 60,2%

Выручка в марте 2025 года выросла на 24,0% к аналогичному периоду 2024 года и достигла 1,8 млрд рублей. Рост к марту 2023 года превысил 68,9%.

Прирост онлайн-продаж за 3 месяца 2025 года к 3 месяцам прошлого года составил 49,2%, а к 3 месяцам 2023 года 127,8%.

📁Более подробный отчёт с ключевыми операционными показателями компания опубликует 29 апреля.

📈На новость акции отреагировали ростом на 6%. В текущем году компания намерена ускорить открытие новых салонов, а по прогнозам аналитиков выручка Henderson по итогам 2025 года покажет рост в 25%.

❗️Чистый долг/EBITDA на конец 1 полугодия 2024 года (последний отчет) составил всего 0,18х (937 млн руб), что снижает чувствительность бизнеса к высоким процентным ставкам.

Компания выигрывает от ухода западных брендов и снижения конкуренции. Темпы роста в 2024 году более чем в 2 раза превысили темпы увеличения рынка мужской одежды.

💰Согласно дивидендной политике Henderson направляет на выплату не менее 50% прибыли дважды в год. В 2024 году выплаты составили 48 руб на акцию (7,5% доходности).

Дивидендная доходность текущего года прогнозируется на уровне 8-10% (от текущих уровней), а целевая цена акций в диапазон 800-900 руб

💼В свой портфель Henderson я добавил в январе текущего года, сейчас его доля составляет скромные 0,3% (8 тыс руб). Низкая долговая нагрузка, прибыльность бизнеса и перспектива выплаты дивидендов делают акции компании привлекательными для покупки.

📁Дом моды Henderson предлагает мужчинам элегантную и стильную одежду для работы и отдыха в сегменте «доступный люкс». Магазины появились в России в 1998 году. Сегодня ритейлер присутствует в более чем 160 крупнейших торговых центрах, расположенных в 61 городе России.

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